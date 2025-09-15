Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

Često se nalazimo pod teretom vlastitih križeva. To su križevi bolesti, oskudice, nerazumijevanja, neizvjesne budućnosti. Svijet nam nudi lažne nade da će sve biti bolje ako zaradimo više, ako se osiguramo ljudskim planovima, ako pobjegnemo od boli u površne užitke. No, iskustvo nam pokazuje da su to nade koje razočaravaju – rekao je u propovijedi na Mariji Bistrici nadbiskup Dražen Kutleša

Neno Kužina – Zagreb

Pod geslom „Čuj nas, Majko, nado naša!“, u Jubilejskoj godini 13. i 14. rujna održano je 302. zavjetno hodočašće vjernikā grada Zagreba Majci Božjoj Bistričkoj. Prvoga dana u Nacionalno marijansko svetište stigli su hodočasnici pješaci, a mladi su Papi čestitali 70. rođendan. Navečer je na bistričkoj kalvariji zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio Službu svjetla. On je u nedjelju 14. rujna u crkvi na otvorenom bl. Alojzija Stepinca u homiliji primijetio: „Živimo u vremenu u kojem je lako izgubiti pouzdanje, u kojem mnoga naša braća i sestre proživljavaju tjeskobu zbog nesigurnosti, podjela i strahova. Ratovi i oružani sukobi ponovno su zahvatili Europu i svijet; pred očima nam stoje slike nasilja, uništenih obitelji, prognanih i obespravljenih. Društva koja su se zaklinjala u trajni mir ponovno otkrivaju da su ljudski ugovori krhki ako nisu ukorijenjeni u istinu i pravednost. Te kušnje nisu samo globalne, one se osjećaju i u našim domovima. Mnoge obitelji proživljavaju krize: roditelji se bore s nesigurnošću posla, djeca s napastima površne zabave i virtualnoga svijeta, stariji s osamljenošću i osjećajem da su zaboravljeni. Sve je više onih koji se pitaju ima li smisla živjeti pošteno, boriti se za brak i obitelj, ostati vjeran Bogu kada svijet nudi lakše i brže putove“.

Vjerničko mnoštvo u Mariji Bistrici (© TUZGN)

Zagrebački je nadbiskup naglasio kako je već stoljećima Marija Bistrica utočište svima koji traže nadu i utjehu. „Ovdje se ispisuje povijest nade našega naroda. Ovdje su ljudi dolazili u najtežim vremenima – kada su kušnje lomile obitelji, kada su prijetnje dolazile izvana i iznutra, kada je bilo teško ostati vjeran Kristu. I svaki put, klečeći pred likom Bogorodice, narod je odlazio s novom snagom“.

Dolaskom brojnih hodočasnika, na blagdan Uzvišenja svetoga Križa 14. rujna u Zrinu je obilježena 82. obljetnica stradanja Zrinjana. Od 1996. godine preostali Zrinjani i njihovi potomci prisjećaju se tragičnih događaja iz rujna 1943., kada su partizani i četnici u genocidnom pohodu ubili gotovo trećinu hrvatskog stanovništva Zrina, spalili župnu crkvu Našašća svetoga Križa i cijelo selo.

Hodočasnici u Zrinu u povodu 82. obljetnice stradanja Zrinjana (© Stjepan Vego)

Preživjele su komunističke vlasti raselile, oduzele im imovinu i zabranile povratak u rodno mjesto. Misno slavlje ispred crkve predvodio je varaždinski biskup Bože Radoš u zajedništvu s krčkim biskupom Ivicom Petanjkom, sisačkim biskupom Vladom Košićem i brojnim svećenicima. Tom je prigodom blagoslovljeno i novo zvono posvećeno blaženom Alojziju Stepincu.

Splitsko-makarska nadbiskupija je 14. rujna bila u znaku dviju visokih obljetnica. Župa sv. Križa Veli Varoš u Splitu svečanim misnim slavljem koje je predvodio splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić proslavila je 400 godina postojanja. Nadbiskup je također predvodio središnje i završno slavlje 400. obljetnice prvog spomena Župe Podgrađe u omiškom zaleđu i Poljičkom dekanatu.

Nadbiskup Zdenko Križić u Župi Podgrađe (© TU SMN)

Nakon znanstvenog skupa „150. obljetnica dolaska sestara milosrdnica u Split“, 14. rujna u samostanskoj kapeli sestara milosrdnica u Splitu misu zahvalnicu predvodio je generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije mons. Franjo-Frankopan Velić, izvijestile su splitske milosrdnice.

Misa zahvalnica u kapeli sestara milosrdnica u Splitu (© Sestre milosrdnice Split)

Mons. Velić potaknuo je sestre da nasljeduju primjer svetosti svojih duhovnih utemeljitelja sv. Vinka i sv. Lujze i da se onda ne trebaju bojati što će biti sutra, koliko ih ima, kako pomiriti sve obveze, potrebno je samo svoj razum, svoju volju i svoje osjećaje predati Gospodinu.

U Biskupiji kod Knina 14. rujna proslavljena je Gospa Velikoga Hrvatskog Krsnog Zavjeta. Na ostatcima starohrvatske bazilike sv. Marije euharistijsko slavlje je predvodio šibenski biskup Tomislav Rogić.

Proslava Gospe Velikoga Hrvatskog Krsnog zavjeta u Kninu u Biskupiji kod Knina (© Ivo Kronja)

U propovijedi biskup je istaknuo povijesnu i duhovnu važnost ovog okupljanja na temeljima hrvatske povijesti, vjere i kulture. Na ovom je mjestu pronađen najstariji Gospin lik u hrvatskoj umjetnosti, poznat kao Pralik ili Gospa od Velikog hrvatskog krsnog zavjeta, koji datira iz druge polovice 11. stoljeća.

Apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj nadbiskup Giorgio Lingua na blagdan Uzvišenja Svetog Križa 14. rujna u franjevačkom samostanu sv. Vlaha u Pridvorju predvodio je svečano euharistijsko slavlje s procesijom.

Mons. Giorgio Lingua u Pridvorju (© Angelina Tadić)

„Hrvatska je mnogo puta upoznala apsurdnost križa: ratove koji su ostavili duboke rane, bol obitelji razdvojenih iseljavanjem, starce koji ostaju sami u selima i na otocima, rodbinu i prijatelje koji se više nisu vratili s bojišta i za koje se, u mnogim slučajevima, ni danas ne zna gdje se nalaze“, naglasio je nuncij u propovijedi, upitavši: „Koliko suza povjerenih Bogu i Majci Božjoj, koliko pogleda s pitanjima bez odgovora upućenih križu koji se izdiže na zvoniku svakoga sela, kao orijentir onima koji odlaze i onima koji ostaju. Kristov križ ne briše bol svijeta, ali mu daje smisao i podsjeća nas da uskrsnuće, kao i svaka pobjeda, ne smije biti suparništvo, a još manje osveta“, poruka je nuncija Lingue, prenijela je IKA.

„Krbava, Bleiburg i Vukovar su tri uporišne točke koje su usmjeravale tijek hrvatske povijesti“, rekao je 13. rujna na Dan hrvatskih mučenika na Udbini u propovijedi misnoga slavlja krčki biskup Ivica Petanjak.

Proslava Dana hrvatskih mučenika na Udbini (© GS biskupija)

„Krbavskom bitkom 1493. počelo je osipanje hrvatskog naroda i višestoljetna borba za očuvanje vlastitog identiteta, a to višestoljetno razdoblje obilježeno je mnogobrojnim lutanjima i traženjima različitih savezništava kako bismo se lakše oduprli ponajprije otomanskoj najezdi, a potom i drugim neprijateljima. Ta tumaranja u kojima smo tražili pomoć drugih, a i drugi su tražili našu pomoć, doveli su do Bleiburga i Križnog puta, koji po svemu sudeći nadvisuje sve tragedije našeg naroda do sada. I onda kao posljednji, Vukovar, simbol stradanja Hrvata u Domovinskom ratu. Kad je riječ o Drugom svjetskom ratu i agresiji nad Hrvatskom devedesetih godina prošlog stoljeća, svima koji uporno vežu Domovinski rat s tzv. antifašizmom, jednom zauvijek treba reći istinu: jedina poveznica između ta dva rata je u tome da je neprijatelj u Domovinskom ratu devedesetih htio dovršiti ono što nije uspio do kraja na Bleiburgu i Križnom putu nakon preokreta 1945. Bogu hvala da smo u Domovinskom ratu, prvi puta nakon Krbavske bitke, svi, ili bar velika većina, bili na istoj strani. Zajedništvo i vjera u Isusa Krista su nas održali i doveli do pobjede. Kad istina zaživi i uđe u naše udžbenike, onda ćemo govoriti istim jezikom, a do tada mi još uvijek živimo s dvije usporedne povijesti koje svaka idu svojim putem i zasad se čini da se još dugo neće susresti“, riječi su biskupa Petanjka.

Hodočasnici na Udbini (© GS biskupija)

Sisački biskup Vlado Košić 13. rujna blagoslovio je novoizgrađenu crkvu sv. Antuna Padovanskog u Odri Sisačkoj čiju je izgradnju sufinancirala Republika Mađarska u okviru pomoći nakon potresa 2020. godine.