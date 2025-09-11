Iz Nikaragve do sada protjerana najmanje 261 vjerska osoba
Najmanje je 261 vjerska osoba protjerana iz Nikaragve odlukom vlade na čelu s predsjednikom Danielom Ortegom – istaknula je nikaragvanska udruga Colectivo Nicaragua Nunca Más. Na popisu, koji je spomenuta nevladina organizacija za ljudska prava objavila u izvještaju naslovljenom „Vjera pod vatrom“, a koji je prenijela novinska agencija Efe, nalaze se predsjednik Biskupske konferencije monsinjor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, te biskupi Silvio José Báez Ortega, Rolando José Álvarez Lagos i Isidoro del Carmen Mora Ortega.
U dokumentu se također spominje protjerivanje apostolskoga nuncija monsinjora Waldemara Stanisława Sommertaga, u ožujku 2022. godine, te oko 140 svećenika iz raznih nikaragvanskih biskupija. Na popisu je i više od 90 časnih sestara, kao i desetak bogoslova i tri đakona.
Zatvoreno više od 5600 udruga
Nevladina organizacija podsjeća i na zatvaranje, u razdoblju između 2018. i 2025. godine, 5609 neprofitnih organizacija, od kojih su 1294 bile vjerske. Prekinut je također rad 54 medijskih sredstava, televizijskih kanala i radijskih postaja, među kojima 22 vjerska. Te su mjere istodobno pogodile i druge vjeroispovijesti, posebno pastore i evangeličke vođe.
(Vatican News - aa)