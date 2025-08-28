Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

„Sv. Šimun je prepoznao u Djetetu Isusu ispunjenje Božjih obećanja, kao što su Hedviga i Ruta znale prepoznati Boga u konkretnim, ljudskim okolnostima“, istaknuo je u homiliji u crkvi sv. Šime prigodom blagoslova slike svete Hedvige zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, dodajući da smo i mi pozvani biti ljudi koji žele služiti Bogu i bližnjima

Neno Kužina – Zagreb

„Ukorijenjeni u nadi. Povijest i vjeronauk na istom putu“ tema je Katehetske ljetne škole koja je danas počela u Splitu. Predsjednik Vijeća HBK-a za katehizaciju i novu evangelizaciju đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić rekao je između ostaloga: „Ovogodišnja Škola je na neki način i posebna, najprije zato što se održava u Splitu, gradu tisućljetne povijesti Crkve i države. Posebna je i zbog toga što „povijest ovdje nije šutjela“. Ovogodišnja je Škola drukčija i zbog toga što je ovo grad koji nas podsjeća da i u beznadnim situacijama povijesnih okolnosti, kakve su ovdje doživljavali kršćani prvih vremena, nada u novi život Crkve i u budućnost vjere nikada nije doživjela svoj suton“.

Zahvaljujući solidarnosti građana i tvrtki iz Hrvatske, Hrvatski Caritas u suradnji s Caritasom Jeruzalem dostavio je 250 paketa hrane obiteljima i pojedincima u Gazi pogođenima sukobom, izvijestio je 27. kolovoza Hrvatski Caritas. Paketi sadrže brašno, rižu, tjesteninu, šećer, ulje, riblje konzerve, juhu, sir, mesne konzerve i konzervirane rajčice. Pomoć je podijeljena obiteljima za koje se skrbe u rimokatoličkoj te grčkoj pravoslavnoj župi u Gazi, osobama za koje u svojem skloništu skrbe sestre Majke Terezije te korisnicima projekta „Obitelj obitelji“. Ravnatelj Hrvatskog Caritasa fra Tomislav Glavnik istaknuo je kako će Hrvatski Caritas, potaknut Papinim apelom, „nastaviti pomagati, jer to je naše poslanje – biti blizu. Riječju, molitvom i djelom“, prenijela je IKA.

S. Danijela Terezija od Svete Obitelji nova je priorica Karmela u Kloštar Ivaniću, odlučeno je na izborima održanima 27. kolovoza, izvijestila je Sisačka biskupija.

Sisački biskup Vlado Košić u samostanu sestara karmelićanki u Kloštar Ivaniću (© Sisačka biskupija)

Izborima je predsjedao sisački biskup Vlado Košić, a prethodno je 25. kolovoza kanonsku vizitaciju zajednice proveo mons. Ivica Mađer, delegat biskupa. Potvrdivši rezultate izbora, biskup Košić zazvao je Božji blagoslov na novo vodstvo i cijelu zajednicu, istaknuvši pritom nadu da će uslijediti razdoblje redovnog života i obnove aktivnosti u Karmelu.

Zadarski nadbiskup Milan Zgrablić 23. kolovoza u crkvi sv. Šime u Zadru blagoslovio je sliku sv. Hedvige, poljske kraljice hrvatskog podrijetla po majci, kraljici Elizabeti Kotromanić, izvijestila je Zadarska nadbiskupija. Slika sv. Hedvige postavljena je na sjeverni bočni zid u crkvi sv. Šime, a pokraj nje postavljen je i relikvijar s relikvijom svetice koji je predan u crkvu sv. Šime za vrijeme mise 14. studenog 2023. godine. U crkvi je trajno izložena svetičina relikvija i predana puku na čašćenje.

Nadbiskup Milan Zgrablić blagoslivlja sliku sv. Hedvige (© Ines Grbić)

Nadbiskup je u propovijedi predstavio i životopis sv. Hedvige, rekavši kako „je bila obrazovana žena. Znala je više jezika i prevela je djela s latinskog na poljski. Posebnu brigu posvetila je školovanju mladih Poljaka i Litavaca. Odrekla se dijela kraljevskog nakita i osobnog bogatstva kako bi financirala obnovu i razvoj sveučilišta u Krakovu. Njezinim zalaganjem je osnovan teološki fakultet, jer je željela da Crkva u Poljskoj i Litvi ima učene i mudre pastire“. Nadbiskup je govorio i o povezanosti duha svetih Šimuna i Hedvige. „Sv. Šimun je prepoznao u Djetetu Isusu ispunjenje Božjih obećanja, kao što su Hedviga i Ruta znale prepoznati Boga u konkretnim, ljudskim okolnostima“, istaknuo je mons. Zgrablić, rekavši da smo i mi pozvani biti ljudi koji žele služiti Bogu i bližnjima.

U Galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama na otoku Lošinju u subotu 30. kolovoza u 20 sati bit će otvorena izložba fotografija nagrađivanog fotografa Saše Ćetkovića, nastalih tijekom njegova boravka u Beninu. Poseban fokus izložbe stavljen je na portrete djece – njihove poglede, osmijehe i svakodnevicu. Tijekom večeri bit će mogućnost donacija za fotografije različitih formata, a prihod je namijenjen za hranu u školskim kuhinjama u Beninu gdje se poslužuju Marijini obroci. Danas su u Beninu dvije hrvatske misionarke i 40-tak afričkih sestara, koje uz ostalo vode brigu o pet školskih kuhinja Marijinih obroka gdje djeca primaju hranu zahvaljujući podupirateljima iz Hrvatske. U njima svaki dan 3.900 djece prima školski obrok koji im je najčešće i jedini obrok u danu. Prosječno je dovoljno 22 € kako bi se jednom djetetu osigurali obroci tijekom cijele školske godine. Prodajna izložba bit će otvorena do 15. rujna.

U nedjelju 31. kolovoza blagdan je Gospe od Suza. Upravo kao i tijekom devetnice, Marijini štovatelji pohrlit će u Pleternicu.

Gospa od Suza u Pleternici ((Foto: Neno Kužina))

Središnje euharistijsko slavlje prigodom 70. obljetnice štovanja Gospe od Suza u Pleternici i 20. obljetnice proglašenja biskupijskim svetištem, u 19 sati predvodit će apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj nadbiskup Giorgio Lingua u zajedništvu s požeškim biskupom Ivom Martinovićem i svećenicima. Na kraju misnog slavlja uslijedit će Služba svjetla, hvala i molbenica Isusovoj Majci, koju je osmislio prvi požeški biskup Antun Škvorčević, te procesija s likom Gospe od Suza.