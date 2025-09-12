Vijesti iz života Katoličke Crkve u Bosni i Hercegovini

Redovnički dan u BiH u Podmilačju okupio je više od 150 redovnika i redovnica (KTA BiH)

Redovnički dan u Bosni i Hercegovini, 27. po redu, održan je u župi i svetištu sv. Ivana Krstitelja u Podmilačju pod geslom „Hodočasnici nade na putu mira“

Mons. Ivo Tomašević - Sarajevo

U župi i svetištu sv. Ivana Krstitelja u Podmilačju pokraj Jajca je 6. rujna održan 27. Redovnički dan u Bosni i Hercegovini pod geslom „Hodočasnici nade na putu mira“ uz sudjelovanje više od 150 redovnica i redovnika iz cijele BiH. Otvorila ga je predsjednica Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica Bosne i Hercegovine s. Željka Dramac te posebno pozdravila nadbiskupa metropolita vrhbosanskog mons. Tomu Vukšića, provincijale i provincijalne poglavarice i sve okupljene te zahvalila za gostoprimstvo domaćinu i upravitelju svetišta fra Filipu Karadži. Izlaganje pod naslovom „Redovnik, proročki znak nade“ održao je član Hercegovačke franjevačke provincije fra Marko Galić. Euharistijsko slavlje predvodio je nadbiskup Vukšić.

U samostanu sestara Služavki Malog Isusa „Egipat” u Sarajevu je 9. rujna u popodnevnim satima održana Izvanredna izborna (XXVI.) skupština Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica Bosne i Hercegovine. Za predsjednicu Konferencije izabrana je provincijalna poglavarica sestara milosrdnica Provincije Majke Divne – Sarajevo s. Augustina Matijević, a za potpredsjednika provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić. U ime zajednica koje nemaju provincijalno sjedište u Bosni i Hercegovini izabrani su: p. Mato Anić, član Hrvatske pokrajine Družbe Isusove, i s. Marcijana Krištić, članica zajednice Klanjateljica Krvi Kristove Regije Zagreb.

Uoči svoga patrona Rođenja Blažene Djevice Marije, Male Gospe, župljani Husina pokraj Tuzle su 7. rujna sudjelovali svetoj misi i posveti svoje župne crkve. Misno slavlje predvodio je i crkvu posvetio nadbiskup Tomo Vukšić uz koncelebraciju župnika vlč. Josipa Antukića i brojnih misnika. Govoreći o posveti crkve nadbiskup Vukšić je istaknuo da je svatko pozvan u svom životu biti hram Božji te zahvalio svima koji su ugradili sebe u izgradnju i njezino urešenje.

U kapelici Družbe sestara Misionarki ljubavi u Banjoj Luci je 5. rujna proslavljena svetkovina njihove utemeljiteljice sv. Majke Terezije. Euharistijsko slavlje predvodio je biskup banjolučki mons. Željko Majić uz koncelebraciju mjesnog župnika vlč. Zlatka Matića i drugih misnika. Biskup Željko zahvalio je sestrama na njihovu vjernom služenju i apostolatu ljubavi koji žive, a sve nazočne pozvao da s ove svete mise u život ponesu dva stupa, molitvu i život po Božjoj ljubavi.

Biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić predvodio je 5. rujna svečano euharistijsko slavlje u kapelici Caritasove ustanove „Sveta Obitelj“ u Mostaru, zahvaljujući Bogu za 70 godina svećeničkog služenja don Vjeke Bože Jarka. Uz biskupa Palića i slavljenika, koncelebrirali su fra Ivan Bubalo i fra Marko Karamatić. U homiliji je biskup Palić zahvalio don Vjeki na vjernosti i ustrajnosti u poslanju te istaknuo njegov život kao primjer predanja Kristu i Crkvi. „Don Vjeko je 70 godina stavljao Krista na oltar, izgovarao: ‘Ovo je tijelo moje’, kao njegov sluga i njegov prijatelj… Krist se služio don Vjekom, jer svećeništvo nije naš dar Bogu, nego Božji dar nama. Na tome danas želimo biti zahvalni“, poručio je biskup Petar.

Župa Kulaši pokraj Prnjavora je svečanim misnim slavljem 6. rujna proslavila svoj patron Rođenja Blažene Djevice Marije odnosno Malu Gospu. Euharistijsko slavlje predvodio je biskup banjolučki mons. Željko Majić uz koncelebraciju prnjavorskog župnika i dekana, te upravitelja župa Dragalovci i Kulaši vlč. Marijana Stojanovića i vlč. Augustina Tašića, župnika u Gaju u Požeškoj biskupiji. Iako je ova župa tijekom proteklog rata gotovo u potpunosti raseljena, na svetoj misi sudjelovali su brojni vjernici, kako oni malobrojni preostali u župi, tako i mnogi raseljeni župljani, danas nastanjeni diljem Europe i svijeta, kao i župljani susjednih župa prnjavorskog kraja.

Prognanička župa Banjolučke biskupije Sasina pokraj Sanskog Mosta je 8. rujna svečano proslavila svoj patron, Rođenje Blažene Djevice Marije - Malu Gospu. Središnje euharistijsko slavlje predvodio je mons. Franjo Komarica, biskup banjolučki u miru. Uz njega su suslavili i svećenici: domaći župnik preč. Adolf Višaticki i drugi svećenici. Radost i zajedništvo nastavili su se ispred samostana sestara Misionarki Božjeg milosrđa.

Vjernička zajednica u Vogošći nadomak Sarajeva, koja je pod nebeskom zaštitom sv. Majke Terezije je 5. rujna proslavila svoj patron. Misno slavlje uz sudjelovanje obitelji s brojnom djecom i članova Neokatekumenskog puta, predvodio je žepački župnik i dekan preč. Predrag Stojčević uz suslavlje župnog vikara u Vogošći i vicerektora tamošnjeg Nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa Redemptoris Mater vlč. Paula Henriqua dos Santosa Coelha i drugih misnika.

Nadbiskup vrhbosanski u miru kardinal Vinko Puljić je 10. rujna u Pastoralno-socijalnom centru Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije u mjestu Lug u župi Gromiljak, četrdesetak kilometara zapadno od Sarajeva, proslavio svoj 80. rođendan u krugu svoje rodbine i drugih uzvanika. Svoje čestitke izrekli su u ime domaćina ravnatelj Caritasa vlč. Mirko Šimić, apostolski nuncij u BiH nadbiskup Francis Assisi Chullikatt te nadbiskup Tomo Vukšić.

Redovita mjesečna duhovna obnova Hercegovačke franjevačke provincije, kojima su se pridružili bogoslovi Družbe Misionara Krvi Kristove, održana je u srijedu 10. rujna u samostanu u Tomislavgradu. Voditelj obnove bio je profesor i svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije vlč. Mladen Parlov na temu: „Kriza duhovnosti ili duhovnost za krizna vremena“.

U svetištu Gospe Olovske u Olovu, pedesetak kilometara sjeverno od Sarajeva, svečano je 8. rujna proslavljen blagdan Rođenja Blažene Djevice Marije – Mala Gospa, koji je i ove godine okupio brojne hodočasnike iz cijele Bosne i Hercegovine. Središnje misno slavlje predvodio je fra Fabio Badrov uz koncelebraciju čuvara svetišta fra Ilije Božića i drugih svećenika.

Župa Ravno u Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji je u ponedjeljak 8. rujna svečano proslavila svoj patron, Rođenje Blažene Djevice Marije odnosno Malu Gospu. Svetu misu predvodio je župnik mostarske župe sv. Ivana apostola i evanđeliste don Ivan Turudić uz koncelebraciju župnika don Antonija Krešića i drugih svećenika.

Župa Rođenja Blažene Djevice Marije u Brusnici na rijeci Savi u Bosanskoj Posavini također je 8. rujna svečano proslavila svoju nebesku zaštitnicu. Svečano misno slavlje predvodio je spiritanac na službi župnog vikara u župi sv. Čirila i Metoda u Osijeku o. Josip Brnjić uz koncelebraciju župnika vlč. Antonia Čuture i brojnih misnika.

Svoj patron Malu Gospu su 8. rujna svečano proslavili i župljani u mjestu Polog pokraj Mostara. Središnje euharistijsko slavlje predvodio je čerinski župnik fra Velimir Bagavac uz koncelebraciju domaćeg župnika don Milenka Krešića i više svećenika.

U župi Vinica pokraj Tomislavgrada na blagdan Rođenja Blažene Djevice Marije – Male Gospe je 8. rujna svečano proslavljen patron u obnovljenoj crkvi. Nakon trodnevne duhovne priprave, središnje misno slavlje predvodio je profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu don Mladen Parlov uz koncelebraciju župnika don Jakova Renića i drugih svećenika.

Pod svečanom večernjom svetom misom 6. rujna, na vanjskom oltaru crkve sv. Jakova u Međugorju, sedmorica članova Hercegovačke franjevačke provincije iz župa Široki Brijeg, Humac, sv. Ane u Zagrebu, Grude, Posušje i Seonica položili su svečane (doživotne) zavjete u Redu manje braće. Euharistijsko slavlje i obred svečanog zavjetovanja predvodio je provincijal fra Jozo Grbeš.

Svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije don Anđelko Planinić, župnik župe Krista Kralja u Hutovu, blago je preminuo u Gospodinu 9. rujna u Mostaru u 69. godini života i 42. godini svećeništva. Nakon svete mise zadušnice 12. rujna u njegovoj posljednjoj župi Hutovo između Stoca i Neuma, sahranjen je u svom rodnom mjestu Krehin Gradac u župi Gradina. Don Anđelko je rođen u Krehinu Gracu 1956. godine. Svećeničko ređenje podijelio mu je biskup Pavao Žanić u Mostaru 29. lipnja 1984. Službovao je kao župni vikar u Grljevićima, Aladinićima i Stocu te kao župnik u Prenju 28 godina, a od 2017. godine kao župnik u Hutovu. Počivao u miru Božjemu.