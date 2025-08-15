Vijesti iz života Katoličke Crkve u Bosni i Hercegovini

Banjolučki biskup Željko Majić predvodio je u subotu 9. kolovoza misno slavlje za nevine žrtve pokolja katoličkog puka župe Krnjeuše pokraj Bosanskog Petrovca, koji su izvršili tzv. srpski ustanici 9. i 10. kolovoza 1941. godine. Misa je slavljena uz jedini preostali katolički simbol u tom kraju - kameni križ

Mons. Ivo Tomašević – Sarajevo

Posljednjeg dana 36. Mladifesta u Međugorju, 7. kolovoza, euharistijsko slavlje predvodio je biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić u zajedništvu s apostolskim vizitatorom s posebnom ulogom za župu Međugorje nadbiskupom Aldom Cavallijem i još trojicom biskupa te nekoliko stotina misnika. „Otvoriti vrata Kristu znači također prihvatiti njegov put, koji ide preko križa… Ovo mjesto, Međugorje, mnogima je postalo poput Horeba, gdje je voda potekla iz stijene. Koliko je mladih ovdje našlo izvor žive vode! Koliko ih je ovdje doživjelo Petrovo otkriće, prepoznajući tko je Isus”, kazao je biskup Palić.

Uoči svetkovine Uznesenja Blažene Djevice Marije, 14. kolovoza, u sarajevskoj katedrali Srca Isusova euharistijsko slavlje u prigodi polaganja i proslave zavjeta sestara Služavki Maloga Isusa Sarajevske provincije Bezgrješnog začeća BDM predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tomo Vukšić. Prve zavjete položila je sestra novakinja M. Viktorija Oršolić, a sestre juniorke M. Rita Oborović i M. Mihaela Martinović svoje doživotne zavjete. S. M. Nikolina Cvitanović obnovila je privremene zavjete na godinu dana dok je s. M. Anica Matošević zahvalila Bogu za 60, a s. M. Monika Mrkonjić za 25 godina posvećenja Bogu po svetim zavjetima. Osim članova obitelji i rodbine slavljenica i drugih vjernika, na svetoj misi sudjelovale su brojne sestre Služavke Malog Isusa na čelu s vrhovnom glavaricom s. Anđom Vranješ i provincijalnom glavaricom s. Anom Marijom Kesten.

Župa Banjolučke biskupije posvećena sv. Franji Asiškom u mjestu Bila pokraj Livna, 10. kolovoza obilježila je stoljeće postojanja svečanim euharistijskim slavljem koje je predvodio biskup banjolučki mons. Željko Majić u zajedništvu s pomoćnim biskupom u miru mons. Markom Semrenom, domaćim sinom, te uz koncelebraciju franjevačkog provincijala Bosne Srebrene fra Zdravka Dadića i drugih svećenika iz livanjskog i drugih krajeva. U zahvalnoj riječi župnik fra Miljenko Petričević podsjetio je da je ovu stogodišnjicu župa Bila započela u svibnju hodočašćem u Asiz te da je otisnuta monografija pod naslovom „Pod zaštitom Franje Asiškog, sto godina župe Bila“ koju je uredilo 15 različitih autora najvećim dijelom rodom upravo iz Bile.

Nadbiskup Tomo Vukšić pohodio je 9. kolovoza župu sv. Ivana Krstitelja u Donjoj Tramošnici gdje je pod misnim slavljem posvetio župnu crkvu. Koncelebrirao je provincijal fra Zdravko Dadić i još dvadesetak misnika, a asistencijom je ravnao profesor na Franjevačkoj teologiji fra Danimir Pezer. Slavlje svete mise i cijeli obred uljepšao je zbor „Adoro“ pod vodstvom prof. Marije Nedić, a u ulaznoj procesiji na početku svete mise sudjelovali su svi vjernici obučeni u narodne nošnje. Župna zajednica se za ovaj događaj pripremala devetnicom tijekom koje je svete mise slavio župnik fra Joso Oršolić, te trodnevnicama koje su predvodili fra Marijan Mija Oršolić, fra Bono Kovačević i fra Jozo Puškarić.

Za nevine žrtve pokolja katoličkog puka župe Krnjeuše pokraj Bosanskog Petrovca, koji su izvršili tzv. srpski ustanici, 9. i 10. kolovoza 1941., banjolučki biskup Željko Majić predvodio je misno slavlje u subotu 9. kolovoza uz jedini preostali katolički simbol u tom kraju – kameni križ. U pokolju u župi Krnjeuša ubijen je župnik Krešimir Barešić, tri sjemeništarca i do sada popisanih još 278 civilnih žrtava od čega 49 djece do 12 godina i 72 žene. Župa je potpuno uništena. „Draga braćo i sestre! Božjom dobrotom, evo smo se i ove godine okupili ovdje na ovom opustjelom groblju u nekada prostranoj župi Krnjeuši u kojoj je prije Drugoga svjetskog rata živjelo više od 1200 vjernika i gdje danas više nema vjernika – katolika. Nema više ni župne crkve, ni kuće, ni devet grobalja, ni obiteljskih ognjišta. Ostao je samo ovaj kameni križ ispred kojega slavimo ovu nekrvnu Kristovu žrtvu u snazi vjere da je krv naših svjedoka vjere, koja je prije 84 godine ovdje prolivena, pročišćena Kristovom Krvlju s Križa na Kalvariji, posvetila ovo tlo“, kazao je, među ostalim, biskup Željko u svojoj propovijedi te podsjetio da je za vlč. Krešimira na dijecezanskoj razini pokrenut postupak za proglašenjem blaženim pa ga danas smiju zvati slugom Božjim.

Nadbiskup Tomo Vukšić, šestoga dana devetnice uoči svetkovine Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo 11. kolovoza, predvodio je euharistijsko slavlje u Širokom Brijegu. „Dok večeras s ovoga Brda opet odzvanja ista riječ Božja, važno je postaviti također pitanje: Što rade ljudi i cijeli novi izabrani narod, koji se zove živa Crkva, dolje u podnožjima gdje se odvija njihov svakodnevni život? Kakav je društveni moral kršćana? Jesmo li svojim primjerom, odgovornošću i poštenjem, kvasac svijeta i sol zemlje? Kako se ponašamo na putovima i radnim mjestima, u obiteljima, gospodarstvu, društvu, politici, kulturi, prosvjeti, umjetnosti, školama, fakultetima“, upitao je nadbiskup Tomo u svojoj propovijedi.

Sestre Služavke Malog Isusa Splitske provincije 12. kolovoza su euharistijskim slavljem završile tjedne duhovne vježbe u duhovnom centru „Djeteta Isusa“ u Livnu pod vodstvom dušobrižnika na Sveučilištu u Splitu don Antuna Mate Antunovića pod geslom „Kako se uistinu sretno zaljubiti u Ljubav“. Osim prigodnih razmatranja, misnih slavlja i homilija te klanjanja Presvetom, don Antun je bio na raspolaganju za sakrament pomirenja, osobnu molitvu i razgovor.

U župi sv. Ante Padovanskog u Bugojnu, u nedjelju 10. kolovoza, svoju mladu misu proslavio je član Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Tomislav Vidović i to je prva mlada misa u župi Bugojno nakon dvadeset dvije godine. Koncelebriralo je tridesetak misnika, a pozdrav svim okupljenima uputio je župnik fra Jure Šekerija.

U svojoj rodnoj župi sv. Vida u Vidovicama pokraj Orašja u Bosanskoj Posavini, 10. kolovoza svećenik Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda fra Vjenceslav (Tunjo) Janjić proslavio je zlatni jubilej - 50 godina misništva ili zlatnu misu. Uz zlatomisnika je suslavio biskup kotorski u miru mons. Ilija Janjić i 15 svećenika među kojima slavljenikov brat fra Željko Janjić, također svećenik Provincije sv. Ćirila i Metoda i gvardijan u Franjevačkom samostanu u Samoboru, zatim ujak fra Franjo Tomašević, gvardijan u Franjevačkom samostanu u Krapini, domaći sinovi. U pozdravnom govoru na početku mise domaći župnik vlč. Marijan Brkić kazao je da je zlatna misa slavlje vjernosti Bogu, zahvala za sve milosti koje je zlatomisniku udijelio, a on mu odgovorio.

U Matićima u župi Tolisa u Bosanskoj Posavini u četvrtak 7. kolovoza obilježena je trideseta obljetnica pogibije osmorice mladih mještana toga sela koje pripada drevnoj župi Tolisa. Euharistijsko slavlje predvodio je fra Zvonimir Brusač, generalni vijećnik i generalni ravnatelj odgoja, a koji je ujedno bio odgojitelj u sjemeništu u vremenu njihove pogibije. Koncelebrirali su fra Mirko Mišković i fra Perica Martinović iz Franjevačkoga samostana Uznesenja Blažene Djevice Marije u Tolisi. Jedna od minobacačkih granata ispaljena sa srpskih položaja usmrtila je, 7. kolovoza 1995., osmoricu mladića u seli Matići od kojih su četvorica bili su u malome sjemeništu Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša u Zagrebu.

U nedjelju 10. kolovoza 2025. u samostanu sv. Franje Asiškog u Kloštru Ivaniću, u 87. godini života i 66. godini redovničkog života, blago je u Gospodinu preminula s. Vitomira (Janja) Jurič, članica Školskih sestara franjevki Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina, te sahranjena sutradan na groblju u Kloštru Ivaniću. S. Vitomira rođena je 1938. godine u Velikom Prnjavoru, u župi Foča, općina Doboj. Njezin brat bio je franjevac Bosne Srebrene fra Anto Jurič (1931-1983). Doživotne zavjete položila je 1965. godine u Kloštru Ivaniću. Kao kuharica služila je u franjevačkim samostanima u: Virovitici, Visokom, Plehanu, Tuzli, Beogradu, te kraće vrijeme u Cerniku, gdje je, nakon što su zbog rata 1992. bile primorane napustiti Gornju Tramošnicu, bila smještena s nekoliko sestara u tamošnjem franjevačkom samostanu. Također je služila i u župama: Potočani, Podmilačje, Svilaj, Foča, Bučići, zatim sestarskim kućama u Zagrebu, Sarajevu, Bugojnu, Gornjoj Tramošnici, u Bučićima, Tučepima te u Kloštru Ivaniću. Počivala u miru Božjemu!