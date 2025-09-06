Dvadeset i treća nedjelja kroz godinu. Riječ Božju tumači vlč. Kristijan Stojko

"Tako dakle nijedan od vas koji se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik."

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik. (Lk 14, 25-33)

vlč. Kristijan Stojko

U današnjem evanđelju silno mnoštvo slijedi Isusa i pitam se iz kojih razloga idu njim? Jedni žele vlastito ozdravljenje, a drugi žele ozdravljenje svojih bližnjih. Drugi se žele nahraniti kruhom i ribama koje je Isus znao umnožiti. Treći traže da im Isus ispuni neku želju.

U ovome razmatranju i mi slijedimo Isusa zajedno s ovim mnoštvom ljudi. Koji su naši razlozi zbog kojih slijedimo Isusa? Koje se trenutačno bitke vode u našem životu? Za što biste željeli moliti Isusa?

Kad slušamo današnju Božju riječ kakvi se osjećaju javljaju u našem srcu? Osjećamo li otpor prema onome što Isus govori? Traži li Isus zaista da mrzimo ili nas poziva da uronimo u dubinu njegova poziva te dopustimo Duhu Svetome da nam otkrije smisao Isusova radikalnog stava? Isus jasno vidi što zarobljava naše srce. Vidi i to da ga ne slijedimo iz ljubavi, već iz koristi. Slijedimo ga zato jer želimo da usliši naše želje. Često puta su te naše želje idoli koji nas iscrpljuju i odnose unutarnji mir. Lijepo je da molimo za zdravlje svoje osobno ili svojih voljenih, međutim problem nastaje kada naša molitva postaje panični vapaj Isusu da nas mora uslišiti. Kada se ponašamo kao da je zdravlje u središtu naše molitve te da je važno da se sve odvija po našem planu.

Isus nam odgovara kako je On jedini Spasitelj koji vodi povijest naših života i života naših bližnjih. Nije potrebno da mi igramo ulogu spasitelja, nego da dopustimo njemu da se proslavlja kako u našem životu, tako i u životu naših bližnjih.

Zamrziti u evanđeoskom smislu znači zamoliti Isusa da nas oslobodi od bolesnih navezanosti na naše voljene te da ih svakodnevno predajemo njemu, njegovoj svetoj volji. Isus čezne za time da ga slijedimo s povjerenjem da će se On za sve pobrinuti i da zaista nije potrebno da mu mi panično predlažemo plan za svoj život.

Zamolit ćemo Isusa za milost slobodnog srca i da ga On ispuni svojim mirom kada su u pitanju životi naših voljenih i svih drugih. Svima Vama dragi slušatelji želim blagoslovljenu nedjelju.