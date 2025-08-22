Vijesti iz života Katoličke Crkve u Bosni i Hercegovini

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije u drevnom trapističkom samostanu „Marija Zvijezda” u predgrađu Banje Luke na rijeci Vrbasu, 15. kolovoza je proslavila svoju nebesku zaštitnicu euharistijskim slavljem koje je predvodio banjolučki biskup mons. Željko Majić

Mons. Ivo Tomašević – Sarajevo

Uz sudjelovanje nekoliko tisuća vjernika te koncelebraciju osmorice misnika nadbiskup metropolit vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tomo Vukšić, u večernjim satima 14. kolovoza je u nadbiskupijskom Gospinom svetištu Komušina-Kondžilo pokraj Teslića slavio svečanu euharistiju uoči svetkovine Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo koja je i zaštitnica župe. Riječi dobrodošlice uputio je župnik i čuvar svetišta vlč. Boris Salapić. „Ne znam imam li pravo, ali imam dojam da nas je više negoli prošle i pretprošle godine, a moguće je i prijašnjih godina. Neka i ovaj porast broja bude znak da iznutra rastemo u ljubavi prema Kristu Gospodinu i njegovoj majci Blaženoj Djevici Mariji“, kazao je nadbiskup Vukšić. Sutradan je procesiju do brda Kondžila i misno slavlje predvodio pomoćni vrhbosanski biskup u miru mons. Pero Sudar.

Nadbiskup vrhbosanski u miru kardinal Vinko Puljić na Veliku Gospu, 15. kolovoza, predvodio je središnje misno slavlje u Širokom Brijegu kojim je ta župa proslavila svoju nebesku zaštitnicu uz sudjelovanje brojnih vjernika. Sve okupljene pozdravio je gvardijan fra Ivan Marić te podsjetio da župa Uznesenja Blažene Djevice Marije ove godine obilježava 120 godina od izgradnje crkve i 80 godina od ubojstva fratara na Širokom Brijegu. „Kao ljudi svi želimo biti neizmjerno sretni, vječno sretni…Jedina istinska i trajna sreća nalazi se u Bogu… Marija nas uči i primjerom pokazuje kako se vjeruje u Boga“, kazao je kardinal Puljić u svojoj propovijedi.

Svetu misu uoči Velike Gospe ispred širokobriješke crkve 14. kolovoza predvodio je biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić. „Blaženi su oni koji slušaju riječ Božju i čuvaju je… Marija je blažena ne samo zato što je rodila Isusa, nego zato što je cijeli svoj život provela u slušanju i vršenju Božje riječi. Ona je Boga nosila ne samo u utrobi, nego i u srcu”, poručio je biskup Petar u svojoj homiliji.

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije u drevnom trapističkom samostanu „Marija Zvijezda” u predgrađu Banje Luke na rijeci Vrbasu, 15. kolovoza svečano je proslavila svoju nebesku zaštitnicu euharistijskim slavljem koje je predvodio biskup banjolučki mons. Željko Majić uz koncelebraciju župnika trapista o. Zvonke Topića, banjolučkog dekana i župnika preč. Žarka Vladislava Ošapa, petričevačkog gvardijana i župnika fra Domagoja Šimića i drugih misnika. Veliku Gospinu crkvu ispunili su vjernici župe banjolučkog dekanata, ali i protjerani i raseljeni vjernici koji su danas svoj dom pronašli u susjednoj Hrvatskoj i drugim zemljama Europe i svijeta.

Na svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije, 15. kolovoza, u večernjim satima u sarajevskom marijanskom svetištu na Stupu svečanu euharistiju i procesiju sa svijećama predvodio je nadbiskup Tomo Vukšić uz koncelebraciju župnika i sarajevskog dekana preč. Miroslava Ćavara i drugih misnika. Gospinu sliku nosili su mladići i djevojke u narodnoj nošnji.

Biskup Petar Palić na svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije, 15. kolovoza, predvodio je misno slavlje na trgu ispred mostarske katedrale Marije Majke Crkve, uz koncelebraciju katedralnog župnika don Josipa Galića i drugih svećenika. „Marijino uznesenje, promatrano u svjetlu Pavlovih riječi, predokus je konačnog ispunjenja, dodatno obećanje i zalog da ćemo i mi biti preobraženi i uskrišeni“, kazao je biskup Petar u prigodnoj homiliji. Svetu misu uočnicu slavio je biskup u miru mons. Ratko Perić.

I prognanička župa Banjolučke biskupije Dolina pokraj Bosanske Gradiške 15. kolovoza svečano je proslavila nebesku zaštitnicu misnim slavljem koje je predvodio biskup Željko Majić uz koncelebraciju župnog upravitelja o. Tomislava Topića te sudjelovanje malobrojnih preostalih župljana i puno većeg broja onih koji su došli za ovu prigodu u svoj rodni kraj. Biskup Željko je u propovijedi potaknuo vjernike da ostanu čvrsti u vjeri poput Marije.

Velika Gospa svečano je proslavljena i u njezinu drevnom svetištu u gradu Olovo, pedesetak kilometara sjeverno od Sarajeva, euharistijskim slavljem koje je predvodio župnik iz Nove Bile fra Velimir Bavrka uz koncelebraciju čuvara svetišta fra Ilije Božića i drugih misnika koji su od ranih jutarnjih sati bili na raspolaganju hodočasnicima za sakrament pomirenja.

I župna zajednica u Osovi pokraj Žepča zajedno s brojnim drugim vjernicima, 15. kolovoza proslavila je Veliku Gospu kao svoju nebesku zaštitnicu. Središnje misno slavlje predvodio je vikar i definitor Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Janko Ćuro uz koncelebraciju župnika fra Željka Brkića i petnaestak svećenika.

I župa Prisoje pokraj Tomislavgrada stavljena je pod nebesku zaštitu Marijina uznesenja pa je, 15. kolovoza bilo posebno svečano. Euharistijsko slavlje predvodio je sveučilišni profesor liturgike na Papinskom institutu sv. Anzelma u Rimu vlč. Markus Tymister uz koncelebraciju župnika don Ivana Aničića i drugih misnika.

U filijalnoj crkvi Uznesenja BDM prognaničke župe Vrhbosanske nadbiskupije Obri u mjestu Kostajnica u općini Konjic na obali Jablaničkog jezera, na svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, 15. kolovoza, okupili su se brojni vjernici na euharistijskom slavlju koje je predvodio ravnatelj Svećeničkog doma Vrhbosanske nadbiskupije vlč. Vlado Vrebac uz koncelebraciju župnika vlč. Marina Marića.

U župi Uznesenja Blažene Djevice Marije na Trebinji svečano je proslavljena nebeska zaštitnica Velika Gospa euharistijskim slavljem koje je predvodio župnik don Antonio Krešić. Proslavi je prethodila duhovna priprava kroz trodnevnicu s moljenjem krunice, klanjanjem Presvetom Oltarskom Sakramentu i svetim misama. Također je predstavljena knjiga pod nazivom „Kamen na duši” autora Đure Kriste.

U samostanu sestara klarisa u Brestovskom, pedesetak kilometara zapadno od Sarajeva, 14. kolovoza su novakinje s. Marija Magdalena Lauc, s. M. Martina Primorac i s. M. Helena Strancarić položile prve privremene zavjete na tri godine u Redu sv. Klare. Misno slavlje predvodio je duhovnik samostanske zajednice fra Nikica Vujica uz koncelebraciju župnika fra Mirka Majdandžića, fra Gabrijela Tomića i fra Mije Rajiča. S. Marija Magdalena, s. Martina i s. Helena pristupile su opatici s. Hijacinti Batinić i stavljajući svoje ruke u njezine izrekle formulu zavjetovanja.

Nebeski zaštitnik župe Banjolučke biskupije Bosanska Gradiška na obali rijeke Save, sv. Rok, 16. kolovoza svečano je proslavljen euharistijskim slavljem koje je predvodio vicekancelar vlč. Marko Stojčić uz koncelebraciju župnika o. Tomislava Topića, generalnog vikara mons. Karla Višatickog i drugih svećenika.

Od 7. do 13. kolovoza 2025. u „Kući Naviještenja“ u Gromiljaku, četrdesetak kilometara zapadno od Sarajeva, sestre Služavke Malog Isusa Sarajevske provincije sudjelovale su na duhovnim vježbama koje je predvodio psiholog i predsjednik Zaklade biskup Josip Lang pater Mijo Nikić. Sestrama su se na duhovnim vježbama pridružile i vrhovna glavarica s. M. Anđa Vranješ i provincijska glavarica s. M. Ana Marija Kesten.

Nadbiskup Tomo Vukšić 22. kolovoza primio je nedavno izabranu provincijalnu glavaricu sestara milosrdnica Provincije Majke Divne s. Augustinu Matijević i misionarku na Salomonskim otocima s. Magdalenu Marić. Tijekom srdačnog razgovora nadbiskup Vukšić čestitao je novoj provincijalnoj glavarici na izboru te joj zaželio blagoslovljeno djelovanje. S. Magdalena Marić izvijestila je mons. Vukšića o svom evangelizacijskom djelovanju na Salomonskim otocima.

Misionar u Zambiji fra Ivica Perić, član Franjevačke provincije Bosne Srebrene, posjetio je 21. kolovoza Misijsku središnjicu u Sarajevu te upoznao nacionalnog ravnatelja Papinskih misijskih djela u BiH mons. Luku Tunjića i djelatnicu s. Davorku Šarić sa svojim misijskim radom: gradnjom crkve, samostana, mlinova za mljevenje uglavnom kukuruznog brašna, preša za ulje, postavljanjem panela za solarnu energiju, zasijanim poljima, te navještaju Radosne vijesti što mu je primarna zadaća.