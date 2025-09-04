Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

Ovo vrijeme zahtijeva od svih nas molitvu za dar razlučivanja u našem evangelizacijskom poslanju. Veliki je poziv za sve nas učiti govoriti o vjeri u Krista Spasitelja tako da se ne bavimo razgraničavanjem od ideja i mišljenja drugih, niti traženjem razlika u našim od tuđih razmišljanja – piše u svojoj poruci na početku nove katehetske i školske godine predsjednik Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju, nadbiskup Đuro Hranić

Predsjednik Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za katehizaciju i novu evangelizaciju đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić uputio je poruku na početku nove katehetske i školske godine. „Svjedoci smo da su Krist i Crkva i dalje trn u oku čovječanstva. Duh vremena u kojemu živimo kao da tek trpi vjeru u nišama današnjega svijeta te ju pretvara u privatni poligon vlastitih eksperimenata. Sve što je od Boga stvoreno kao da gubi moć pred svime što je napravljeno ili zapisano ljudskom rukom“, poručuje nadbiskup Hranić i dodaje: „Dragi katehete i vjeroučitelji, dragi svećenici, redovnici i redovnice! Ovo vrijeme zahtijeva od svih nas molitvu za dar razlučivanja u našem evangelizacijskom poslanju. Veliki je poziv za sve nas učiti govoriti o vjeri u Krista Spasitelja tako da se ne bavimo razgraničavanjem od ideja i mišljenja drugih, niti traženjem razlika u našim od tuđih razmišljanja! Iako će naš navještaj često udarati o prazninu ljudskoga interesa te ćemo ga nerijetko osluškivati poput vlastite jeke, koja će nam se vraćati bez ploda, ne smijemo zaboraviti da je Duh onaj koji je „protagonist“ sveukupnoga navještaja Crkve i da on „igra svoju igru u kojoj će na kraju izaći kao pobjednik“.

Prigodom 180. obljetnice dolaska prvih sestara milosrdnica u Zagreb i Hrvatsku, u petak 5. rujna svečano misno slavlje u crkvi svetog Vinka u Zagrebu u 18.30 predvodit će zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.

Družba Misionarki ljubavi proslavit će 5. rujna svetkovinu utemeljiteljice sv. Majke Terezije euharistijskim slavljem u 18 sati u zagrebačkom samostanu u Jukićevoj ulici. U pučkoj kuhinji toga dana bit će organiziran svečani ručak za korisnike. Tijekom devetnice i na samu svetkovinu mise predvode svećenici koji redovito podupiru poslanje Misionarki ljubavi.

U Župi svete Male Terezije od Djeteta Isusa na Donjoj Vežici u Rijeci 3. rujna stigle su relikvije sv. Majke Terezije u spomen na njezin pohod 1978. toj Župi. Na blagdan svečano euharistijsko slavlje u 18.30 sati i čašćenje relikvija predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić.

Bjelovarsko-križevačka biskupija priprema se za proslavu svoga zaštitnika sv. Marka Križevčanina. Svečanu misu u nedjelju 7. rujna u 11 sati predvodit će zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. Gostujući 2. rujna u programu Hrvatskoga katoličkog radija, biskup Vjekoslav Huzjak najavio je kako će proslava biti u znaku 30. obljetnice svečeve kanonizacije te 15. obljetnice uspostave Bjelovarsko-križevačke biskupije. Izrazio je želju da se sagradi svetište sv. Marka Križevčanina, za što je osiguran teren u Križevcima. Primijetio je da imamo tri kanonizirana sveca, a ni jedan nema svoje svetište u Hrvatskoj, nego su svugdje pridruženi nečemu.

Središnje slavlje Svete Nedjelje 7. rujna u 10 sati u Svetištu Predragocjene Krvi Kristove u Ludbregu predvodit će biskup mostarsko-duvanjski i apostolski administrator trebinjsko-mrkanski Petar Palić.

Zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško predvodio je 31. kolovoza euharistijsko slavlje u Duhovno-obrazovnom centru „Marijin dvor“ u Lužnici prigodom 100. obljetnice dolaska sestara milosrdnica u Lužnicu, objavljeno je na mrežnoj stranici Zagrebačke nadbiskupije.

„Ovdje stotinu godina živi zbilja koja ne može preživjeti od dojma, nego je ukorijenjena u drukčija polazišta“. „Sestre milosrdnice u dvorcu pokazuju istinu da se na svakome mjestu, u svakome ozračju može živjeti ljepota evanđelja i kršćanske kulture nošene i protkane poniznošću. Ona tada iznutra mijenja odnose, vrijednosti i ciljeve. To je govor našoj hrvatskoj i europskoj suvremenosti. Sestre su ove prostore preobrazile u dvorane, perivoje i polja milosrđa, poniznosti i vječnosti. Njihov rad svjedoči o svim djelima milosrđa i tjelesnih i duhovnih. Ovdje se u Lužnici zrcali istina da su na gozbu Božje ljubavi pozivale siromahe i bolesne; za njih živeći i ne tražeći za sebe povlastice i dojmove“, riječi su biskupa Šaška.

U organizaciji Svetišta sv. Šime, u suradnji s Povjerenstvom za kulturu Zadarske nadbiskupije, od 1. rujna do 1. listopada, održava se manifestacija „Dani svetog Šime, zaštitnika Zadra“, koja donosi bogat duhovni, kulturni i umjetnički program posvećen svecu zaštitniku.

Književni i znanstveni susreti, glazbeni i likovni događaji te filmske projekcije održavat će se u Svetištu sv. Šime, Kneževoj palači, Dvorani Matice hrvatske i Katoličkoj osnovnoj školi Ivo Mašina u Zadru, te u Benkovcu, Karinu i Biogradu na Moru. Prof. dr. sc. Mladen Parlov 11. rujna predstavit će knjigu „Fra Toma Ilirik – protagonist predtridentske katoličke obnove“, a 19. rujna prof. dr. sc. Josip Mužić predstavit će knjigu „Beskompromisna politika katolika“.