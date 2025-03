Stanje pape Franje stabilno s blagim poboljšanjem

Prozori na desetom katu Poliklinike Gemelli (AFP or licensors)

Tiskovni ured Svete Stolice izvijestio je o zdravstvenom stanju pape Franje koji je dan proveo u molitvi, odmoru i na terapijama. Stanje je stacionarno; Papa može kratko biti bez terapije kisikom

Stanje pape Franje, koji je prije više od trideset dana hospitaliziran u Poliklinici Gemelli, stabilno je s blagim poboljšanjem zahvaljujući respiratornoj i fizikalnoj terapiji. Tiskovni ured Svete Stolice priopćio je to večeras, 17. ožujka, izvješćujući o zdravstvenom stanju pape Franje.

Kao što je predviđeno, liječnički bilten nije objavljen. U informacijama danima novinarima Tiskovni ured pojašnjava da je Papi manje potrebna oksigenacija visokim protokom uz pomoć nosnih kanila, a u nekim trenucima može i bez terapije kisikom. Noću je podvrgnut neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji.

To objašnjava činjenicu da se na fotografiji objavljenoj sinoć – prvoj nakon hospitalizacije – papa Franjo pojavio bez kisika. Vezano za fotografiju, otok ruke koji je vidljiv na snimci posljedica je smanjene pokretljivosti, no danas je već došlo do poboljšanja.

Današnji je dan pape Franje bio sličan jučerašnjem: molitva, odmor i malo rada.

Sljedeći liječnički bilten očekuje se u srijedu. Sutra navečer Tiskovni ured Svete Stolice dat će novinarima neke opće informacije kao i danas.

(Vatican News - aa)