Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

Kakve li planove Bog ima sa svakim od nas, u njegovoj obitelji, u njegovom pozivu? Molit ćemo Boga Marijinu snagu vjere, prihvaćanja križa i ono milosno okretanje na dobro svega što nas snađe da bismo bili i ostali istinski hodočasnici nade u ovome svijetu, koji ne odustaju nego se Bogu nadaju i u njega vjeruju – poruka je biskupa Tomislava Rogića na Malu Gospu u Skradinu

Vedran Šmitran – Zagreb

Solin, Vepric, Slavonski Brod, zagrebački Stenjevec, Trsat, Dubrovnik, Jezera, Skradin, ali i druga mjesta u znaku su dragoga marijanskog blagdana – Male Gospe. U Skradinu, nekoć biskupijskom sjedištu, misno je slavlje u crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije predvodio šibenski biskup Tomislav Rogić.

Procesija s Gospinom slikom (©Neno Kužina)

U homiliji biskup je rekao: Slavlje Marijina rođendana potiče nas na zahvalnost Bogu, na prepoznavanje života kao Božjeg dara koji se ostvaruje u obitelji, u okruženju ljubavi naših najbližih. Blagdan koji nudi pogled na prijeđeni Marijin put, na teškoće koje je morala savladati i na potpuno predanje svoga života u Božje ruke, Božjim planovima koje nije ni sama mogla puno puta dokučiti. Svaki novi život, svaka duša, Bogu je dragocjena. Marijin rođendan – poručio je šibenski biskup – i danas progovara istom snagom vjere, pouzdanja i opredjeljenja za Boga. Promatrajući Marijin, jasnije vidimo i svoj život.

Danas, više od četiri stoljeća nakon mučeničke smrti sv. Marka, možda nam nitko, barem ne u našoj Domovini, ne prijeti mačem zbog vjere, ili nasilno traži da se odreknemo naših katoličkih korijena, ali izazovi za vjeru su i danas veliki i mnogo perfidniji – rekao je u Križevcima, u homiliji na blagdan sv. Marka Križevčanina, zadarski nadbiskup Milan Zgrablić.

Proslava sv. Marka Križevčanina na središnjem gradskom trgu u Križevcima (Bjelovarsko-križevačka biskupija)

Nastavio je: Opasnost od ‘mlake vjere’ o kojoj se govori još u prvoj Crkvi (usp. Otk 3,16) i danas je veoma aktualna. Mlaka vjera očituje se u našem životu kad molimo samo iz navike, a ne iz srca; kada se deklariramo kao vjernici, ali Bog i njegova jasna Riječ ne upravlja našim životima; kada biramo kompromis u istini radi ugode i mira s okolinom; kada izbjegavamo teme grijeha kako nam ‘ne bi bilo neugodno’. Opasnost mlakosti je što uspavljuje savjest – čovjek misli da je sve u redu, ali zapravo se udaljuje od izvora života, udaljuje se od Boga i od sebe samoga – poručio je nadbiskup Zgrablić.

U ludbreškom euharistijskom svetištu Predragocjene Krvi Kristove središnje euharistijsko slavlje na Svetu nedjelju predvodio je Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski.

Sveta nedjelja u Ludbregu (Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije))

Na ovome svetom mjestu svjedočimo da Crkva ne poznaje narodne, teritorijalne ili političke podjele, nego poznaje zajedništvo, solidarnost i bratstvo. U Euharistiji je temelj našega zajedništva. Ona nas povezuje preko rijeka, preko granica, preko rana povijesti. I zato što se Krist nije dao djelomično, nego potpuno, i mi smo pozvani dati sebe u službu dobra, u službu drugima, u službu narodu i Crkvi – rekao je biskup u svojoj propovijedi, dodavši: Ludbreško euharistijsko čudo svjedoči o Božjoj želji da nam se objavi unatoč našim ograničenim ljudskim sposobnostima razumijevanja. Svećenik koji je posumnjao u Isusovu stvarnu euharistijsku prisutnost predstavlja svakoga od nas kad se borimo s vjerom. Njegovo iskustvo podsjeća nas da su 'plašljive misli smrtnika i nestalne naše namisli'.

Hodočasnici u ludbreškom svetištu Predragocjene Krvi Kristove (Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije)

Misnim slavljem u samostanskoj crkvi Svetog Vinka 5. rujna proslavljena je 180. obljetnica dolaska prvih sestara milosrdnica iz Austrije u Zagreb i Hrvatsku.

Proslava 180. obljetnice dolaska prvih sestara milosrdnica u Zagreb i Hrvatsku (Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga)

Doprinos koji ste kroz svoju povijest dale kulturi i duhovnosti ovoga grada, nadbiskupije i domovine nemjerljiv je. No, to nije stvar prošlosti. Crkva vas i danas treba. Stoga bih htio da današnja proslava 180. obljetnice dolaska prvih sestara u Zagreb ne bude nostalgično prisjećanje i slavlje onoga što je prošlo, nego podsjećanje na aktualnost vašega poziva koji se rađa u Božjem srcu punom milosrđa. Plodovi višestoljetnog djelovanja kćeri svetoga Vinka – bolnice, škole, sirotišta, susreti, suze, molitve – nisu proizašli iz projekata, nego iz odgovora na zov Božanskoga Srca Isusova – rekao je u homiliji zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, nastaviši: Prečesto osjećamo da se moramo 'popraviti' kako bismo mu prišli. Možda ste godinama više slušale glas koji govori 'nije dovoljno', nego Božji glas 'dovoljna si mi'. Možda je svaka od vas više puta pred ljudima morala glumiti snagu jer se slabost nije smjela vidjeti. A Isus je jedini koga ljudska slabost ne odbija, nego privlači. I zato, draga sestro, zaustavi se i dopusti da te Isusov poziv iznova zahvati. On te čeka. Ne da mu služiš, nego da budeš njegova. Ne da dokažeš, nego da prihvatiš ljubav.

Sisački biskup Vlado Košić u petak, 5. rujna, blagoslovio je novi Centar za život – Dom svete Majke Terezije u Petrinjskoj ulici u Sisku – izvijestila je Sisačka biskupija.

Blagoslov Centra za život u Sisku (©Stjepan Vego)

Taj dom bit će sjedište svakodnevnog djelovanja Centra za život u Sisku kroz programe savjetovanja, molitvene inicijative i edukacije, a pružat će utočište trudnicama u kriznim situacijama, nudeći im smještaj, sigurnost i podršku u najosjetljivijim trenutcima njihova života. Sam objekt je izgrađen zahvaljujući velikodušnosti jednog dobročinitelja, a Sisačka biskupija stavila ga je na raspolaganje udruzi Hrvatska za život na dugoročno korištenje.

Dimitrijadski mitropolit Grčke pravoslavne Crkve episkop grada Volosa Ignacios stigao je u Hrvatsku kako bi sudjelovao na slavlju posvete obnovljenog katedralnog hrama u Pakracu, 7. rujna. U pratnji pakračko-slavonskog episkopa Jovana i administratora Zagrebačke eparhije episkopa Kirila, mitropolit je 4. rujna posjetio sjedište Hrvatske biskupske konferencije. Goste su primili predsjednik Biskupske komisije HBK-a za ekumenizam bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak, dugogodišnji predsjednik te Komisije požeški biskup emeritus Antun Škvorčević i generalni tajnik HBK doc. dr. Krunoslav Novak. Visoki sugovornici razgovarali su o različitim pitanjima koja su zanimala gosta iz Grčke, među ostalim i o liječenju rana uzrokovanih ratnim stradanjima kako srpskog tako i hrvatskog naroda u II. svjetskom, kao i u posljednjem ratu. Biskup Škvorčević je istaknuo da u tom pogledu valja slijediti evanđeoski put praštanja, pomirenja i molitve za žrtve svake nacije, zahvalivši episkopu Jovanu što na taj način pristupa jasenovačkim i drugim žrtvama obaju naroda – izvijestilo je Generalno tajništvo HBK-a.