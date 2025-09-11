Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

Svjedoci smo da se i dvije tisuće godina nakon Kristova rođenja vode ratovi. I da se i mi, u hrvatskom društvu, često iscrpljujemo starim prijeporima dok nam izmiču bitne teme: demografsko opadanje i iseljavanje, sve starija nacija, manje vjenčanja i više rastava, osjećaj beznađa – rekao je na Malu Gospu na Trsatu riječki nadbiskup Mate Uzinić

Neno Kužina – Zagreb

Zadarska nadbiskupija i Općina Preko potpisali su 10. rujna ugovor o zakupu, rekonstrukciji i nadogradnji zgrade koja je u vlasništu Župe Preko. U njoj će biti Dom za stare i nemoćne s kapacitetom smještaja za 31 osobu, čime će se rasteretiti lista čekanja za dom na otoku.

Sudionici potpisivanja ugovora između Zadarske nadbiskupije i Općine Preko (foto: Ines Grbić)

Nadbiskup Milan Zgrablić izrazio je zadovoljstvo dogovorom i potpisivanjem sporazuma, rekavši kako mu je drago da se Nadbiskupija i Zadarska županija, odnosno tijela lokalne samouprave, mogu naći u zajedničkim projektima, jer cilj tih institucija je zajednički – dobro ljudi. Zadarska nadbiskupija je ugovor sličnog sadržaja potpisala s Općinom Poličnik i nadležnim Ministarstvom, za što je Nadbiskupija ustupila zemljište u svom vlasništvu“, rekao je ekonom Nadbiskupije don Damir Šehić.

Prva katolička osnovna škola na području Đakovačko-osječke nadbiskupije svečano je otvorena i blagoslovljena 9. rujna u Slavonskom Brodu. Osim 15 prvašića na otvorenju su, uz njihove roditelje i djelatnike škole, uz ostale, bili đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, pomoćni biskup Ivan Ćurić i predsjednik Vijeća HBK za odgoj i obrazovanje dubrovački biskup Roko Glasnović.

Nadbiskup Đuro Hranić na otvorenju katoličke osnovne škole u Slavonskom Brodu (foto: Brankica Lukačević)

Nadbiskup Hranić je pojasnio da katolička škola nije privatna škola, nego je ona izraz crkvene stvarnosti, koja ima bitno javni karakter. „Ona ostvaruje službu od opće društvene koristi i premda je nadahnuta i prožeta svjetlom katoličke vjere, ona nije rezervirana samo za katolike, nego ostaje otvorena svima koji cijene i traže njezin kvalificirani pristup i njezino poimanje odgoja.

Svečanim programom i blagoslovom, koji je predvodio sisački biskup Vlado Košić, 9. rujna službeno je počela s radom Katolička opća gimnazija u Popovači, izvijestio je Ured za odnose s javnošću Sisačke biskupije.

Radom počela Katolička opća gimnazija u Popovači (foto: Stjepan Vego)

Biskup Košić zahvalio je svima koji su pridonijeli ostvarenju ideje, a posebno, kako je rekao, dvojici Josipa, gradonačelniku Miškoviću i ravnatelju Bulatu. Otvorenjem Katoličke opće gimnazije u Popovači zaokružen je odgojno-obrazovni projekt Sisačke biskupije, koji počinje u Biskupijskom vrtiću sv. Marije Magdalene u Selima, nastavlja se Katoličkom osnovnom školom u Sisku, a sada dobiva i svoju srednjoškolsku dimenziju u Popovači.

Blagdan Rođenja Blažene Djevice Marije svečano je proslavljen u Gospinom prasvetištu Gospe od Otoka u Solinu.

Nadbiskup Zdenko Križić na blagdan Rođenja BDM u Solinu (foto: Danijela Musulin)

Euharistijsko slavlje predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić koji je u propovijedi istaknuo: „Patnja oplemenjuje čovjeka, a često upravo u njoj ljudi najdublje susretnu Boga.“ Na poseban način to se vidi u Mariji koja je pod križem Sina ostala postojana: „Njezina vjera se ni tada nije urušila. Marija je kroz patnju ostvarila ideal finoće srca. Takva osoba može biti doista prava majka.“ Isus je, rekao je nadbiskup, ostavio Mariju Crkvi za majku jer je njezino srce bilo puno Božje ljubavi i s tom ljubavlju ona i danas prati vjernike na njihovu životnom putu.

Osvrnuvši se na aktualne društvene izazove, poput demografskog pada, iseljavanja i osjećaja beznađa, riječki nadbiskup Mate Uzinić je u homiliji misnoga slavlja na Malu Gospu na Trsatu rekao: „Svjedoci smo da se i dvije tisuće godina nakon Kristova rođenja vode ratovi. I da se i mi, u hrvatskom društvu, često iscrpljujemo starim prijeporima dok nam izmiču bitne teme: demografsko opadanje i iseljavanje, sve starija nacija, manje vjenčanja i više rastava, osjećaj beznađa… A i mi kršćani se znamo posvađati – i prečesto razdvajati. Ipak, Kristov mir postavlja temelj da bude drukčije. To je onaj iskonski mir koji je Bog upisao u stvorenu stvarnost, a koji smo izgubili jer smo, kako bi rekao sv. Augustin, svom nemirnom srcu tražili smiraj posvuda – samo ne u Bogu“.

Dominikanski samostan Svete Marije Milosne u Bolu proslavio je 6. i 7. rujna 550 godina postojanja i djelovanja među vjernim pukom otoka Brača, izvijestio je Centar za kulturu Općine Bol. Uime domaćina i organizatora, pozdravnim govorom program su otvorili starješina samostana fr. Ante Kazoti te ravnateljica Centra za kulturu Bol Ivana Bošković. Načelnica Bola Katarina Marčić istaknula je kako identitet Bola ne bi bio isti bez stoljetne prisutnosti dominikanaca. Fr. Mislav Peček, izaslanik provincijala Hrvatske dominikanske provincije Navještenja Blažene Djevice Marije fr. Tomislava Kraljevića, spomenuo se pokojne braće koja su svojim doprinosom obogatila bolsko stanovništvo te izrazio zahvalnost Provincije na svim darovanim sinovima i kćerima koji su obogatili Red.

U sklopu slavlja posvete sabornog hrama Svete Trojice u Pakracu, 7. rujna požeški biskup emeritus Antun Škvorčević odlikovan je Eparhijskim ordenom 318 svetih otaca Prvog sveopćeg sabora u Niceji. Episkop Jovan obrazložio je kako biskupu Škvorčeviću dodjeljuje orden jer ga je prije 14 godina, kada je postavljen za slavonskog episkopa, primio s razumijevanjem kao subrata i podržao njegova pastoralna nastojanja u obnovi razorenih crkvenih zdanja i međuljudskih odnosa. Posebno je istaknuo biskupovo ustrajno promicanje „Dana čišćenja povijesnog pamćenja“ na „Žalosni petak“ u korizmi u Jasenovcu, kroz molitvu, kajanje, praštanje i pomirenje, u evanđeoskom spomenu žrtava različitih nacionalnih i vjerskih pripadnosti. Biskup Škvorčević je podsjetio na to da je, postavši prvim požeškim biskupom 1997. godine, smatrao svojom obvezom – uz obnovu materijalno razorenih zdanja u ratu – promicati i ozdravljenje „ranjenih duša i savjesti“ koje su razdijelile nepovjerenje, mržnja i sukobi, svjestan da „samo Bog snagom svoga Duha može ući u naše nutarnje rane i liječiti ih“. Slavlje posvete hrama predvodio je patrijarh Srpske pravoslavne Crkve Porfirije, zajedno sa sedamnaestoricom episkopa iz zemlje i inozemstva, svećenicima, monasima i đakonima. Uz mons. Škvorčevića sudjelovali su križevački vladika Milan Stipić, požeški biskup Ivo Martinović, generalni vikar Bjelovarsko-križevačke biskupije Vlado Bogdan, daruvarski župnik Ivan Popić te nekoliko drugih svećenika.

U svećeničku grobnicu u Štrigovi 10. rujna položeno je tijelo Ivana Kovačića, svećenika Zagrebačke nadbiskupije koji je preminuo u 64. godini života. Služio je u Pitomači, Bjelovaru, Svetoj Nedelji, Sisku, Pušći i Zlatar Bistrici. Posljednjih sedam godina obnašao je službu supsidijara u Župi sv. Blaža u Zagrebu.