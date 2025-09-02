Blaženi Adolf Kolping i Kolpinško djelo od 1849. do danas. Širenje Kolpingova djela

Kolpinško djelo katolička je udruga obrazovanja i akcije za razvoj pojedinca u društvu koje uvijek iznova treba duhovnu obnovu. Utemeljio ga je svećenik Adolf Kolping kao izrazito obiteljski orijentiranu zajednicu. Kolpinško djelo osjeća se pozvano sudjelovati u oblikovanju svijeta dostojnog čovjeka u okviru katoličkog socijalnog nauka. Utorkom predstavljamo Kolpinško djelo i njegova utemeljitelja. Tekst je za Vatikanski radio pripremio Miroslav Salopek iz Kolpinške obitelji sv. Josipa u Zagrebu

Miroslav Salopek

Nakon velikog putovanja 1856., kad je posjetio i Zagreb, Adolf Kolping vratio se u Köln. To povijesno putovanje po Europi bilo je od najveće važnosti za Kolpingovo djelo. Tim je putovanjem Adolf Kolping definitivno internacionalizirao svoj pokret upustivši se u problem interkulturacije sa svim njezinim izazovima. Bio je svjestan da je u nekim, posebice slavenskim zemljama, protunjemačko raspoloženje bilo vrlo snažno. Tako Kolping piše: „Ono što mi Nijemci i uopće mi na Zapadu napose teško razumijemo, jest da slavenski narodi nacionalnost shvaćaju kao nešto sveto čemu se bezuvjetno mora pokazivati počast... Prema nacionalnoj osjetljivosti potrebno je odnositi se obzirno i ne grubom rukom dirati rane...“ Adolfu Kolpingu uspjelo je da svoje ideje i praksu proširi Europom i prekooceanskim zemljama.

Tako je, osim u negermanskim zemljama (Češkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji, Francuskoj) već na početku, uz Europu, prvo katoličko djetićko društvo utemeljeno u Sjedinjenim Američkim Državama. Prvo Društvo utemeljeno je u St. Louisu 17. svibnja 1856. Nažalost, velika očekivanja nisu dala ploda. Aktivnosti društava u SAD-u više su se usmjerila na obitelji nego na pružanje pomoći šegrtima i kalfama. Od 1846. do 1865. bilo je, uglavnom u Europi, utemeljeno 513 Katoličkih djetičkih društava s više od 25 000 članova.

Za daljnje školovanje mladih bila su osnovana brojna prebivališta ili djetićki domovi za odgoj i poduku. Osim mnogih samoorganiziranih štedionica, Kolping je organizirao bolesničke blagajne i bolesnička osiguranja. Možemo stoga zaključiti da je Adolf Kolping bio ne samo preteča socijalnog nauka Crkve nego i prethodnik zdravstvenog osiguranja. Nemjerljivu su korist od djetićkih gostinjaca i domova imali već spomenuti djetići putnici. Naime, kalfe su u potrazi za poslom putovali od grada do grada ne bi li se zaposlili. Kao članovi Katoličkih djetićkih društava imali su takozvane putničke knjižice, ponajprije kao sredstvo identifikacije, a ujedno je to bila i potvrda da mogu prespavati u djetićkoj kući. Osim pravila ponašanja koja su bila otisnuta u putničkoj knjižici, knjižica je sadržavala i popis gradova u kojima su prenoćišta diljem Europe. Tako su djetići dosta sigurno mogli putovati u potrazi za poslom. Većina je djetićkih domova imala i takozvane otvorene kuhinje, mjesta gdje su se djetići mogli jeftino i sigurno prehraniti. Uz djetićka društva formirana su i mnoga športska društva. Sve je to mladim ljudima bilo od velike pomoći.

Adolf Kolping je 1862. godine imenovan rektorom crkve Male braće u Kölnu, a iste ga je godine, 22. travnja, papa Pio IX. imenovao za tajnog savjetnika. Potom je nekoliko puta hodočastio u Rim, gdje je 1864. utemeljio Katoličko djetićko društvo. Prije jednog putovanja u Rim piše prijatelju, bečkom nadbiskupu Gruschi, kako bi volio da mu Papa daruje malu medaljicu koju bi nosio oko vrata i koju bi sa sobom ponio u grob. U istom pismu piše prijatelju da mu se ponovno vratio „krvav kašalj“ kakav je prebolio prije 20 godina i da mu je liječnik zabranio sve aktivnosti.

Nakon kratka oporavka on je opet nastavio punim žarom obavljati svoje mnogobrojne obveze. Kao predsjednik djetića Kolping je uputio molbu njemačkim biskupima da se u svakoj biskupiji imenuje jedan svećenik koji bi bio predsjednik svih djetićkih društava u biskupiji. Takva je praksa prisutna i danas. Posljednji javni nastup Adolfa Kolpinga bio je 17. rujna 1865. u prigodi blagoslova novosagrađenoga djetićkog gostinjca.

Bolno umiranje Adolfa Kolpinga trajalo je punih osam tjedana. Prikovan za postelju i bez sna strpljivo je podnosio svoju bolest. Na dan smrti 4. prosinca 1865. došao je do svijesti, uperio je svoj pogled prema bratu koji je bio uz njega, uhvatio križ koji je donio sa svojeg hodočašća iz Rima i pružio ga svojem bratu uz riječi: „Darujem ti ga neka te čuva.“ Bile su to njegove posljednje riječi. Otac katoličkih djetića umro je u 52. godini života, točnije, četiri dana prije svojeg 52. rođendana. Adolf Kolping pokopan je 7. prosinca 1865. na groblju Melaten u Kölnu uz veličanstven sprovod. Ni pola godine poslije, 30. travnja 1866., njegovi su posmrtni ostatci preneseni s groblja Melaten u crkvu Male braće u Kölnu.

Sveti papa Ivan Pavao II. proglasio je Adolfa Kolpinga blaženikom Katoličke Crkve 27. listopada 1991. u Rimu. U toj je prigodi sv. Ivan Pavao II. rekao: „Ovakve svijetle likove kao što je bio Adolf Kolping mi danas trebamo u Crkvi.“

Gotovo je cijelo stoljeće Udruga katoličkih djetića bila obilježena ciljnom skupinom neoženjenih obrtničkih djetića (kalfa) i osnovnim smjerovima svojega praktičnog djelovanja. Potraga za zapošljavanjem vodila je djetiće u mnoga društva. Veliko širenje doživjele su ustanove kao djetićke kuće te bolesničko i posmrtno osiguranje. Nakon Kolpingove smrti djetićka društva dalje nastaju po pojedinim mjestima, a razvija se struktura udruge s biskupijskim i centralnim udrugama. Katoličko društvo djetića smatra sebe dijelom katoličkoga socijalnog pokreta i na taj način sudjeluje u tadašnjim pitanjima socijalne politike, obrtničkih organizacija i sindikata. Nakon Prvoga svjetskog rata osjeća se učinak općih tendencija demokratizacije i u ovoj udruzi; tako djetići šire mogućnosti svojega djelovanja. Za vrijeme vladavine nacionalsocijalista rad Udruge je onemogućen, a u Demokratskoj Republici Njemačkoj tako ostaje sve do pada Zida.

Nakon 1945. godine počinje obnova u Saveznoj Republici Njemačkoj na novim temeljima postavljenima već 1933. godine. Uz skupinu djetića – skupina Kolping, sada postoji i skupina Stari Kolping, koju čine bivši članovi koji su zbog ženidbe ili gospodarskog osamostaljenja morali izići iz Udruge. Obje skupine tvore kolpinšku obitelj. Od toga se vremena kao ime Udruge pojavljuje ime Kolping. Kolpingovo je ime prihvaćeno u čast utemeljitelja Udruge djetića Adolfa Kolpinga. Od tada povijest Udruge obilježava poseban proces promjena. Sve se više ljudi koji ne pripadaju tradicionalnoj ciljnoj skupini i dolaze iz različitih zanimanja i društvenih slojeva zanima za Kolpinške obitelji djelatne u župama. Kolpinška obitelj sada je zajednica orijentirana obiteljski i uključuje sve naraštaje. Daljnje otvaranje Udruge slijedi osnivanjem skupine Kolpiške mladeži te primanjem ženskih članova od 1966. godine.

Kolpinško djelo sebe vidi kao svjetsku zajednicu solidarnosti u kojoj se članovi i Kolpinške obitelji međusobno podržavaju i promiču. One sebe vide kao skupine za samopomoć koje svojim aktivnostima pomažu ljudima na licu mjesta kako bi se mogli nositi sa svojim svakodnevnim problemima.

Velika Kolpinška obitelj danas razvija široko polje djelovanja da bi ostvarila temeljnu svrhu kolpinške ideje: potvrditi se kao kršćani u radu i zvanju, braku i obitelji, u Crkvi, društvu i državi. Da bi se ostvario taj cilj, pojedine su središnjice razvile mnogobrojne aktivnosti koje ne samo da su pomoć u životu njihovih članova već pridonose općem dobru zajednice i društva u cjelini.

Širom svijeta u različitim nacijama i kulturama uspijeva provođenje Kolpingovih ideja. Katoličko Kolpinško djelo danas ima oko 500 000 članova u više od 60 zemalja svijeta koji djeluju po uzoru na svojeg utemeljitelja blaženog Adolfa Kolpinga. Radi zajedništva i ostvarenja ciljeva i projekata članovi se sastaju u više od 6.000 Kolpinških obitelji koje slijede blaženikove izreke: „Pomozite čovjeku tako da sam sebi može pomoći“ i „Potrebe vremena reći će vam što učiniti“. Postoji anegdota da „Kolping radi neprekidno 24 sata. Naime, u bilo koje doba dana negdje na svijetu radi koja Kolpinška obitelj“.

Struktura Kolpinškoga djela danas je vrlo jednostavna, ali i vrlo učinkovita.Temeljna je njegova jedinica Kolpinška obitelj. Ona mora mora imati najmanje sedam punoljetnih članova i duhovnog savjetnika. Taj broj od sedam članova određen je na uspomenu prve obitelji koju je utemeljio blaženi Adolf Kolping. Duhovni je savjetnik, u pravilu, katolički svećenik ili trajni đakon, osim ako biskup ne odredi koju drugu osobu. Budući da se Kolpinške obitelji danas, obično, osnivaju u župama, prirodno je da župnik ili župni vikar budu duhovni savjetnici tih Kolpinških obitelji. Više Kolpinških obitelji na području jedne biskupije čini Biskupijsko Kolpinško djelo. Najmanje tri biskupijska Kolpinška djela čine Nacionalno Kolpinško djelo. Sva Nacionalna Kolpinška djela čine Međunarodno Kolpinško djelo (IKW).

Sjedište Međunarodnoga Kolpinškog djela nalazi se u Kölnu preko puta crkve Male braće, gdje je grob bl. Adolfa Kolpinga. Predstavnici Međunarodnoga Kolpinškog djela članovi su više europskih i svjetskih ustanova. Kolpinško djelo u Europi osjeća se na poseban način zahvalno europskoj ideji ujedinjenja. Zbog kolpinškoga povijesnog razvoja i programa, Kolpinško djelo intenzivno surađuje s vijećem Europe i Europskom zajednicom, to jest s Europskim parlamentom. Od 1974. ima „savjetodavni status u Vijeću Europe“ u Strasbourgu kao nevladina organizacija. Poseban su znak te intenzivne suradnje Europski seminari koji se već 25 godina održavaju svake godine u Strasbourgu. Zbog svojega svjetskog predanja, Kolpinško djelo ima i „savjetodavni status“ u Ekonomskom i Socijalnom vijeću Ujedinjenih naroda u New Yorku. Kolpinško djelo uvršteno je i na „poseban popis nevladinih međunarodnih organizacija“ Međunarodne organizacije rada u Ženevi.

Nakon pada „željezne zavjese“ 1989. godine Međunarodno Kolpinško djelo prepoznalo je kao važan zadatak sudjelovanje u razvoju civilnoga društva u bivšim komunističkim zemljama, a to je činilo tako da je osnivalo nezavisne nacionalne udruge. U međuvremenu su se razvile aktivne organizacijske strukture u mnogim zemljama srednje i istočne Europe, kao na primjer u Poljskoj, Mađarskoj, Republici Češkoj, Rumunjskoj, Slovačkoj, Albaniji itd.

Ove kolpinške udruge odabrale su važna polja djelovanja poput rada s mladima i s obiteljima, općeg i profesionalnog podučavanja, promicanja malog poduzetništva i socijalnog rada, ali i društveno-političkog obrazovanja, a pokrenula su i važne društvene zadatke u samoodgovornosti.

Iako je Kolpinško djelo utemeljeno u Europi te mu je međunarodno sjedište i dalje u Kölnu, u međuvremenu je ono proširilo svoja polja djelovanja diljem svijeta. Međunarodno Kolpinško djelo koordinira razvojnu suradnju unutar udruge, posebno u korist Kolpinških obitelji u Africi, Aziji te u Latinskoj Americi. Svojim radom Međunarodno Kolpinško djelo pridonosi rješavanju međunarodnih društvenih pitanja.