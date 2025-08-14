Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

Traži

Mladi Splitsko-makarske nadbiskupije i ove su godine hodočastili od prasvetišta Gospe od Otoka u Solinu do bazilike u Sinju. Nakon slavlja sakramenta pomirenja, u solinskome prasvetištu euharistijsko slavlje predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić

Vedran Šmitran - Zagreb

Od Poreča i Trsata do Aljmaša i Ilače, kao i od Marije Bistrice do Sinja, Crkva u Hrvatskoj na vrhuncu je priprave za svetkovinu Marijina uznesenja na nebo.

U tišini i pjesmi, uz molitvu krunice i razmatranje Božje riječi, mladi Splitsko-makarske nadbiskupije i ove su godine – 10. kolovoza – hodočastili od prasvetišta Gospe od Otoka u Solinu do bazilike u Sinju. Nakon slavlja sakramenta pomirenja, u solinskome prasvetištu euharistijsko slavlje predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić koji je potaknuo mlade da život grade na vjeri i povjerenju u Božju providnost i Marijin zagovor, a da ovogodišnje hodočašće bude prinos Gospodinu u jednostavnosti i ljubavi.

Sveta Klara je sa samo osamnaest godina napustila plemićki dom i povukla se u klauzuru, prihvativši radikalno siromaštvo i život oskudice. Ljudski gledano, njezin potez bio je nerazumljiv, ali riječ je o dubokom iskustvu u kojem osoba osjeti da s Bogom ima sve i da ne treba ništa drugo – istaknuo je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, predvodeći sveto misno slavlje kod splitskih klarisa 11. kolovoza, na blagdan sv. Klare – izvijestio je Tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije.

Klarin izbor siromaštva – pojasnio je nadbiskup u propovijedi – nije bio odricanje iz nužde, nego život u velikom povjerenju u Boga i njegovu providnost. Čestitajući čitavoj franjevačkoj obitelji i sestrama klarisama blagdan svete Klare, nadbiskup Križić zahvalio je sestrama što mole za Crkvu i narod, za više blagoslova našoj zemlji.

Istoga dana, svečano misno slavlje kod požeških klarisa predvodio je domaći biskup Ivo Martinović izvijestila je Požeška biskupija.

I danas se iz ovog mjesta tišine, iz samostana klarisa, širi snaga Božje ljubavi – ljubavi koja nadilazi zidove i dopire do cijele Crkve – kazao je požeški biskup, poručujući kako nam je danas svima potrebno pronaći svoje „mjesto tišine“ gdje ćemo otvoriti srce i čuti Boga.

Dubrovački biskup Roko Glasnović primio je u ponedjeljak, 11. kolovoza, predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića u Biskupskom ordinarijatu u Dubrovniku – izvijestio je Ured za medije Dubrovačke biskupije.

Na sastanku se razgovaralo o demografskoj slici Hrvatske i nastojanjima da se kroz stambenu politiku Vlade pomogne mladim obiteljima u rješavanju stambenog pitanja. Istaknut je problem skupih stanova koje mlade obitelji sebi teško mogu priuštiti, a što je jedan od razloga koji ih ograničava pri podizanju obitelji. Zaključno je istaknuta važnost suradnje Biskupije s Gradom i Županijom, a na dobrobit svih vjernika i žitelja najjužnijeg dijela Hrvatske.

Predsjednik Hrvatske biskupske konferencije zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša izrazio je sućut nadbiskupu metropolitu Parane Raúlu Martínu povodom preminuća kardinala Estanislaa Estebana Karlića priopćilo je 11. kolovoza Tajništvo HBK-a.

S dubokom žalošću, ali i s kršćanskom vjerom u uskrsnuće, primili smo vijest o smrti uzoritog gospodina kardinala Estanislaa Estebana Karlića, umirovljenog pastira Vaše časne mjesne Crkve, čije je plodonosno služenje ostavilo neizbrisiv trag u životima vjernika. Njegov život, posvećen Kristu i prožet evanđeoskom ljubavlju, bio je svijetli svjedok vjernosti Gospodinu i predanog služenja povjerenom mu narodu – piše nadbiskup Kutleša te dodaje kako smo ponosni na njegovo hrvatsko podrijetlo. Kao sina iseljenika iz Grižana, ovdje u Hrvatskoj, povratak kardinala Karlića nebeskom Ocu doživljavamo i kao gubitak dragocjenog člana naše obitelji, raspršene diljem svijeta, ali uvijek sjedinjene u vjeri i molitvi – istaknuo je nadbiskup, izražavajući nadbiskupu Paraná, kleru i vjernicima, kao i čitavoj Crkvi u Argentini, iskrenu kršćansku sućut i bratsku blizinu.

Umirovljeni nadbiskup Parane, argentinski kardinal hrvatskog podrijetla Estanislao Esteban Karlić preminuo je u petak, 8. kolovoza, u 100. godini života. Iz njegova bogatog života izdvajamo kako ga je 1987. godine papa Ivan Pavao II. imenovao članom uredništva Katekizma Katoličke Crkve; od 1996. do 2002. bio je predsjednik Argentinske biskupske konferencije, a u kardinalski zbor uvrstio ga je papa Benedikt XVI. na konzistoriju 24. studenog 2007. godine s naslovom crkve Gospe Žalosne na Trgu Buenos Aires u Rimu.

14 kolovoza 2025, 15:42
