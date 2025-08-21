Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

Hodočasnici pješaci krenuli su iz Požege prema Voćinu

Neno Kužina – Zagreb

Danas, na blagdan Gospe Voćinske, središnje euharistijsko slavlje, kojemu je prethodila procesija s Gospinim kipom, na vanjskom oltarnom prostoru predvodi požeški biskup Ivo Martinović. Ususret blagdanu jučer su ujutro prema Voćinu krenuli hodočasnici pješaci iz Davora, Nove Kapele i drugih dijelova Posavine te iz Pleternice. U Požegi su se okupili u crkvi sv. Lovre u kojoj ih je zajedno s hodočasnicima iz požeškog kraja rektor crkve Marijan Pavelić potaknuo da tijekom hoda pronađu vremena za produbljenje vlastitog odnosa s Bogom bez kojega bi dugo pješačenje moglo ostati prazno. Slijedio je pohod župnoj crkvi sv. Mihaela u Stražemanu, s klanjanjem Presvetom Oltarskom Sakramentu, da bi jutros u 5 sati hodočasnici nastavili put. U Voćinu su im se pridružili hodočasnici iz Daruvarskog i Novljanskog dekanata te drugih dijelova Požeške biskupije.

Misu zadušnicu za prvog varaždinskog biskupa Marka Culeja, u povodu 19. obljetnice njegove smrti, 19. kolovoza u varaždinskoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije predvodio je varaždinski biskup Bože Radoš, izvijestio je Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije.

Misa zadušnica za prvog varaždinskog biskupa Marka Culeja (© Anita Treščec)

U propovijedi je biskup istaknuo da vrijeme, premda ih može udaljiti od uspomene na dragu osobu, ujedno pomaže da se u njima izbistri ono najvažnije i trajno iz njezina života. „Oni koji istinski ljube, prepoznaju srce jednoga života i stavljaju ga u prvi plan“, rekao je biskup Radoš te podsjetio da mons. Culej i danas živi u sjećanju svoje obitelji, svećenika koji su s njime blisko surađivali, ali i vjernika Varaždinske biskupije koji ga pamte kao vedrog, mudrog i razboritog čovjeka.

Ljetna škola medicinske etike Hrvatskoga katoličkoga liječničkog društva (HKLD) održana je od 9. do 16. kolovoza u Dubrovniku. Ljetna škola obuhvatila je predavanja stručnjaka iz različitih područja medicine, rad u malim grupama te individualne razgovore s predavačima i mentorima. Sudionici Ljetne škole dvaput su se susreli s pokroviteljem i domaćinom dubrovačkim biskupom Rokom Glasnovićem – prigodom procesije i otvorenja kapelice sv. Lovre na Lovrijencu na blagdan sv. Lovre te prilikom posjeta biskupa Isusovačkom kolegiju u kojem se održavala ovogodišnja Ljetna škola. Školu je organiziralo HKLD osnovano 1991., koje danas okuplja više od 1300 liječnika, stomatologa, farmaceuta i drugih visokoobrazovanih djelatnika u zdravstvu, s ciljem promicanja kršćanskih etičkih načela u medicinskoj praksi i izobrazbi zdravstvenih djelatnika, izvijestilo je Društvo.

Blagdan sv. Jelene Križarice, zaštitnice Župe Rakovica, svečano je proslavljen 18. kolovoza euharistijskim slavljem koje je u župnoj crkvi predvodio gospićko-senjski biskup Marko Medo.

Blagdan sv. Jelene Križarice u Rakovici (© Josip Svetić)

U homiliji biskup je naglasio kako blagdan sv. Jelene nije samo povijesno sjećanje, nego i poziv da vjernici u njezinu životu pronađu svjetlo i nadahnuće za svoje vrijeme. “Sveta Jelena – jednostavna žena, pučanka, majka cara Konstantina i žena duboke vjere – pokazuje nam kako Bog uzdiže ponizne i iz slabosti izvodi snagu”. “Župa Rakovica“, poručio je biskup, „dobro zna što znači križ. Doživjeli ste ga u svojoj povijesti – sela i kuće porušene, ljudi ubijani i mučeni, crkve rušene i oskvrnjene, mnogi su morali otići daleko… To je križ Rakovice, križ našega naroda”, prenijela je IKA.

Sisački biskup Vlado Košić predvodio je 18. kolovoza misno slavlje u Župi sv. Jelene Križarice u Vrtlinskoj.

Biskup Vlado Košić na blagdan sv. Jelene Križarice u Vrtlinskoj ((Foto: Stjepan Vego))

U homiliji je biskup podsjetio na primjer sv. Jelene, koja je prema predaji pronašla Kristov križ na Kalvariji u Jeruzalemu. Istaknuo je kako je njezina vjera snažno utjecala na sina, cara Konstantina, koji je 313. godine proglasio slobodu kršćanske vjere. U tom je kontekstu spomenuo i sv. Kvirina, zaštitnika Siska, koji je podnio mučeništvo samo nekoliko godina ranije, u vrijeme progona kršćana.

Danas je groblju na Dančama u Dubrovniku pokopan franjevac Provincije sv. Jeronima, doktor kanonskog prava i dugogodišnji član Samostana Male braće u Dubrovniku fra Pijo Mate Pejić, OFM koji je preminuo u 88. godini života. U svojoj redovničkoj zajednici, danas Kustodiji, bio je magister bogoslova i profesor teologije na Visokoj bogosloviji u Dubrovniku i Makarskoj, gvardijan samostana Male braće u Dubrovniku, definitor te tajnik Provincije sv. Jeronima, gvardijan samostana Krapanj – Brodarica, te samostana u Cavtatu. Djelovao je kao kateheta srednjoškolaca i studenata u Dubrovniku, nastavnik vjeronauka u Klasičnoj gimnaziji „Ruđer Bošković“ u Dubrovniku, nastavnik vjeronauka u osnovnoj školi u Cavtatu, te predavač kanonskog prava i logike na Katehetsko-teološkom institutu u Dubrovniku. Bio je član Svećeničkog vijeća Šibenske i Dubrovačke biskupije, a obnašao je i razne druge službe.

U Svetom Jurju kod Senja 19. kolovoza pokopan je mons. Dinko Popović koji je preminuo u 88. godini života. Misu i sprovodne obrede predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić. Kao svećenik, mons. Popović obnašao je brojne službe, a najduže službu župnika Župe sv. Terezije od Djeteta Isusa na Donjoj Vežici. Duboki trag ostavio je kao nadbiskupski povjerenik za pastoral medija te za ekumenizam i dijalog. To je dolaskom na sprovod posvjedočio i baptistički pastor u Rijeci Giorgio Grlj, s kojim je bio začetnik ekumenskih susreta u Rijeci. Mons. Popovića mnogi pamte i kao vojnog vikara u vrijeme Domovinskog rata te prije toga generalnog vikara nadbiskupa Josipa Pavlišića. Nadbiskup Uzinić u propovijedi je pojasnio da Bog bira ljude koji su slabi i krhki, ali ako imaju vjere Bog preko njih može činiti velika djela. Da bi se to moglo dogoditi potrebno je dati Bogu sve, priznati da čovjek, slab i nesavršen, sve što ima i čini, dobiva njegovom milošću.