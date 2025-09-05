Vijesti iz života Katoličke Crkve u Bosni i Hercegovini

Katehetski dan za vjeroučitelje koji djeluju na području Vrhbosanske nadbiskupije, 29. po redu, kojima su se pridružili i katehete iz Banjolučke biskupije održan je u prostorijama Katoličkog školskog centra „Sveti Josip“ u Sarajevu

Mons. Ivo Tomašević – Sarajevo

U prostorijama Katoličkog školskog centra „Sveti Josip“ u Sarajevu 30. kolovoza je održan 29. Katehetski dan za vjeroučitelje Vrhbosanske nadbiskupije i Banjolučke biskupije. Na ovom redovitom godišnjem seminaru za katoličke vjeroučitelje u osnovnim i srednjim školama okupilo se oko 90 kateheta i katehistica. Nakon stručnog skupa o kurikulumskom planiranju nastave katoličkog vjeronauka, sudionici su sudjelovali na euharistijskom slavlju koje je u samostanskoj crkvi sestara Kćeri Božje ljubavi Kraljice svete krunice, predvodio nadbiskup metropolit vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tomo Vukšić. „Kulturni i društveni kontekst u kojemu živimo i u kojemu vi djelujete vrlo obilježava način vašega djelovanja. Školski sustav i njegova pravila svemu tomu daje također svoju oznaku. Uvijek je to zahtjevno i odgovorno, a ponekad je i vrlo složeno i naporno… Stoga smo zahvalni za suradnju i otvorenost mnogih odgovornih osoba koje vode škole i organiziraju nastavne programe, a znamo da je sve ovo ponekad povezano i s nedovoljnim razumijevanjem okoline, sustava, školskoga vodstva i zbornice“, kazao je nadbiskup Tomo koji je podijelio kanonska poslanja pojedinim vjeroučiteljima.

Predsjednik Vijeća BK BiH za katehezu i novu evangelizaciju biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić na početku nove školske godine 2025./2026. je uputio 28. kolovoza poruku učenicima, roditeljima i svim djelatnicima u školstvu. „Dragi učenici i učenice, poštovani roditelji, cijenjeni učitelji, nastavnici, vjeroučitelji i svi djelatnici u školstvu! Na početku nove školske godine srdačno vas pozdravljam u Gospodinu i upućujem iskrene molitve za blagoslov, snagu i mudrost u svemu što vas čeka. Školska godina pred nama nije samo novi kalendarski ciklus, nego prilika da se svi mi, djeca, roditelji, učitelji i Crkva još snažnije stavimo u službu onog svetog poziva koji se zove: odgoj čovjeka… Neka Duh Sveti bude vođa i nadahnuće svima vama, učenicima, roditeljima i učiteljima da biste u ovom školskom hodu rasli u mudrosti, znanju i svetosti“, poručio je biskup Petar na početku nove školske i vjeronaučne godine.

Nadbiskup Tomo Vukšić se 3. rujna u crkvi sv. Ćirila i Metoda u okviru zdanja Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa i Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu susreo s izvođačima radova na unutarnjoj obnovi crkve slavenskih apostola koja spada među najljepše u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Izvođači radova zajedno s rektorom Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa preč. Ivanom Rakom upoznali su ga s tijekom radova, a nazočni su bili i predstavnici Zavoda Federalnog ministarstva kulture i sporta, kao i stručnjaci nadzornog odbora s Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Nadbiskup Vukšić je zahvalio izvođačima i svima koji su uključeni u obnovu za veliki trud i poželio da sve bude na radost katoličke i cijele društvene zajednice u glavnom gradu BiH i šire.

Trideset mladih svećenika iz svih biskupija i obje franjevačke provincije u Bosni i Hercegovini, u prostorijama Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa u Sarajevu sudjelovali su 1. i 2. rujna na seminaru za ovlast ispovijedanja. Na čelu povjerenstva bio je generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije mons. Slađan Ćosić, a prigodna predavanja iz moralne teologije, liturgijskog pastorala i kanonskog prava održali su: vlč. Branko Jurić, preč. Ivan Rako i vlč. Ilija Marković. Središnje misno slavlje u bogoslovskoj kapeli predvodio je biskup banjolučki mons. Željko Majić, a sutradan svetu misu uz koncelebraciju sudionika seminara slavio je franjevački provincijal Provincije Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić.

Brojni štovatelji sluge Božjeg, svećenika franjevca fra Lovre Milanovića, okupili su se 30. kolovoza u župi Turić pokraj Gradačca u Bosanskoj Posavini. Procesija je krenula od smjesta svjedočke smrti u Starom Selu uz molitvu krunice i podsjećanje na fra Lovrin život i njegovu svjedočku smrt. Dobrodošlicu svima poželio je turićki župnik fra Stjepan Didak. Svetu misu na mjesnom groblju pokraj fra Lovrina groba predvodio je profesor na KBF-u u Sarajevu vlč. Ilija Marković koji je, tumačeći misni evanđeoski odlomak o talentima, istaknuo da je fra Lovro posebno dva talenta – ljubav i praštanje.

Župa Glavosjeka sv. Ivana Krstitelja u Odžaku u Bosanskoj Posavini proslavila je 29. kolovoza svoga nebeskog zaštitnik svečanim Euharistijskim slavljem koje je predvodio župnik Gornje Dubice fra Pero Baotić u koncelebraciji mjesnog župnika vlč. Ilije Orkića i 20-ak svećenika te uz sudjelovanje brojnih vjernika. Župna zajednica se četiri dana duhovno pripremala na ovu proslavu, a svete mise slavili su: župnik Orkić, brčanski župnik vlč. Sandro Jurešić, župnik u Svilaju fra Ivica Kiril Pavlović i p. Mario Ilija Udovičić, dominikanac rodom iz susjedne župe Novo Selo–Balegovac.

Nova školska i nastavna godina u Katoličkom školskom centru „Petar Barbarić“ u Travniku započela je, 3. rujna 2025., zazivom Duha Svetoga i slavljem Svete mise u sjemenišnoj crkvi sv. Alojzija Gonzage u kojoj se nalaze smrtni ostaci časnog sluge Božjega Petra Barbarića. Euharistijsko slavlje predvodio je ravnatelj Centra don Željko Marić u koncelebraciji svećenika odgajatelja u sjemeništu i internatu.

Katolički školski centar „Sv. Pavao“ u Zenici je 2. rujna započeo novu školsku godinu svetom misom i zazivom Duha Svetoga u župnoj crkvi sv. Ilije proroka. Misno slavlje predvodio je novi ravnatelj ovoga Centra vlč. Marko Majstorović uz koncelebraciju mjesnog župnika fra Marka Kepića, te župnika zeničkih župa sv. Josipa vlč. Davora Topića, Crkvice vlč. Andreja Lukanovića i Čajdraša vlč. Josipa Šimunovića.

Prigodom početka nove školske i vjeronaučne godine, u nedjelju 31. kolovoza u filijalnoj crkvi sv. Mihovila u Čelinovcu, župa Banjolučke biskupije Nova Topola, upriličen je blagoslov učenika i njihovog školskog pribora. Svetu misu predvodio je upravitelj župe vlč. Ilija Kelić. Svi zajedno molili su i za učenike i za njihove učitelje, da im Gospodin udijeli duha razboritosti i mudrosti.

Nova školska godina u Katoličkom školskom centru „Don Bosco“ u Žepču započela je 1. rujna misnim slavljem i zazivom Duha Svetoga u kapeli Centra uz sudjelovanje učenika, nastavnika i djelatnika Centra. Euharistijsko slavlje predvodio je voditelj Učeničkog doma don Mislav Alerić. „Naša posebnost je naš 'nastavni plan i program', a to je Isus Krist. Učenici, profesori, mi salezijanci, kao i cijelo osoblje naše škole - svi smo mi samo učenici, a jedini učitelj je Isus“, kazao je don Mislav u svojoj propovijedi.

Svećenik u Boliviji fra Ivica Vrbić posjetio je 3. rujna Misijsku središnjicu u Sarajevu gdje ga je primio nacionalni ravnatelj Papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine mons. Luka Tunjić. „I Boliviju nažalost muči nedostatak duhovnih zvanja pa će trebati paralelno stvarati infrastrukturu odgojnih ustanova za djecu i mlade, za različite bolesti i ovisnosti, ali stalno biti prisutan na terenu te osposobljavati angažirane laike koji u nekim dijelovima pastorala mogu učiniti isto ili čak više od svećenika“, ispričao je svećenik Ivica.

Župa Vrhbosanske nadbiskupije Prozor posvećena Srcu Isusovu je 1. rujna proslavila dan posvete crkve, a upriličen je i susret duhovnih zvanja iz ove župe. Svetu misu predvodio je uzdolski župnik i domaći sin vlč. Ivan Ivančević uz koncelebraciju prozorskog župnika mons. Marka Tomića i desetak misnika rodom iz ove župe koja ima devetnaest živih svećenika, petnaest časnih sestara, dva stalna đakona i jednoga đakona salezijanca koji je na putu ka svećeništvu te po jednog bogoslova i sjemeništarca.

U Franjevačkom samostanu sv. Katarine u Kreševu je 30. kolovoza upriličen znanstveni skup u povodu 120. godišnjice smrti fra Grge Martića pod nazivom „Fra Grgo Martić – pitanja, izazovi, dosezi“. Dobrodošlicu svima poželio je župnik i gvardijan fra Josip Tomas. Osim o svećeničkom i redovničkom življenju, izlagači su govorili o fra Grginom djelovanju i njegovu doprinosu književnosti, školstvu, prosvjetiteljstvu, političkom životu, prevoditeljskom i uredničkom radu te sakupljanju narodnog blaga. Sudionici su razgledali samostanski muzej i spomen-sobu fra Grge Martića.