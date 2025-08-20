Kardinal Aveline uputio apel hodočasnicima da se vrate u Svetu zemlju
Kardinal Jean Marc Aveline, nadbiskup Marseillea i predsjednik Francuske biskupske konferencije, na hodočašću u Svetu zemlju sa skupinom prelata, susreo se s lokalnim vjernicima kako bi izrazio svoju duhovnu, materijalnu i bratsku potporu. Učinio je to u Taybehu, tijekom nedjeljne mise koju je slavio zajedno s trojicom župnika tog pretežno kršćanskog sela na teritoriju pod kontrolom doseljenika; u Betlehemu, u praznoj bazilici Rođenja Isusova, te u benediktinskoj zajednici u Abu Ghoshu. Kako je preporučio papa Lav XIV. u kratkoj poruci, svrha je tog putovanja bilo snažno svjedočanstvo blizine i milosrđa u trenutku boli i neizvjesnosti, koje je i sâm Sveti Otac želio popratiti duhovno i molitvom.
Svjedočanstvo za Svetu zemlju
Nismo došli govoriti, nego slušati i razumjeti – objasnio je kardinal Aveline novinarima okupljenima u sjedištu Latinskog jeruzalemskog patrijarhata. U kardinalovoj pratnji bila su dvojica dopredsjednika Biskupske konferencije - monsinjor Benoit Bertrand i monsinjor Vincent Jordy, te monsinjor William Shomali. Marsejski je nadbiskup govorio o žalosti, tjeskobi i pustoši koju je doživio proteklih dana. Teško je živjeti na ovim mjestima znajući što se događa u blizini, u Gazi. Ta nam je situacija stalno na umu i u srcu – rekao je kardinal te dodao – Dobro poznajemo koliko je ozbiljno to što se događa.
Kardinal Aveline, koji večeras odlazi iz Svete zemlju, nazvao je oca Romanellija, župnika palestinske enklave, simbolom unutarnje snage i vjere u Boga u svim okolnostima, dodajući da će po povratku imati mnogo toga za reći Crkvi u Francuskoj i onima u Europi.
Ponovno razmotriti hodočašća
Prema riječima predsjednika Francuske biskupske konferencije potrebno je, prije svega, poticati postupni povratak hodočasnika, u malim skupinama i s novim načinom razmišljanja, sposobnih istinski se zanimati za kršćane i druge koji žive na ovom teritoriju. Hodočasnici koji shvaćaju da u ovoj zemlji ima kršćana koji ne mogu poći na isto hodočašće ne kojemu se oni nalaze. Hodočašće kojemu nije svrha poboljšati odnos s vlastitom vjerom, nego doživjeti osjećaj duboke crkvene solidarnosti, odnosno obraćenje hodočasnika – nada se kardinal.
Otajstvo Muke i veza sa židovstvom
Po kardinalovu mišljenju to je pitanje odgovornosti cijele Crkve prema Majci Crkvi u Jeruzalemu. Primarno je tumačenje političko, ali postoji i duhovno tumačenje, a njegova primjena je odgovornost kršćana. To se tiče otajstva Crkve i Muke – objasnio je predsjednik francuskih biskupa, koji je o tome u Taybehu razgovarao s jeruzalemskim patrijarhom emeritusom Michelom Sabbahom, koji mu je pak povjerio: „Proživljavamo nešto slično Kristovoj Muci“.
Kardinal je potom govorio i o vitalnoj, dubokoj i egzistencijalnoj vezi između Židova i kršćana. Kako možemo živjeti židovsku vjeru kao korijen za nas i kao plod za njih? – upitao je te primijetio – Pogotovo u trenutku poput sadašnjega, koji karakteriziraju političke odluke izraelske vlade i odbacivanje svake kritike, koja se označava kao antisemitizam. Svakako nam je potrebna rasprava – objasnio je spominjući – kako je rekao – ozbiljan antisemitizam koji ponovno raste u Europi.
Na kraju, marsejski je nadbiskup želio javno izraziti svoje divljenje prema kardinalu Pierbattisti Pizzaballi, latinskom jeruzalemskom patrijarhu, sposobnom pokazati strpljenje, hrabrost i želju da govori istinu, a da nikada ne vrijeđa dostojanstvo bilo koga, gdje god se nalazio. Jedan od ciljeva našega posjeta, upravo je želja da mu pomognemo u njegovoj misiji – istaknuo je kardinal.
Nada se ponovno rađa iz ruševina
Unatoč vrlo slojevitim političkim i duhovnim pitanjima, predsjednik francuskih biskupa na kraju je istaknuo veliku radost Evanđelja, kojega je dio siromaštvo koje je i sâm mogao osjetiti na svetim mjestima. Nije riječ o površnom entuzijazmu, nego o dubokoj radosti jer je povezana s nadom. Kada nestanu svi razlozi za nadu, jedina nada ostaje u srcu onih koji vjeruju u Krista i uskrsnuće – kazao je kardinal. I citirajući definiciju nade koju je dao trapistički redovnik André Louf, rekao je: „Bog zna činiti remek-djela od ruševina naših snova. Ovdje su mnogi snovi uništeni, ali evo nade koju smo došli podijeliti – istaknuo je kardinal Aveline.
(Vatican News - da; aa)