Gaza. Otac Romanelli: Ostajemo uz one koji pate kako Gospodin traži od nas

Župnik i ostali redovnici župe Svete Obitelji u Gazi odlučili su nastaviti služiti potrebitima, starijima i bolesnima. Otac Romanelli: Rat se nastavlja, a bombardiranja ne prestaju; ljudi su u velikoj potrebi, ali u Božjim smo rukama i vjerujemo da će, uz pomoć toliko dobrih ljudi diljem svijeta, sve to prestati

„Ovdje smo za Isusa Krista, da mu služimo u euharistiji, a i u siromašnima, bolesnima i patnicima“ – rekao je otac Gabriel Romanelli, koji je zajedno s redovnicima koji se s njim nalaze unutar kompleksa župe Svete Obitelji u Gazi, odlučio ostati uz potrebite i nastaviti služiti svima. Uz župnika o. Romanellija u župi djeluju drugi svećenici iz Instituta Utjelovljene Riječi, redovnice iz te iste redovničke obitelji i sestre Majke Terezije.

Svi osjećamo isto kad vidimo potrebe starijih osoba, tjeskobnih i tužnih, te osoba s invaliditetom, i shvaćamo da nas Gospodin poziva da im nastavimo služiti, jer kako bi inače ti ljudi preživjeli, kako bi nastavili dalje? – istaknuo je župnik u razgovoru za vatikanske medije.

Moliti za mir i završetak rata

Svi se oni tako pridružuju zajedničkom apelu koji su jučer, 26. kolovoza, uputili latinski jeruzalemski patrijarh kardinal Pierbattista Pizzaballa i pravoslavni jeruzalemski patrijarh Teofil III., tražeći da međunarodne vlasti i oni koji imaju moć zaustaviti rat to i učine za dobrobit svih ljudi. Mi nastavljamo moliti za mir, za oslobođenje onih koji su lišeni slobode, za taoce, za mogućnost liječenja tisuća i tisuća bolesnih i ranjenih ljudi koji u cijelom Pojasu Gaze ne pronalaze skrb koja im je potrebna – napomenuo je o. Romanelli.

Sve više razaranja

Posljednjih tjedana upravo je u gradu Gazi situacija postala još ozbiljnija. Sve je više vojnih operacija, sve su češća bombardiranja u različitim dijelovima grada, s još više umrlih i ranjenih, s još većim razaranjima. Takva situacija, ako gledamo prema budućnosti, stvara još više nesigurnosti među ljudima, a osobito činjenica da će se rat nastaviti i da bi sljedeći korak mogao biti rat izravno protiv grada Gaze – objasnio je o. Romanelli pozivajući još jednom na završetak sukoba – Mi ćemo se ovdje, u velikoj jednostavnosti i poniznosti, nastaviti zalagati za to. Nije lako, ali u Božjim smo rukama te vjerujemo da će jednog dana, uz pomoć toliko dobrih ljudi diljem svijeta, sve to završiti.

(Vatican News - fs; md)