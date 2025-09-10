Otac Joseph Farrell novi je generalni prior Reda sv. Augustina

Izbor novoga generalnog priora augustinaca održao se jučer poslijepodne, 9. rujna, tijekom 188. generalnog kapitula. Otac Joseph Farrell, rođen u Pennsylvaniji u SAD-u, vodit će Red sv. Augustina sljedećih šest godina

Otac Joseph Farrell je 98. generalni prior Reda svetog Augustina u više od 750 godina dugoj povijesti augustinaca. Jučer poslijepodne, 9. rujna, izabralo ga je za vodstvo 73 redovnika s pravom glasa koji sudjeluju na 188. generalnom kapitulu koji se trenutno održava u Rimu na Papinskom patrističkom institutu Augustinianum.

Otac Farrell koji je do sada bio generalni vikar Reda i generalni asistent za Sjevernu Ameriku, naslijedio je dosadašnjeg priora oca Alejandra Morala Antóna, koji je završio svoj drugi mandat. Novi generalni prior Reda sv. Augustina rođen je 11. srpnja 1963. godine u Drexel Hillu, Pennsylvania (Sjedinjene Američke Države) i povezan je s augustinskom provincijom svetoga Tome iz Villanove. Diplomirao je 1985. godine na Ekonomskom fakultetu na području poslovne administracije na Sveučilištu Villanova. Šest godina kasnije stekao je magisterij teologije na Washington Theological Union. Prve zavjete kao redovnik augustinac položio je 1987., a svečane zavjete 1990. godine.

Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1991. u crkvi Gospe od Dobrog Savjeta u Bryn Mawru u Pennsylvaniji. Služio je u župama, školama i sveučilištima, a istaknuo se kao sveučilišni kapelan i izvanredni profesor na Sveučilištu Villanova. Godine 2013. imenovan je generalnim vikarom Reda, pomažući generalnom prioru u kanonskim posjetima zajednicama, na sastancima kapitula i drugim dužnostima. Godine 2019. ponovno je izabran za generalnog vikara na Redovnom generalnom kapitulu. U toj je službi aktivno surađivao s nekoliko međunarodnih komisija Reda, posjećujući augustinske zajednice u raznim zemljama.

(Vatican News - md)