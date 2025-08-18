Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

Ako želimo nasljedovati Mariju, molimo je da nas nauči vjernosti u malome. Samo tako možemo postati veliki u Božjim očima, rekao je u Mariji Bistrici zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša

Neno Kužina – Zagreb

Bratovština sv. Roka u Korčuli proslavila je na svečev blagdan 16. kolovoza 450. obljetnicu. Svečano euharistijsko slavlje u župnoj crkvi sv. Marka predvodio je dubrovački biskup Roko Glasnović, blagoslovivši misnicu i novi barjak Bratovštine.

Svetkovina Uznesenja Blažene Djevice Marije 15. kolovoza ispunila je vjernička srca, Marijanska svetišta, crkve i katedrale. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je večernje misno slavlje u zagrebačkim Remetama. Prijepodne je u nacionalnom marijanskom svetištu Majke Božje Bistričke u homiliji istaknuo: „Povijest pobožnosti našega naroda Majci Božjoj ne smije ostati samo lijepa tradicija. Ona treba biti naš sadašnji izbor i naš budući zavjet. Iako na drukčiji način nego u prošlosti, i danas nam prijete krize proistekle iz vjerske ravnodušnosti i gubitka moralnoga kompasa. U Mariji možemo naći odgovor i pomoć na svaku od njih. Marijanska svetišta širom naše domovine zavjetni su oltari našega naroda, mjesta na kojima obnavljamo svoje povjerenje Bogu po Marijinu zagovoru i odlučujemo ostati vjerni u svim životnim okolnostima“. Nadbiskup je nastavio: „Dok danas u duhu promatramo Mariju tijelom i dušom uznesenu na nebo, ne gledajmo samo povlasticu koja je njoj dana, nego i obećanje koje je dano svakome od nas. Onamo gdje je ona sada i mi smo pozvani doći. No, put do te slave ne vodi preko lagodnosti, kompromisa ili udobnoga kršćanstva. To je Marijin put: put poniznosti, služenja, vjernosti i povjerenja u Boga, čak i onda kada nas život vodi na Golgotu“.

Deseci tisuća vjernika pohodili su Aljmaš gdje je svečano misno slavlje predvodio đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.

Zavjetnu misu Riječke nadbiskupije i Grada Rijeke na Veliku Gospu predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić.

Nadbiskup Mate Uzinić na Veliku Gospu na Trsatu (© Riječka nadbiskupija)

„Ova svetkovina nije samo Marijina proslava. Ona je i naša nada. Jer ono što se u njoj dogodilo, ono što je u njoj ostvareno, to je ono što je uskrsli Krist obećao i nama. Marijina sadašnjost je naša budućnost“, istaknuo je nadbiskup, dodavši da je stoga i svetkovina Uznesenja Marijina pogled u budućnost. „To nije bijeg od stvarnosti, kako bi nas neki željeli optužiti. Ne. Nije to poziv da gledamo samo u nebo, zaboravljajući zemlju. I nije opravdanje za pasivnost. Naprotiv, poziva nas da već ovdje i sada „uznesemo“ svoj život življenjem Božje volje i brigom za druge. Naše „dušom i tijelom“ bit će proslavljeno u vječnosti – u onoj mjeri u kojoj se sada izgrađuje u vjernosti i ljubavi prema svima, osobito malenima.“ Zaključio je da svijet, kao i Hrvatska, treba ljude koji će, poput Marije, vjerovati i živjeti svoju vjeru. Koji neće samo slaviti Mariju nego će je nasljedovati.

Zadarski nadbiskup Milan Zgrablić predvodio je svečano misno slavlje u mjestu Sali na Dugom Otoku te na Belafuži u Zadru.

Svetkovina Uznesenja BDM na Belafuži u Zadru (© Ines Grbić)

Potaknuo je da „ne dopustimo da nas ubrzani ritam, lažno zamamljivi prioriteti i površna kultura otuđe od najvažnijega.“ „Marija nas uči da se najveće promjene događaju u tišini srca, ustrajnošću u dobru i pouzdanju u Boga, čak i kad se, na prvi pogled, ništa oko nas ne mijenja“.

Na Veliku Gospu sisački biskup Vlado Košić predvodio je misno slavlje u svetištu Majke naših stradanja u Gori, te blagoslovio novoizgrađenu crkvu na otvorenom.

Blagoslovljena novoizgrađena crkva na otvorenom u Gori (© Stjepan Vego)

Istaknuo je da je Velika Gospa “poruka nade”, ali i pozvao na otvorenost životu: “Ako naše stradale crkve obnovimo u zlato i srebro, a neće biti djece, mladih, kršćanskih obitelji i naših dragih starijih vjernika koji bi se u njima molili, što nam sve to koristi!? Mi ne želimo muzeje koji će biti lijepo uređeni, a bez vjernika – mi želimo živu Crkvu”, naglasio je biskup Košić. Podsjetio je da se u biskupiji obnavljaju 44 potresom oštećene crkve i kapele te najavio otvaranje Centra za život u Sisku 5. rujna “da bismo pomogli trudnicama koje se dvoume da rode svoju začetu djecu. Neka Bog blagoslovi ovu inicijativu!”

„Nitko kao Marija ne okuplja oko sebe čitave obitelji, spaja pokidane veze, vraća ljubav i vjernost, razumijevanje i velikodušnost, prihvaćanje i spremnost na žrtvu iz ljubavi – zato ju i nazivamo Kraljicom obitelji“, rekao je u središnjem Marijanskom svetištu Šibenske biskupije, Vrpolju, šibenski biskup Tomislav Rogić.

Na Veliku Gospu u Vrpolju (© Ivo Kronja)

„Kolike su boli, sumnje, pitanja, razdirale majčinsko srce? Trebalo je ustrajati, trebalo je vjerovati, pouzdati se, nadati se i prepustiti da Bog sve okrene na dobro Uskrsnućem Sina Božjega“, primijetio je biskup, istaknuvši Marijinu vjeru kao uzor.

U Župi Tribunj biskup Rogić je predvodio procesiju s Gospinim kipom i svečano misno slavlje ispred obnovljene župne crkve Uznesenja Marijina. Blagoslovio je obnovljeni kip Blažene Djevice Marije, nove vitraje postavljene na prozorima crkve, uređenu stazu oko crkvenog zdanja te novi kalež, dar župne zajednice.

U Stenjevcu je na Veliku Gospu zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško upitao: „Kakve znakove vidimo na zemlji? Mnogi će reći: Sukobe i nemire, od onih među članovima obitelji do međunarodnih; od zagađivanja međuljudskih odnosa i ponižavanja ljudskoga dostojanstva do zagađenosti ljepote Božjega stvaranja. To lako dovodi do zaključka o putu prema propasti, pri čemu se pojačava dojam da se u životu ionako ne može ništa mijenjati“, kazao je biskup, nastavivši: „I u Hrvatskoj se negdje duboko taloži takav pristup i stav: uzalud je govoriti, uzalud nastojati, uzalud pokušavati. Iz toga taloga izrasta ‘kultura frustriranosti’.

Biskup Ivan Šaško u Stenjevcu (© Fran Vugrić)

To je kultura nezadovoljstva, nesretnosti, malodušnosti i bezvoljnosti. U njoj su ljudi usredotočeni na trošenje sadašnjosti, bez traženja smisla prošloga i bez nade u buduće. ‘Potrošiti vrijeme’, potrošiti prostor, potrošiti svoj život i živote bližnjih. To je humus za rast nasilja i nemira; plodno tlo na kojemu je posijano sjeme besmisla“, riječi su biskupa Šaška koje je prenijela IKA.

Obnovljenu župnu crkvu Gospe od Šunja u istoimenoj župi na otoku Lopudu blagoslovio je na svetkovinu Velike Gospe dubrovački biskup Roko Glasnović tijekom misnog slavlja u 4 sata ujutro, izvijestio je Ured za medije Dubrovačke biskupije.

Na Veliku Gospu, u dvorištu Župe sv. Leopolda Mandića Ljubljanica-Voltino u Zagrebu, blagoslovljen je kip njezina zaštitnika, izrađen prema predlošku kipa iz Marije Bistrice, koji će biti dostupan svima kao misionar siromašnih i nesretnih, hrvatski zagovornik ujedinjenja da svi budemo jedno u Kristu i zaštitnik i tješitelj onkoloških bolesnika.

Blagoslov kipa sv. Leopolda u Župi Ljubljanica-Voltino (© Marina Furjan)

Kip je dar vjernika i prijatelja Župe u čast 30. obljetnice Župe, 1100 godina hrvatskog kraljevstva, 30. obljetnice oslobođenja Hrvatske u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja i 30. obljetnice pohoda sv. Ivana Pavla II. našoj domovini.

U rodnim Rašćanima je 16. kolovoza pokopan svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije don Ljubomir Erceg koji je preminuo u 88. godini života. Pastoralno je služio u župama Borovci i Seget te u Betini u Šibenskoj biskupiji. Niz godina obnašao je nastavničku i profesorsku službu.