“Podržavam – podržavaš”: Projekt koji gradi mostove među djecom i mladima različitih kultura

Projekt “Podržavam – podržavaš” usmjeren je na integraciju djece i mladih izbjeglica kroz obrazovne, kulturne i interkulturalne aktivnosti u osnovnim školama i zajednici. Kroz radionice, izlete i ljetovanja, djeca dobivaju podršku u učenju i emocionalnom razvoju, uz jačanje osjećaja pripadnosti i međusobnog poštovanja. Projekt ističe važnost empatije, volontiranja i zajedničkog rasta u stvaranju uključivijeg društva

Isusovačka služba za izbjeglice - JRS

U vremenu kada su mnoge društvene skupine izložene isključenosti i nesigurnosti, projekt “Podržavam – podržavaš”, koji zajednički provode Isusovačka služba za izbjeglice (JRS) i Centar Krugovi, svijetli je primjer konkretne brige za djecu i mlade izbjeglice. Projekt je dio šire inicijative koju podržava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, a okuplja više osnovnih škola i organizacija s ciljem promicanja interkulturalnosti, tolerancije i društvene integracije.

Središnji cilj projekta je očuvanje osobnog, lokalnog i nacionalnog identiteta, potičući istovremeno poštovanje prema različitostima. Aktivnosti se provode u suradnji s osnovnim školama u Zagrebu, Šćitarjevu, Sesvetskoj Sopnici, Rovišću i Cetingradu, a posebno mjesto u provedbi zauzimaju JRS-ove obrazovne i integracijske aktivnosti s djecom i mladima izbjeglicama.

U proteklih nekoliko mjeseci djeca s Bliskog istoka, iz Južne Amerike, Ukrajine i Afrike redovito su sudjelovala u JRS-ovim radionicama u Centru za integraciju izbjeglica “SOL”. Subotom su volonteri, kroz individualni i grupni rad, djeci pomagali u svladavanju gradiva, pripremi ispita i pisanju domaćih zadaća, pružajući im ne samo znanje, nego i osjećaj povjerenja i sigurnosti.

U svibnju su organizirani izleti na farmu u Lici i u grad Osijek, izleti koji su omogućili djeci upoznavanje s lokalnom kulturom i prirodom te međusobno povezivanje kroz igru i zajednički boravak na otvorenom. U lipnju, kako se školska godina bližila kraju, naglasak je bio na završnim pripremama za ispite, dodatnim instrukcijama i emocionalnoj podršci u izazovnom razdoblju. Srpanj je bio obilježen posebno radosnim i bogatim interkulturalnim susretima kroz ljetovanja u Kaštelima i Slanom. Djeca i mladi, zajedno s volonterima, proveli su nezaboravne dane na obali, gdje su kroz kupanje, kreativne radionice, sportske igre i zajedničke večeri imali priliku još dublje graditi prijateljstva te učiti jedni od drugih.

Ljetovanja nisu bila samo odmor, već i važan korak u izgradnji međusobnog povjerenja, razvijanju empatije te osnaživanju osjećaja pripadnosti novoj sredini. U ozračju otvorenosti, igre i dijaloga, djeca su učila poštivati i cijeniti raznolikost, koja je duboko ukorijenjena u evanđeoskoj poruci. U središtu ovog projekta stoje volonteri koji svojim vremenom, znanjem i srcem služe onima kojima je podrška najpotrebnija.

Projekt “Podržavam – podržavaš” svjedoči kako obrazovanje i empatija mogu biti snažno oruđe izgradnje pravednijeg i suosjećajnijeg društva. U vremenu kada je lako zatvoriti se u vlastite krugove, ovaj projekt otvara prostore susreta, dijaloga i zajedničkog rasta – za djecu, roditelje, stručnjake i cijelu zajednicu.