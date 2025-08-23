Traži

"Borite se da uđete na uska vrata jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu, ali neće moći." 
Dvadeset i prva nedjelja kroz godinu. Riječ Božju tumači vlč. Krunoslav Hikec

Doći će s istoka i zapada i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem. (Lk 13,22-30)

vlč. Krunoslav Hikec

Vjernički život jest hod, jest proces koji od nas zahtjeva svakodnevni trud, svakodnevnu žrtvu i svakodnevni napor. Biti vjernikom odluka je koja se donosi iz dana u dan, odluka je koja se iz dana u dan potvrđuje. To je dinamičan proces koji uključuje uspjehe u borbi, ali i različite padove. Bitke se dobivaju i gube, ali rat i dalje traje.

Borite se da uđete na uska vrata govori Isus. Mnogi će pokušati, ali neće uspjeti. Kad će kucati govorit će:' Gospodine, otvori nam!' No, Isus ih neće poznavati. Neće poznavati one koji se nisu borili. Dok god dišemo, mičemo se i jesmo, pozvani smo boriti se i u svakodnevnim životnim situacijama, prilikama i neprilikama opredjeljivati se za dobro i opredjeljivati se za Boga. Pozvani smo biti s Isusom.

U tome, nimalo laganom, zadatku Bog nas ne ostavlja same. Daje nam svete sakramente: svetu ispovijed i svetu euharistiju. U svetoj ispovijedi nakon pada u grijeh ustajemo i krećemo dalje, a svetom pričešću primamo duhovnu snagu, hranu i pomoć. Nismo sami, nemojmo posustati, idimo ka Trojedinom Bogu u Domovinu nebesku. Amen.

Ovdje možete poslušati zvučni zapis razmišljanja
23 kolovoza 2025, 18:54
