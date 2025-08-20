Kardinal Aveline uputio apel hodočasnicima da se vrate u Svetu zemlju

Hodočašće nade, s blagoslovom pape Lava XIV., kao potpora kršćanskim zajednicama Svete zemlje koje pate. Tu je inicijativu, koja završava danas, 20. kolovoza, organiziralo Predsjedništvo Francuske biskupske konferencije. Izaslanstvo biskupā koje je donijelo solidarnost zajednicama Taybeh, Betlehem i Jeruzalem predvodio je kardinal Jean Marc Aveline, nadbiskup Marseillea

Kardinal Jean Marc Aveline, nadbiskup Marseillea i predsjednik Francuske biskupske konferencije, na hodočašću u Svetu zemlju sa skupinom prelata, susreo se s lokalnim vjernicima kako bi izrazio svoju duhovnu, materijalnu i bratsku potporu. Učinio je to u Taybehu, tijekom nedjeljne mise koju je slavio zajedno s trojicom župnika tog pretežno kršćanskog sela na teritoriju pod kontrolom doseljenika; u Betlehemu, u praznoj bazilici Rođenja Isusova, te u benediktinskoj zajednici u Abu Ghoshu. Kako je preporučio papa Lav XIV. u kratkoj poruci, svrha je tog putovanja bilo snažno svjedočanstvo blizine i milosrđa u trenutku boli i neizvjesnosti, koje je i sâm Sveti Otac želio popratiti duhovno i molitvom.

Svjedočanstvo za Svetu zemlju

Nismo došli govoriti, nego slušati i razumjeti – objasnio je kardinal Aveline novinarima okupljenima u sjedištu Latinskog jeruzalemskog patrijarhata. U kardinalovoj pratnji bila su dvojica dopredsjednika Biskupske konferencije - monsinjor Benoit Bertrand i monsinjor Vincent Jordy, te monsinjor William Shomali. Marsejski je nadbiskup govorio o žalosti, tjeskobi i pustoši koju je doživio proteklih dana. Teško je živjeti na ovim mjestima znajući što se događa u blizini, u Gazi. Ta nam je situacija stalno na umu i u srcu – rekao je kardinal te dodao – Dobro poznajemo koliko je ozbiljno to što se događa.

Kardinal Aveline, koji večeras odlazi iz Svete zemlju, nazvao je oca Romanellija, župnika palestinske enklave, simbolom unutarnje snage i vjere u Boga u svim okolnostima, dodajući da će po povratku imati mnogo toga za reći Crkvi u Francuskoj i onima u Europi.

Ponovno razmotriti hodočašća

Prema riječima predsjednika Francuske biskupske konferencije potrebno je, prije svega, poticati postupni povratak hodočasnika, u malim skupinama i s novim načinom razmišljanja, sposobnih istinski se zanimati za kršćane i druge koji žive na ovom teritoriju. Hodočasnici koji shvaćaju da u ovoj zemlji ima kršćana koji ne mogu poći na isto hodočašće ne kojemu se oni nalaze. Hodočašće kojemu nije svrha poboljšati odnos s vlastitom vjerom, nego doživjeti osjećaj duboke crkvene solidarnosti, odnosno obraćenje hodočasnika – nada se kardinal.

Otajstvo Muke i veza sa židovstvom

Po kardinalovu mišljenju to je pitanje odgovornosti cijele Crkve prema Majci Crkvi u Jeruzalemu. Primarno je tumačenje političko, ali postoji i duhovno tumačenje, a njegova primjena je odgovornost kršćana. To se tiče otajstva Crkve i Muke – objasnio je predsjednik francuskih biskupa, koji je o tome u Taybehu razgovarao s jeruzalemskim patrijarhom emeritusom Michelom Sabbahom, koji mu je pak povjerio: „Proživljavamo nešto slično Kristovoj Muci“.

Kardinal je potom govorio i o vitalnoj, dubokoj i egzistencijalnoj vezi između Židova i kršćana. Kako možemo živjeti židovsku vjeru kao korijen za nas i kao plod za njih? – upitao je te primijetio – Pogotovo u trenutku poput sadašnjega, koji karakteriziraju političke odluke izraelske vlade i odbacivanje svake kritike, koja se označava kao antisemitizam. Svakako nam je potrebna rasprava – objasnio je spominjući – kako je rekao – ozbiljan antisemitizam koji ponovno raste u Europi.

Na kraju, marsejski je nadbiskup želio javno izraziti svoje divljenje prema kardinalu Pierbattisti Pizzaballi, latinskom jeruzalemskom patrijarhu, sposobnom pokazati strpljenje, hrabrost i želju da govori istinu, a da nikada ne vrijeđa dostojanstvo bilo koga, gdje god se nalazio. Jedan od ciljeva našega posjeta, upravo je želja da mu pomognemo u njegovoj misiji – istaknuo je kardinal.

Nada se ponovno rađa iz ruševina

Unatoč vrlo slojevitim političkim i duhovnim pitanjima, predsjednik francuskih biskupa na kraju je istaknuo veliku radost Evanđelja, kojega je dio siromaštvo koje je i sâm mogao osjetiti na svetim mjestima. Nije riječ o površnom entuzijazmu, nego o dubokoj radosti jer je povezana s nadom. Kada nestanu svi razlozi za nadu, jedina nada ostaje u srcu onih koji vjeruju u Krista i uskrsnuće – kazao je kardinal. I citirajući definiciju nade koju je dao trapistički redovnik André Louf, rekao je: „Bog zna činiti remek-djela od ruševina naših snova. Ovdje su mnogi snovi uništeni, ali evo nade koju smo došli podijeliti – istaknuo je kardinal Aveline.

(Vatican News - da; aa)