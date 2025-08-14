Vlasti u Nikaragvi oduzele školu kongregacije Sestara svetoga Josipa

Izvršna vlast Daniela Ortege i Rosarije Murillo konfiscirala je objekt, uz optužbe da je u prošlosti bio mjesto zločinā. Američki State Department oštro je reagirao

Nikaragvanska vlada Daniela Ortege i Rosarije Murillo službeno je konfiscirala 40 godina staru školu San José u Jinotepeu, u departmanu Carazo, kojom upravlja Kongregacija sestara svetoga Josipa. Prema optužbama Rosarije Murillo, časne sestre su – kako je izvijestila novinska agencija EFE – odgovorne za "zločine" tijekom prosvjeda 2018. godine. Supredsjednica je navodno izjavila da su u toj školi mučeni i ubijani sandinisti, tijekom protuvladinih demonstracija koje su izbile u travnju 2018. godine. Stoga će se, kako je napomenula Murillo, škola od sada zvati obrazovni centar "Bismarck Martínez", u čast sandinističkog militanta ubijenoga tijekom tih prosvjeda.

Rad sestara

Prema pisanju neovisne mrežne stranice Despacho 505, istraživačica vjerskih tema Martha Patricia Molina osudila je tu odluku. Optužila je supredsjednicu za klevetu kongregacije, čije časne sestre – objasnila je – otkad su se nastanile u Nikaragvi u veljači 1915., odgajaju dječake i djevojčice u kršćanskim i humanističkim vrijednostima temeljenima na ljubavi prema bližnjemu i prakticiranju milosrđa.

Osuda Sjedinjenih Američkih Država

Iz Washingtona, Ured za poslove zapadne hemisfere američkog State Departmenta, putem svojeg je računa na platformi X, konfiskaciju koju je odredila nikaragvanska vlada nazvao "daljnjim dokazom da perverznost diktature Murillo-Ortega ne poznaje granice". To nije prvi put da Managua konfiscira imovinu koja pripada nekoj redovničkoj kongregaciji ili Katoličkoj Crkvi. U siječnju je Vlada Ortega-Murillo konfiscirala dvije zgrade u vlasništvu Katoličke Crkve u Nikaragvi: sjemenište San Luis Gonzaga u biskupiji Matagalpa na sjeveru zemlje i centar za duhovnu obnovu La Cartuja. Tijekom vremena, brojni su biskupi i svećenici uhićeni i protjerani, te su zabranjene vjerske aktivnosti i procesije.

(Vatican News - aa)