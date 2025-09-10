Poziv volonterima: oni su kao jedno pluće JRS-a

JRS zahvaljuje volonterima koji nesebično daruju svoje vrijeme i energiju pomažući društveno ranjivima. Njihova predanost, često proizašla iz vlastitog izbjegličkog iskustva, temelj je zajednice i misije JRS-a. Novi volonteri su dobrodošli – pozivamo sve koji osjećaju želju za pomaganjem da nam se pridruže i zajedno stvaramo iskustva za život

Isusovačka služba za izbjeglice - JRS

Danas oko sebe možemo vrlo često zamijetiti kako privređivati za sebe te pogotovo za one koji o našoj zaradi ovise vrlo lako postane kao utrka – prije svega s vremenom, zatim s vlastitim pa i tuđim očekivanjima, te najzad s drugima pod vidom rivalstva i prestiža. Svi imaju svoje brige i posve je razumno da postaju na njih fiksirani. Nitko, a posljednji mi, nije u stanju nikoga kriviti za to što mu ne ostaje ni volje ni snage posvetiti se potrebama ‘nekog trećeg’.

Ipak, mi u JRS-u nalazimo se u takvoj situaciji da možemo samo zahvaljivati zato što smo upravo blagoslovljeni i, slobodno to možemo reći, sustavno blagoslivljani predanim ženama i muškarcima koji svoje vrijeme i energije besplatno i ustrajno ulažu u izgradnju svijeta u skladu s našom vizijom u službi društveno ranjivim osobama. Naši volonteri su drugo pluće naše misije.

Stoga smo ovaj period godine, kada ispraćamo ljeto i dočekujemo novu školsku i akademsku godinu, koja označava i početak volonterskih aktivnosti, mi i naši volonteri otvorili team-building izletom u Split, ne da ‘isplatimo’ ili ‘nagradimo’ naše volontere – to je nemoguće – već da im kažemo ‘hvala’ na jedini način na koji to možemo, u besplatnosti, jednostavnosti i ljepoti. Pružiti konačno i njima iskustvo lijepog i iskustvo blizine, isto ono što i oni sami omogućuju svima onima koji se našem uredu obrate za pomoć. Cilj je bio, a vjerujemo da je i ostvaren – razmjena besplatnosti. Ovaj vikend u drugom gradu Hrvatske pomogao nam je da konačno dobro zastanemo i temeljito usmjerimo pažnju jedni na druge, umjesto, za promjenu, na rad koji dijelimo.

Teško možemo izraziti koliku promjenu jedna jednostavna, a besplatna gesta može unijeti u živote najranjivijih, teško u njenom opisu možemo pretjerati. Naši volonteri pomažu mnogim konkretnim i krupnim doprinosima – tečajevi jezika, administracijska i kulturna snalaženja u novoj i njima drukčijoj zemlji itd. – ali najvažnija ostaje dubina i besplatnost te geste, nenametljiva želja pomoći.

Naši volonteri nerijetko su i sami osobe s izbjegličkim iskustvom, već dobrano ili potpuno integrirani u hrvatsko društvo te sada pomažu drugima na tom nelakom putu. Oni su stoga i najdugovječniji članovi JRS-ove obiteljske mreže.

Ovim putem želimo komunicirati našu radost što smo privilegirani imati takve volontere te uputiti poziv nasljedovati tu radost življenja besplatnosti pomaganja deprivilegiranih svima onima koji u sebi nose istu klicu požrtvovnosti. Upućujemo poziv svima onima koji budu čitali ove retke da, ako se prepoznaju u toj želji za služenjem, ne oklijevaju kontaktirati nas ili jednostavno doći u naš ured, ali i da prenesu ovu našu poruku i onima u kojima istu želju služenja prepoznaju. Pred nama je nova godina puna pustolovina, projekata je više nego dovoljno za sve, slobodno nam možete doći pomoći, a mi vam obećajemo iskustvo za život.