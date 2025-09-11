Iz Nikaragve do sada protjerana najmanje 261 vjerska osoba

Podatak je koji je objavljen u izvještaju nevladine organizacije za ljudska prava Colectivo Nicaragua Nunca Más. Na popisu se nalaze predsjednik Biskupske konferencije monsinjor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, te biskupi Silvio José Báez Ortega, Rolando José Álvarez Lagos i Isidoro del Carmen Mora Ortega. U dokumentu se, osim toga, spominje zatvaranje, između 2018. i 2025. godine, više od 5600 udruga, ali i televizijskih i radijskih postaja

Najmanje je 261 vjerska osoba protjerana iz Nikaragve odlukom vlade na čelu s predsjednikom Danielom Ortegom – istaknula je nikaragvanska udruga Colectivo Nicaragua Nunca Más. Na popisu, koji je spomenuta nevladina organizacija za ljudska prava objavila u izvještaju naslovljenom „Vjera pod vatrom“, a koji je prenijela novinska agencija Efe, nalaze se predsjednik Biskupske konferencije monsinjor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, te biskupi Silvio José Báez Ortega, Rolando José Álvarez Lagos i Isidoro del Carmen Mora Ortega.

U dokumentu se također spominje protjerivanje apostolskoga nuncija monsinjora Waldemara Stanisława Sommertaga, u ožujku 2022. godine, te oko 140 svećenika iz raznih nikaragvanskih biskupija. Na popisu je i više od 90 časnih sestara, kao i desetak bogoslova i tri đakona.

Zatvoreno više od 5600 udruga

Nevladina organizacija podsjeća i na zatvaranje, u razdoblju između 2018. i 2025. godine, 5609 neprofitnih organizacija, od kojih su 1294 bile vjerske. Prekinut je također rad 54 medijskih sredstava, televizijskih kanala i radijskih postaja, među kojima 22 vjerska. Te su mjere istodobno pogodile i druge vjeroispovijesti, posebno pastore i evangeličke vođe.

(Vatican News - aa)