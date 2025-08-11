Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

U svijetu koji nas uči da je sreća u blagostanju i samoočuvanju, Krist nam govori da je prava sreća u življenju za druge. Istina, taj put vodi umoru, iscrpljenosti, katkada i do granice snaga. Ali bolje je, kako kaže izreka, izgarati svaki dan, nego hrđati cijeli život – rekao je u homiliji na svetkovinu sv. Lovre u Požegi zagrebački nadbiskup metropolit Dražen Kutleša

Neno Kužina – Zagreb

Devetnaeste nedjelje kroz godinu slavljena je 1800. obljetnica rođenja sv. Lovre, đakona i mučenika. Njega je Požeška biskupija odabrala za svoga zaštitnika i za zaštitnika biskupijskog Caritasa. Euharistijsko slavlje na otvorenom ispred Biskupskog doma u Požegi pokraj svečeve crkve predvodio je predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, zagrebački nadbiskup metropolit Dražen Kutleša.

Vjernici na misnom slavlju ispred Biskupskog doma, pokraj crkve sv. Lovre (©Požeška biskupija)

„Crkva nikada nije bila tako plodna kao u vremenima kada su njezini sinovi i kćeri spremno polagali život čuvajući vjernost Istini. Sveti Lovro nije tražio da sačuva život. Izložen prijetnjama smrću, nije se pozivao na kompromisna i diplomatska rješenja. On je jednostavno dao sebe, svjestan da postoje trenutci koji traže da zrno padne u brazdu povijesti da bi u njemu mogao niknuti plod Kristove slave. Život svetoga Lovre bio je izazov onima koji su živjeli od nepravde. Njegova vjernost postala je tiha optužba tadašnjim strukturama moći. Bogobojazni i pravedni ljudi postaju savjest društva. Njihovo postojanje budi nelagodu u svijetu kojem je grijeh sasvim prihvatljiv. Čovjek koji živi po Kristovu mjerilu ne može a da ne izazove otpor. Ne zato što napada, nego jer podsjeća“, riječi su nadbiskupa Kutleše koji je nastavio: „U svijetu koji nas uči da je sreća u blagostanju i samoočuvanju, Krist nam govori da je prava sreća u življenju za druge. Istina, taj put vodi umoru, iscrpljenosti, katkada i do granice snaga. Ali bolje je, kako kaže izreka, izgarati svaki dan, nego hrđati cijeli život. Zato danas molimo svetoga Lovru da nas nauči mudrosti da se ne bojimo trošiti svoj život: u molitvi, u žrtvi, u služenju, u ljubavi. Neka nas oslobodi potrebe da sve bude pod našom kontrolom, da nas ništa ne smije boljeti, da nikada ne smijemo riskirati. Onaj tko nikada ne riskira, nikada neće znati ljubiti kršćanskom ljubavlju. U svijetu koji uči sebičnosti, sveti Lovro nas poziva na velikodušnost zrna. U svijetu koji cijeni površne uspjehe, sveti Lovro nas poziva da zaronimo u dubinu. U svijetu koji teži komforu sigurnosti, sveti Lovro nas poziva na hrabrost vjere. Zato, draga braćo i sestre, ne morate biti veliki da biste bili sveti, samo budite vjerni“, poruka je zagrebačkog nadbiskupa u Požegi.

Središnje euharistijsko slavlje 10. kolovoza u petrinjskoj župi sv. Lovre predvodio je župnik iz Krašića Ivan Vučak.

Lovrenčevo u Petrinji (©Stjepan Vego)

U propovijedi je krašićki župnik potaknuo okupljene da preispitaju vlastitu spremnost na služenje i darivanje, jer “bez žrtve nema pravog života”. Povezao je to s đakonskim poslanjem sv. Lovre, koji je služio Crkvi, siromasima i bolesnima. Govoreći o blaženom Alojziju Stepincu, podsjetio je kako je i on u progonstvu svjedočio evanđeosku ljubav, ne tražeći osvetu, nego nastojeći ljubiti i one koji su ga progonili. Zaključio je kako sveci nisu dali život za Krista zato što je On to od njih tražio, nego zato što je Krist prvi dao život za ljude, rekao je vlč. Vučak, a prenijela IKA.

Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predvodio je 9. kolovoza misno slavlje kojim je počelo tradicionalno hodočašće mladih iz Prasvetišta Gospe od Otoka u Solinu do svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske.

Mladi su iz Prasvetišta Gospe od Otoka u Solinu krenuli pješice Gospi Sinjskoj (©Danijela Musulin)

Nadbiskup je mladima u propovijedi govorio o svetoj Tereziji Benedikti od Križa – Edith Stein, suzaštitnici Europe, čiji se blagdan toga dana slavio, pojasnivši im tako smisao i ljepotu hodočašćenja. Opisao je njezino obraćenje potaknuto čitanjem „Života svete Terezije Avilske“, kada je, nakon što je u jednoj noći pročitala tako veliku knjigu, izrekla: „To je istina.“ Usprkos bolnom nerazumijevanju majke, Edith je odlučno krenula putem vjere, a kasnije i redovništva.

U pripravi za blagdan sv. Lovre, požeški biskup Ivo Martinović pohodio je 8. kolovoza prognaničko naselje Kovačevac pokraj Nove Gradiške, u kojemu se još uvijek nalaze izbjeglice i prognanici iz vremena Domovinskog rata i nakon njega, izvijestila je Požeška biskupija. Istaknuo je kako je ovim posjetom želio posvjedočiti da Crkva misli na sve ljude, osobito one u potrebi – obitelji, djecu, mlade i starije te u suradnji sa župnicima i župnim zajednicama nastoji u duhovnoj i materijalnoj brizi učiniti koliko je moguće. Nakon zajedničke molitve, zamolio je zagovor sv. Lovre da svima bude nadahnuće u žrtvi i ljubavi, u nasljedovanju Isusa Krista, „koji je položio život radi nas i našeg spasenja“.

Prvoga dana devetnice uoči Velike Gospe 6. kolovoza, u svetištu Čudotvorne Gospe Sinjske nakon mise, o svojoj vjeri i životu svjedočio je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, izvijestila je Župa Gospe Sinjske. „Vjera mi je veliki motiv i snaga. Svakodnevno živim vjeru, osobito u teškim situacijama. Radim s mladim ljudima koji su zaradili veliki novac i sve osigurali svojoj obitelji. Vidim kako oni razmišljaju, tu je kućni odgoj najvažniji. Ako oni dođu iz dobre, katoličke obitelji, iz Crkve, oni se drugačije ponašaju i razmišljaju. Njima novac ne znači ništa, a za reprezentaciju igraju zbog ljubavi i domoljublja“, istaknuo je izbornik, zaključivši kako je ponosan da hrvatska nogometna reprezentacija živi vrijednosti hrvatskog naroda – domoljublje, vjeru, ljubav i zajedništvo. To je ono što nam je donijelo rezultat. „Jako sam sretan što te vrijednosti živi i hrvatska mladež, a to smo vidjeli ovih dana. Bez obzira na napade glasne manjine koja nas stalno vrijeđa, koja ne voli i neće Hrvatsku, naša se mladost ponovno probudila i na to sam ponosan. Neka samo tako nastavi. To je naša Hrvatska i to smo mi Hrvati“. Franjevci su izborniku Zlatku Daliću darovali zlatnu krunicu te mu zaželjeli da ga i dalje prati blagoslov Čudotvorne Gospe Sinjske.