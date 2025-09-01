Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj
Neno Kužina – Zagreb
„Jako sam sretan što sam s vama na proslavi dvostruke obljetnice: 70 godina štovanja Gospe od Suza ovdje u Pleternici i 20 godina otkako je ovo mjesto bogoslužja proglašeno biskupijskim svetištem. Ovo je vrijeme milosti za cijelu Požešku biskupiju, ali i za Crkvu u Hrvatskoj“, kazao je 31. kolovoza pred velikim mnoštvom vjernika na početku homilije predvoditelj misnoga slavlja apostolski nuncij Giorgio Lingua.
„Tko zna koliko li je suza ovdje, u Pleternici, prikupila i obrisala naša Nebeska Majka tijekom ovih 70 godina! Suze uzrokovane ratom, iseljavanjem, podjelama, siromaštvom, glađu! Ali i suze obraćenja, nade, pobožnosti, suze očiju koje su ganute pred ljubavlju! Ona ne govori ništa, samo dijeli naše radosti i naše boli. Nastavlja držati jednu ruku na svojem bezgrešnom srcu, drugom nas rukom miluje i… ne bježi. Ostaje, kao na Kalvariji: Stabat mater dolorosa“. Nuncij Lingua nadalje je poručio: „Ovdje, pod plaštem Gospe od Suza, potičem vas: ne bojte se doći k ovoj Majci plakati zbog svojih grijeha. Nebeska nas Majka ne osuđuje, Ona plače s nama. Ako imamo hrabrosti isplakati suze pokajanja, Ona će nam nadahnuti i prikladne riječi i dat će nam potrebnu snagu da zatražimo oprost od onih koje smo povrijedili, zlostavljali ili čak zloupotrijebili“.
Prigodom 50. obljetnice Župe Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Soblincu, svečano misno slavlje 31. kolovoza predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, izvijestila je Župa. U homiliji nadbiskup je istaknuo kako je svaka obljetnica prilika za zahvalno prisjećanje svih koji su gradili i njegovali zajedništvo te je podsjetio na to kako je župa poput obitelji, živi od ljudi koji je tvore i od Božje prisutnosti koja daje smisao svemu što se čini.
Mladi su festivalom duhovne glazbe Duga 30. kolovoza otvorili proslavu Ludbreške Svete nedjelje.
Predragocjenu Krv Kristovu 31. kolovoza došli su proslaviti bolesnici i osobe s invaliditetom, karitativni djelatnici, medicinsko osoblje i djelatnici Crvenog križa Ludbreg. Nakon pobožnosti križnog puta svetu misu je u zavjetnoj kapeli Svetišta predvodio vlč. Leonardo Šardi, povjerenik za pastoral osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji te predsjednik Caritasa Varaždinske biskupije. Okupljene je pozvao da se ne obeshrabre vlastitim ograničenjima ili bolešću, nego da u svakodnevici nastoje graditi „civilizaciju ljubavi“.
Više od 400 redovnika i redovnica, sa svojim poglavarima i poglavaricama, okupilo se 30. kolovoza u crkvi Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta u Kninu na Nacionalnom hodočašću osoba posvećenog života.
Misno slavlje predvodio je predsjednik Vijeća HBK za posvećeni život splitsko-makarski nadbiskup metropolit Zdenko Križić, u zajedništvu sa šibenskim biskupom Tomislavom Rogićem. Nadbiskup je u propovijedi govorio kako su redovnici i redovnice oni koji su se kroz povijest brinuli da hrvatski narod sačuva svoj krsni zavjet. To su činili svojom prisutnošću u narodu i karitativnim radom. Istaknuo je kako se ne smijemo pretvoriti u dobrotvornu nevladinu organizaciju koja izbjegava govor i vrednote evanđelja, već ljudima donositi spasenje, donositi Isusa.
„A ne možemo im donositi Isusa i ići na periferije društva s porukom Radosne vijesti jer su naše zajednice iznutra postale mlake i površne, nemaju žar Duha Svetoga bez kojeg naše poslanje gubi smisao. Osrednjost je najgora bolest od koje redovnici i redovnice mogu bolovati“, naglasio je nadbiskup Križić, a prenijela IKA.
U župnoj crkvi Marije Kraljice i sv. Jurja Mučenika u Davoru 30. kolovoza obilježena je 30. obljetnica progona više od 20 tisuća Hrvata katolika iz Banjalučke biskupije i njihov prelazak preko Save u Davor.
Svjedok stradanja i raseljavanja hrvatskog naroda s područja njegove biskupije, banjalučki biskup u miru Franjo Komarica, u propovijedi je istaknuo kako ova obljetnica ne smije biti samo prisjećanje na bol i gubitke, već i poticaj na praštanje, pomirenje i očuvanje istine o progonima koji su snašli Hrvate u Bosanskoj Posavini i širem području Banjalučke biskupije.
Hvarski biskup Ranko Vidović je na svetkovinu sv. Augustina predvodio svečano misno slavlje u župi Sveta Nedjelja na otoku Hvaru i posvetio novi oltar koji je izradio i svojoj župi darovao kamenoklesar Boris Plenković - Čičak. „Sveti Augustin kaže da Euharistiju ne uzimamo kao ostalu hranu i piće koje uzimamo da bismo ih pretvorili u sebe. Euharistiju uzimamo da bi Isus nas pretvorio u sebe, da mi postanemo živi kruh koji se lomi za one koji su nam povjereni, da se nasite našom ljubavlju i sebedarjem“, istaknuo je u homiliji biskup Vidović.
Požeški gradonačelnik prof. dr. sc. Borislav Miličević pohodio je 28. kolovoza umirovljenog požeškog biskupa Antuna Škvorčevića, želeći mu zahvaliti za sve što je velikom zauzetošću i požrtvovnošću učinio na početku djelovanja Požeške biskupije i za njegov osobni doprinos životu grada, napose na njegovu uređivanju te na odgojno-obrazovnom i kulturnom području. Poželio je da biskup svojim daljnjim boravkom u gradu obogaćuje njegov javni život te bude svjedokom poštovanja koje mu iskazuju dobrohotni građani, svjesni što su sve njegovim zauzimanjem primili. Zahvalivši gradonačelniku za potporu koju je davao djelovanju Biskupije i njemu osobno, biskup u miru je obećao da će molitvom pratiti njegovo gradonačelničko služenje, da mu Bog udijeli mudrost i snagu u vođenju grada i nastojanju oko općeg dobra svih građana. Izrazio je nadu da projekti koji se ostvaruju u gradu neće prouzročiti smetnje Crkvi u njezinu poslanju i oduzeti dostojanstvo katedrali kao mjestu sabranosti i molitve.