Kada te tko pozove na svadbu, ne sjedaj na prvo mjesto da ne bi možda bio pozvan koji časniji od tebe, te ne dođe onaj koji je pozvao tebe i njega i ne rekne ti: ’Ustupi mjesto ovome.’ Kada te tko pozove na svadbu, ne sjedaj na prvo mjesto da ne bi možda bio pozvan koji časniji od tebe, te ne dođe onaj koji je pozvao tebe i njega i ne rekne ti: ’Ustupi mjesto ovome.’ 
Dvadeset i druga nedjelja kroz godinu. Riječ Božju tumači vlč. Ivan Sandrin

Koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen. (Lk 14,1.7-14)

vlč. Ivan Sandrin

Poštovani slušatelji,

U ovom evanđeoskom odlomku Isus opet koristi jednostavnu situaciju iz svakodnevice kako bi nam prenio važnu poruku. Nalazi se na večeri u kući jednog uglednog farizeja. Promatra kako se gosti guraju da sjednu na najbolja mjesta, ona bliže domaćinu, koja su znak časti i važnosti. I tada im priča prispodobu: „Kada te tko pozove na svadbu, ne sjedaj na prvo mjesto…”. Na prvu zvuči kao običan savjet iz bontona, nešto što bi mogli čuti i u školi ili od roditelja. No, Isus ide puno dublje. Govori o poniznosti. A poniznost nije gluma skromnosti, niti samoponižavanje. To je istina o sebi, da znaš koliko vrijediš, ali i da znaš da nisi iznad drugih.

U našem svijetu stalno se mjeri tko je važniji, tko ima više, tko ima više pratitelja, lajkova, uspjeha. Ljudi se bore za „prva mjesta”, ne samo na gozbama, nego u društvu, školi, poslu, pa čak i u Crkvi. Ali Isus poručuje: pravo dostojanstvo ne dolazi od mjesta na kojem sjediš, nego od srca koje imaš. Ne budi onaj koji se gura naprijed da bi bio viđen, budi onaj koji zna stati u red, čekati, dati prednost drugome. Zanimljivo je što Isus obećava poniznima: „svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen”.

U Božjim očima vrijediš ne po tome što drugi misle o tebi, nego po tome kako gledaš na sebe i na druge, s ljubavlju i poštovanjem. Drugi dio evanđelja ide još dalje. Isus kaže: „Kad priređuješ objed ili večeru, ne pozivaj svojih prijatelja, ni braće, ni rodbine, ni bogatih susjeda, da ne bi možda i oni tebe pozvali i tako ti uzvratili.” To znači: čini dobro bez očekivanja nagrade. U svijetu u kojem je često sve „računica”: ja tebi – ti meni, Isus nas poziva da dajemo onima koji nemaju čime uzvratiti. To je čista ljubav, ona koja ne traži ništa zauzvrat.

Za mlade, ovo evanđelje poručuje: ne moraš se dokazivati vanjskim stvarima. Tvoja vrijednost je u tome koliko znaš služiti, voljeti i biti jednostavan. Budi osoba koja zna pustiti druge ispred sebe, a ne koja mora uvijek biti prva.
Za starije, poruka je možda još snažnija: život se ne mjeri titulama ni uspjesima, nego kako si živio odnose s ljudima, jesi li bio velikodušan, pravedan, ponizan?
Na kraju, Isus ne obećava ljudsku nagradu, nego Božju: „Blago tebi jer oni ti nemaju čime uzvratiti. Uzvratit će ti se doista o uskrsnuću pravednih”. A kad Bog uzvraća, to je više nego dovoljno.

Amen.

Ovdje možete poslušati zvučni zapis razmišljanja
30 kolovoza 2025, 18:46
