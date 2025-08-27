Vijesti iz života Katoličke Crkve u Sjevernoj Makedoniji

Skopski biskup i strumičko-skopski eparh monsinjor dr. Kiro Stojanov je prigodom proslave Dana neovisnosti Ukrajine predvodio molitveni susret za mir u katedrali Presvetog Srca Isusova u Skopju

U nedjelju, 24. kolovoza, prigodom proslave Dana neovisnosti Ukrajine, u katedrali Presvetog Srca Isusova u Skopju održan je molitveni susret za mir u organizaciji Veleposlanstva Ukrajine u S. Makedoniji. Molitvu je predvodio skopski biskup i strumičko-skopski eparh, monsinjor dr. Kiro Stojanov, uz sudjelovanje oca Zorana I. Stojanova i patra Vinka Maslaća. Pored veleposlanice Ukrajine Nj.E. Larise Dir i predstavnika ukrajinskog veleposlanstva u Makedoniji, događaju su prisustvovali predstavnici Vlade, vjerskih zajednica, diplomatskog zbora te veliki broj vjernika i ljudi dobre volje. Veleposlanica se obratila prisutnima, izrazivši zahvalnost za podršku i solidarnost koju makedonski narod pokazuje prema Ukrajini u ovom teškom povijesnom trenutku.

Dana 16. i 17. kolovoza, biskup Stojanov sudjelovao je u proslavi 10. obljetnice Mađarske mitropolije za katolike istočnog ili bizantskog obreda u Nacionalnom svetištu Marijapóc u Mađarskoj. Ova mitropolija (Magyar Görögkatolikus Metropólia) relativno je nova crkvena struktura, koju je papa Franjo ustanovio 2015. godine. Proslavi su nazočili biskupi bizantskog i rimskog obreda iz Mađarske, Ukrajine, Slovačke, Rumunjske i Makedonije. Liturgijske svečanosti predvodio je metropolit Filup Kocsis, koji je naglasio da je obljetnica prigoda za izražavanje zahvalnosti Gospodinu Bogu za protekle godine te pozvao na zajedništvo.

Na blagdan Uzašašća Presvete Bogorodice, 15. kolovoza u skopskoj katedrali „Presveto Srce Isusovo“, biskup Stojanov predvodio je svečanu sv. misu. Koncelebrirali su svećenici iz Skopske biskupije i Strumičko-Skopske eparhije, a nazočni su bili brojni vjernici, sestre Euharistinke, Usmiljenke i Misionarke ljubavi.

Devete nedjelje po Duhovima, 10. kolovoza, u župi „Svetih Ćirila i Metoda“ u Bogdancima, protojerej stavrofor otac Toma Angelov predvodio je svečanu liturgiju na kojoj je osmero djece iz župe primilo prvu svetu pričest.

Na blagdan Preobraženja Gospodinova, 6. kolovoza, u crkvi "Svetih Ćirila i Metoda i Svetog Benedikta" u Ohridu, biskup Stojanov služio je misu tijekom koje je blagoslovio nove orgulje. Tom prigodom, jedno dijete je primilo prvu svetu pričest. Koncelebrirali su župnik o. Oliver Tantušev i o. Goce Kostov. Orgulje je izradio poznati češki majstor Antonin Habetin zajedno sa svojim pomoćnikom Milošem Kulinkovskim. Donacije su, zalaganjem o. Dušana Dubravickéhog, stigle od brojnih vjernika iz Slovačke.

U Radovu, 2. kolovoza, eparh Stojanov predvodio je svečanu arhijerarhijsku liturgiju prigodom patrona župne crkve, posvećene proroku Iliji. Koncelebrirali su svećenici iz Strumičko-skopske eparhije, Hrvatske i SAD-a. Uz brojne vjernike iz Radova, svetoj liturgiji prisustvovali su i vjernici iz dijaspore, koji su se za blagdan vratili u rodno mjesto. Dan nakon proslave Patrona, 3. kolovoza, služena je svečana sveta arhijerejska liturgija na kojoj je petero djece primilo prvu sv. pričest.

Dana 28. srpnja mladi pripadnici Neokatekumenskog puta iz Kumanova, Strumice i Skopja, zajedno sa svojim katehetima, krenuli su na hodočašće u Rim, prigodom Jubileja mladih koji se u to vrijeme održavao u Rimu. Hodočasničku skupinu predvodio je don Tomas Bak, župnik u Kumanovu i Bitoli.

Povodom blagdana svetog Ignacija Lojolskog, osnivača zajednice isusovaca, biskup Stojanov predvodio je svetu liturgiju u četvrtak, 31. srpnja u skopskoj katedrali. S biskupom su koncelebrirali katedralni župnik p. Vinko Maslać, katedralni kapelan p.Tomisalv Rukavina i kancelar, protojerej stavrofor o. Marjan Ristov. U propovijedi, biskup Stojanov se s ponosom sjetio patra Jambrekovića i isusovaca koji su djelovali u Skopju u vrijeme djetinjstva svete Majke Terezije, istaknuvši da je poziv ove velike svetice sigurno i njihova zasluga. Isusovci u Makedoniji su bili prisutni početkom i u drugoj polovici 20. stoljeća. Zatim je slijedio njihov povratak od 2003. do 2010. u Ohrid te 2022. godine u Skopje. Biskup je izrazio iskrene čestitke i zahvalnost p. Vinku i p. Tomislavu za njihov neumorni rad za dobrobit skopske župne zajednice i mjesne crkve, kao i p. Marjanu koji sada služi u Dubrovniku.