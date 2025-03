Papa se oporavlja u Domu svete Marte, koncelebrira misu u kapeli i nastavlja s terapijama

Tiskovni ured Svete Stolice donosi informacije o zdravstvenom stanju pape Franje koji se oporavlja u svojoj rezidenciji u Vatikanu. Papa nastavlja s terapijom lijekovima te respiratornom i motoričkom fizikalnom terapijom, trenutno ne prima posjetitelje i nema odluka o programu za sljedećih nekoliko tjedana

Papin oporavak - koji bi mogao, i trebao, trajati dva mjeseca, prema onome što su liječnici Sergio Alfieri i Luigi Carbone izjavili na konferenciji održanoj u Poliklinici Gemelli u subotu 22. ožujka – nastavlja se izmjenom terapije lijekovima, motoričke i respiratorne fizikalne terapije (respiratorne osobito za oporavak njegova glasa), trenucima osobne molitve i mise koncelebrirane u kapelici u Domu svete Marte.

Tiskovni ured Svete Stolice je na brifingu s akreditiranim novinarima 25. ožujka dao te novosti i pojedinosti o zdravlju Svetoga Oca koji je prošle nedjelje otpušten iz rimske bolnice nakon 38 dana hospitalizacije zbog bilateralne upale pluća. Nakon što se pojavio na balkonu Poliklinike kako bi pozdravio tri tisuće vjernika okupljenih na trgu i nakon kratkog zaustavljanja u bazilici svete Marije Velike, papa Franjo se vratio u Dom svete Marte u Vatikanu gdje je započeo razdoblje oporavka i odmora.

Terapije, fizikalne terapije, oksigenacija

“Slijedi oporavak u skladu s onim kako su opisali liječnici u subotu”, objasnio je Tiskovni ured Svete Stolice. Prof. Alfieri, voditelj tima koji je brinuo o Papi, i dr. Carbone, pojasnili su da će Papa morati nastaviti s djelomično farmakološkim terapijama još na duže vrijeme, i to oralno, ali i s cjelodnevnom motoričkom i respiratornom fizikalnom terapijom (iste one kojima je bio podvrgnut svakodnevno tijekom hospitalizacije u Poliklinici Gemelli). Osim toga, preporučili su mu da za sada izbjegava susrete s grupama ljudi ili pojedincima. Liječnici su zajamčili 24-satnu asistenciju kako bi pomogli u njegovim potrebama, počevši od kisika, i za intervenciju u slučaju eventualnih hitnih stanja. Tu uslugu Papi osigurava Uprava za zdravlje i higijenu Države Grada Vatikana.

Liječnički tim uvijek je prisutan uz Svetoga Oca. Nastavlja primati terapiju kisikom pod istim uvjetima kao što je činio i tijekom hospitalizacije: noću prima terapiju kisikom visokog protoka kroz nosne kanile, koju nastavlja i danju ali uz postupno smanjenje.

Mise i radna aktivnost

Kao što je činio u Poliklinici Gemelli, gdje je koncelebrirao na misi u kapeli na desetom katu, Papa ima također mogućnost otići u kapelicu na drugom katu Doma svete Marte kako bi koncelebrirao na misi. Sveti Otac nastavlja i s radnim aktivnostima na način opisan proteklih dana. Upravo je jučer u podnevnom biltenu Tiskovnog ureda Svete Stolice objavljeno da je Papa imenovao nadbiskupa Ignazia Ceffalija apostolskim nuncijem u Bjelorusiji i nadbiskupa Francesca Ibbe braniteljem veze na sudištu Rimske Rote.

Još uvijek nema detaljnijih uputa o Papinom rasporedu za sljedeće dane, kao ni onih povezanih s predstojećim događajima poput slavlja raznih Jubileja ili obreda Velikog tjedna. Kako su naglasili liječnici, Papin se oporavak pomno prati i čekaju se predviđena klinička poboljšanja. Tiskovni ured Svete Stolice istaknuo je da se neke odluke razmatraju i bit će donesene na temelju poboljšanja do kojih će doći sljedeći tjedan.

Danas je objavljen tekst kateheze opće audijencije

Danas, u srijedu 26. ožujka, redovita opća audijencija srijedom nije se održala, a pripremljeni tekst Papine kateheze, kao što je to bio slučaj svake srijede od 14. veljače, objavljen je u pisanom obliku. Isto će vjerojatno vrijediti i za molitvu Anđeoskog pozdravljenja za nadolazeću nedjelju, iako se za to tek očekuju nove informacije. Za sada je moguće predvidjeti sličan način kao i prethodnih nedjelja, dakle objavu teksta. Papa Franjo trenutno ne prima posjetitelje; u ova dva dana vidio se samo s najbližim suradnicima. Nema prognoza u vezi s planiranim posjetima šefova država i vlada. I jučer je Buckinghamska palača objavila da engleski kralj i kraljica, Charles i Camilla, neće vidjeti papu Franju tijekom službenog posjeta Italiji od 7. do 10. travnja, navodeći da je zajednički odlučeno da se odgodi zbog potreba Papina oporavka, komu britanska kraljevska obitelj želi brz i potpun oporavak.

Riječi doktora Alfierija

Izvještaji pokazuju da je papa Franjo radostan što se vratio kući, u Dom svete Marte. I liječnici Alfieri i Carbone ranije su spominjali dobro raspoloženje koje se Papi vratilo nakon značajnih poboljšanja. Najopasnija faza njegove bolesti je zasigurno prošla i najteže infekcije su prebrođene, kao što su potvrdili na konferenciji za novinare održanoj prošle subote u Poliklinici Gemelli. Tijekom te konferencije dr. Alfieri je otkrio da je Papa zbog dvije vrlo kritične epizode bio u životnoj opasnosti. I u jučerašnjem razgovoru za talijanske novine Corriere della Sera podsjetio je da se najozbiljniji trenutak dogodio 28. veljače poslijepodne, kada se Papino stanje pogoršalo zbog bronhospazma. "Prvi put sam vidio suze u očima nekih ljudi koji su stajali uz njega. Ljudi koji ga, koliko sam vidio u ovom periodu hospitalizacije, iskreno vole, poput oca. Svi smo bili svjesni da se situacija dodatno pogoršala i da je postojao rizik da Papa ne izdrži. Morali smo odabrati hoćemo li stati i pustiti ga ili se potruditi i pokušati sa svim mogućim lijekovima i terapijama, izlažući ga vrlo visokom riziku od oštećenja drugih organa. I na kraju smo krenuli tim putem", izjavio je prof. Alfieri u razgovoru, ističući da je odluka bila Papina. Tako je bilo i u brojnim drugim prilikama jer je od prvog dana tražio da liječnici govore istinu o njegovom zdravstvenom stanju, kako njemu tako i javnosti. Liječnik je dodao da su čak i u komunikaciji liječnički dio prenosili tajnicima, a oni su dodavali ostale informacije koje je Papa potom odobravao, nikada se ništa nije mijenjalo ili izostavljalo. Ima osobe koje su mu sada kao obitelj, uvijek su s njim.

(Vatican News - sc; md)