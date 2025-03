Slabašan glas i učiteljstvo krhkosti

Povodom dvanaeste obljetnice izbora pape Franje, koji je hospitaliziran u Poliklinici Gemelli u Rimu, donosimo razmišljanje glavnog urednika vatikanskih medija

Andrea Tornielli

Dvanaesta obljetnica njegova pontifikata pada ove godine u posebnom trenutku za papu Franju koji već gotovo mjesec dana živi u svojoj bolničkoj sobi na desetom katu Poliklinike Gemelli. Vijesti koje stižu iz najnovijih liječničkih biltena ohrabrujuće su, prognoza nije više neizvjesna, stoga postoji nada se da će se uskoro moći vratiti u Vatikan. Ali ono što Papa ovih dana proživljava bez sumnje je vrlo jedinstvena obljetnica njegova pontifikata.

Upravo godina obilježena najdužim međukontinentalnim putovanjem (u Indoneziju, Papuu Novu Gvineju, Istočni Timor i Singapur), završetkom Sinode o sinodalnosti i otvaranjem Svetih vrata čime je započeo Jubilej, sada je obilježena tim delikatnim trenutkom. Petrov nasljednik, bolesnik među bolesnicima, trpi i moli za mir, praćen zbornom molitvom brojnih osoba diljem svijeta. On, koji u ovih dvanaest godina nijedan susret, katehezu ili molitvu Anđeoskoga pozdravljenja nije završio bez riječi "I molim vas, ne zaboravite moliti za mene", danas doživljava zagrljaj brojnih vjernika i nevjernika koji ga vole.

To je vrijeme koje otkriva srca. To je vrijeme u kojemu nije beskorisno upitati se o ​​naravi Crkve i o poslanju rimskoga biskupa, toliko različitom od onoga generalnog direktora neke multinacionalne tvrtke. Prije dvanaest godina, tadašnji kardinal Bergoglio govorio je na generalnim kongregacijama citirajući ono što je Henri De Lubac smatrao „najgorim zlom“ u koje može upasti Crkva, u „duhovnu svjetovnost“. Opasnost je to za Crkvu koja vjeruje da ima vlastito svjetlo oslanjajući se na vlastite snage, na vlastite strategije, vlastitu učinkovitost, prestajući tako biti „mysterium lunae“, odnosno ne odražavati svjetlo Drugoga, te živjeti i djelovati poduprta i nošena samo milošću Onoga koji je rekao: „Bez mene ne možete učiniti ništa“.

Prisjećajući se još jednom tih riječi danas, s ljubavlju i nadom gledamo prema prozorima na desetom katu Poliklinike Gemelli. Zahvaljujemo papi Franji za to učiteljstvo krhkosti, za onaj njegov još uvijek slabi glas koji se prošlih dana pridružio molitvi krunice na Trgu svetoga Petra. Slabi glas koji nastavlja zazivati mir, a ne rat; dijalog, a ne nasilje; suosjećanje, a ne ravnodušje. Sretna godišnjica, tvoj nam je glas još uvijek tako potreban.

(Vatican News - aa)