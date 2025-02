Papa u bolnici Gemelli. Zbog polimikrobne infekcije potrebna odgovarajuća hospitalizacija

Tiskovni ured Svete Stolice objavio je novosti o zdravstvenom stanju pape Franje koji je hospitaliziran u rimskoj poliklinici Gemelli: terapija je modificirana. “Sve do sada obavljene pretrage ukazuju na slojevitu kliničku sliku koja će zahtijevati odgovarajuću hospitalizaciju.” Papa nije propustio svakodnevno komunicirati sa župom u Gazi. Otac Romanelli: Unatoč hospitalizaciji nazvao nas je dva puta; jučer mi je poslao poruku da mi zahvali na blizini

Rezultati pretraga obavljenih proteklih dana i danas, pokazali su polimikrobnu infekciju dišnih putova što je dovelo do daljnje modifikacije terapije. Sve pretrage izvršene do danas ukazuju na slojevitu kliničku sliku koja će zahtijevati odgovarajuću hospitalizaciju – izvijestio je Tiskovni ured Svete Stolice u priopćenju kojim obavještava o zdravstvenom stanju pape Franje, koji je od petka 14. veljače hospitaliziran u Poliklinici Gemelli.

Terapija se nastavlja

Protekle noći, treće koju je proveo u bolnici, Papa se dobro odmorio, noć je bila mirna i jutros je doručkovao kao i prethodnih dana, posvetivši se i čitanju novina – rekao je danas glasnogovornik Matteo Bruni novinarima okupljenim u Tiskovnom uredu Svete Stolice. Naravno, terapija se nastavlja – dodao je Bruni, a daljnje informacije s medicinskog stajališta očekuju se danas poslijepodne, vjerojatno poslije 17 sati.

Papa, dakle, ostaje "pod bolničkim nadzorom" – ponovio je ravnatelj Tiskovnoga ureda Svete Stolice te, odgovarajući na pitanja novinara, kazao da u ovom trenutku nema nikakvih prognoza o njegovu otpustu iz bolnice i da za Papu vrijedi pravilo "apsolutnog mirovanja" koje su utvrdili liječnici. Zbog toga jučer u 12 sati nije mogao predvoditi – prvi put – nedjeljnu molitvu Anđeoskoga pozdravljenja.

Dva poziva župi u Gazi

Unatoč svemu, Papa nije želio propustiti dnevni sastanak sa župom Svete Obitelji u Gazi, odnosno uobičajeni telefonski razgovor u 19 sati sa župnikom ocem Gabrielom Romanellijem i svim izbjeglicama smještenima u župi i zavodu. Sâm otac Romanelli potvrdio je to telefonski u razgovoru s vatikanskim medijima, objasnivši: Sveti Otac nas je nazvao prva dva dana hospitalizacije, ljudi su čekali kao uvijek u 20 sati (po vremenu u Gazi) i unatoč činjenici da smo imali nestanak struje na cijelom području grada Gaze, on je insistirao i uspio nas kontaktirati videopozivom. Pitao nas je kako smo, kakva je situacija, poslao nam je svoj blagoslov. Ljudi su mu iskazali svoju blizinu, on im je zahvalio i dao svoj blagoslov. Čuli smo njegov glas. Istina je, umorniji je. Sâm je rekao: Moram se liječiti. Ali glas mu je bio čist i dobro nas je poslušao – rekao je argentinski svećenik.

Poruka župniku Romanelliju

Sinoć pak, u nedjelju, papa Franjo je poslao pisanu poruku na moj mobitel – rekao je otac Gabriel. Ljudi u župi Svete obitelji nisu uopće očekivali komunikaciju s Papom, s obzirom na vijesti i informacije Svete Stolice o njegovom liječenju od bronhitisa. Međutim, Jorge Mario Bergoglio ipak je želio biti prisutan: Poslao mi je malu poruku u kojoj je rekao da mi zahvaljuje za blizinu i molitve te uzvratio svojim blagoslovom. Molitve se nastavljaju neprestano – istaknuo je otac Romanelli te dodao – Nadamo se da će brzo doći do ozdravljenja i da će se moći vratiti u Sveti Petar kako bi nastavio svoju misiju i svoj rad.

