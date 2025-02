Papa Franjo: Odgovornost, a ne nekažnjivost u uporabi umjetne inteligencije

Papa je uputio snažnu poruku sudionicima IV. latinskoameričkog kongresa CEPROME-a o prevenciji zlostavljanja u Crkvi, te upozorio da umjetna inteligencija olakšava proizvodnju štetnih sadržaja i otežava zaštitu potencijalnih žrtava

Papa Franjo upozorio je više od 500 sudionika IV. latinskoameričkog kongresa o prevenciji zlostavljanja u Crkvi – koji o temi „Umjetna inteligencija i seksualna zlostavljanja: novi izazov za prevenciju“ danas, 27. veljače, završava u peruanskoj Limi – da umjetna inteligencija olakšava proizvodnju štetnih sadržaja, i ujedno otežava zaštitu eventualnih žrtava. Papa u svojoj poruci posebno ističe prijetnje koje donosi razvoj tehnologije te upućuje snažan poziv na odgovornost svima koji se koriste umjetnom inteligencijom, ponovo naglasivši želju za jačanjem zaštite maloljetnika od seksualnih zlostavljanja i time – kako je rekao – „iskorjenjivanje tog raka iz društva“.

Na kongresu su se okupili međunarodni stručnjaci koji sa žrtvama zlostavljanja surađuju u njihovom procesu ozdravljenja i traženju pravde. Trodnevni događaj, koji završava danas, organizirao je CEPROME (Interdisciplinarni istraživački i edukacijski centar za zaštitu djece). Spomenuta organizacija educirala je već stotine osoba koje promiču zdravo okružje u Crkvi i, u suradnji s Komisijom Svete Stolice za zaštitu maloljetnika, jača kulturu prevencije zlostavljanja.

Osjećaj nekažnjivosti

Papa je u poruci naglasio da internet stvara osjećaj nekažnjivosti, jer ljudima olakšava izbjegavanje odgovornosti za njihovu prisutnost u paralelnom svijetu weba. Međutim, s umjetnom inteligencijom, prema riječima pape Franje, ta nekažnjivost nije samo proširena na gledanje, prikupljanje ili širenje neprimjerenog materijala, nego i na stvaranje sadržaja koji izgleda kao nov, ali u stvarnosti je sastavljen od već postojećeg materijala u virtualnom svijetu. „Budući da te materijale ne proizvodimo svojim rukama, mogla bi se stvoriti lažna iluzija da ne činimo nešto sramotno: napadamo osobu, krademo sliku, koristimo koncept ili ideju nekog drugog, iznosimo nešto intimno što bi trebalo ostati u privatnoj sferi osobe. No, to nije istina, s obzirom da stroj izvršava naše naredbe.. Ne donosi odluke, ali je programiran to raditi“, zaključio je Sveti Otac.

Štete uslijed neodgovorne uporabe umjetne inteligencije

Papa u poruci, koju je pročitao apostolski nuncij u Peruu nadbiskup Paolo Rocco Gualtieri, navodi i štetu koja može nastati uslijed namjernog i neodgovornog korištenja umjetne inteligencije: „Ona šteti onima koji, gledajući ono što smo proizveli, žele to oponašati; šteti zbog enormne količine neprimjerenih materijala koji onečišćuju okoliš; šteti zbog teškoća s kojima se vlasti suočavaju u razlikovanju stvarnog i sintetičkog materijala, kako bi zajamčile sigurnost potencijalnih žrtava“. Prema Papi, odgovornost za sigurnost tih tehnologija leži i na onima koji se koriste njima i na onima koji su ih stvorili.

Dati glas Bogu i žrtvama

Suočen s izazovima koje umjetna inteligencija postavlja u borbi protiv zlostavljanja u Crkvi, Papa ističe da postoje dva osnovna zadatka: prvi je dati „glas Bogu i žrtvama koje ga zazivaju, kako bi se postigla svijest o zlu koje se čini“, a istovremeno „razotkriti laž skrivanja iza tehnologije kako bi se oslobodilo savjest“. Zbog toga je Sveti Otac potaknuo „pojedince, projektante tih tehnologija i nadležna tijela da nametnu ograničenja i jasne norme koje se mogu konkretno mjeriti i koje omogućuju progon njihova štetnog ili kriminalnog korištenja“.

Direktorica CEPROME-a María Inés Franck izrazila je veliku zahvalnost papi Franji, osobito jer dolazi u trenutku kada je njegovo zdravlje vrlo krhko. „Sveti Otac stalno je poticao i potvrđivao naše napore u stvaranju kulture prevencije u Crkvi. Njegova razmišljanja produbljuju naše razumijevanje te nove stvarnosti i osvjetljavaju put za nastavak borbe protiv zlostavljanja te za stvaranje crkvenih prostora koji promiču zaštitu svih, osobito djece i adolescenata u cijeloj Latinskoj Americi.“

(Vatican News - fhe; hjb)