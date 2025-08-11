Nadbiskup Haitija: Kriminal u zemlji više nema granica

Monsinjor Max Leroys Mésidor zahvalio je Papi na njegovim riječima nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja 10. kolovoza, kojima je izrazio vapaj za stanovništvo Haitija. U najsiromašnijem dijelu Amerike, čak su i sprovodi postali predmet razmjene koji obogaćuje kriminalne skupine. Samo u prvih šest mjeseci 2025. godine ubijeno je više od tri tisuće ljudi

Biskupska konferencija Haitija zahvaljuje Svetom Ocu, papi Lavu XIV., na njegovom vapaju u ime haićanskog naroda i na apelu međunarodnoj zajednici da poduzme veće i konkretnije mjere u vezi s situacijom na Haitiju - rekao je nadbiskup Port-au-Princea Max Leroy Mésidor danas, 11. kolovoza, u razgovoru za vatikanske medije. Podsjetimo, Papa je nakon jučerašnje molitve Anđeoskoga pozdravljenja pozvao na trenutno oslobađanje talaca i ponovno zatražio konkretnu potporu međunarodne zajednice za rješavanje situacije na Haitiju koja je postala dio trećeg svjetskog rata koji se vodi u dijelovima - kako je to često govorio papa Franjo - te koji uzima živote, duše i nade ljudi.

Sprovodi kao predmet trgovačke razmjene

U najsiromašnijoj zemlji Amerike, kojom sada već dominiraju naoružane kriminalne bande, sprovodi su također postali predmet trgovačke razmjene: za pokop člana obitelji mora se platiti porez kriminalnim skupinama koje kontroliraju groblja i pogrebne povorke. Primjerice, 2021. godine sprovod na Haitiju koštao je 762 dolara, a danas košta minimalno 1.523 dolara.

Društvo koje gubi smisao života

U zemlji u kojoj od 11,7 milijuna stanovnika otprilike 60 posto živi u siromaštvu, vrlo malo ljudi si može priuštiti takve troškove. Upravo je tu činjenicu osudio i nadbiskup Port-au-Princea ističući da Crkva na Haitiju primjećuje da kriminal u toj zemlji više nema granica. Taj barbarski čin jedan je od mnogih znakova poraza države i društva koje gubi smisao za život i ljudsko dostojanstvo. To potvrđuju i najnoviji podaci koje je dostavio Visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za ljudska prava (OHCHR): samo u prvih šest mjeseci 2025. godine više od tri tisuće ljudi ubijeno je kao posljedica kriminalnog nasilja. Agencija UN-a također navodi da je do sad umrlo 136 djece, 185 osoba je oteto, a bilo je 628 slučajeva seksualnog nasilja. Uz to 1,3 milijuna osoba je raseljeno, 5 milijuna ljudi treba humanitarnu pomoć u hrani, a 217 tisuća djece pati od akutne pothranjenosti.

Nadamo se da će taj Papin vapaj čuti haićanske vlasti i međunarodna zajednica. Iako su povećali broj sastanaka o situaciji u našoj zemlji, rezultati su očajnički spori. Međunarodne sigurnosne snage za potporu imaju vrlo ograničen utjecaj. Postoji ozbiljan problem nedostatka osoblja i logističkih resursa – napomenuo je monsinjor Mésidor.

Širenje nasilja

Nasilje se od ožujka proširilo i izvan glavnog grada prema granici, gdje se kontroliraju glavne rute na kojima se odvija velik dio ilegalne trgovine oružjem i ljudima te gdje je raseljeno više od 200 tisuća ljudi. Sada su vlasti tamo odlučile proglasiti tri mjeseca izvanrednog stanja. Međutim, glavni problem ostaje to što danas, osim ilegalne trgovine, kriminalne skupine mogu kontrolirati pristup vodi, gorivu i hrani, pa čak i nametati poreze stanovništvu te uspostavljati pravu paralelnu vlast. Nezaposlenost mladih, nedostatak obrazovanja i povjerenja u politiku, a time i opći nedostatak izgleda za budućnost, potiče mnoge mlade ljude da se pridruže kriminalnim bandama, gdje pronalaze prihode, osjećaj pripadnosti te ponajprije priznanje.

Papin vapaj za srca Haićana

Stoga vapaj Svetoga Oca mora prije svega odjeknuti u srcima Haićana jer smo najprije mi odgovorni da uredimo zemlju zajedničkim projektom, promicanjem dijaloga u nenasilju i pravednosti. Međutim, da bi moglo doći dijaloga i do susreta na nacionalnoj razini, moramo položiti oružje i odreći se nasilja – zaključio je nadbiskup Port-au-Princea. Zatim je od srca zahvalio papi Lavu XIV. te pozvao da se i mi pridružimo njegovim molitvama kako bi Bog pomogao stanovništvu Haitija da se oslobodi svih okova koji ometaju njegov razvoj, a osobito nasilja naoružanih skupina, nedostatka domoljubne svijesti te sukoba za moć i novac. Na kraju je izrazio želju da Jubilej nade ojača vjeru Božjeg naroda na Haitiju te im donese vrijeme milosti i blagostanja jer nada u Boga nikada ne razočarava.

(Vatican News - ob, gg; md)