Osvrt na 36. Mladifest u Međugorju

"A vi, mladi hodočasnici u Međugorju, jeste živo lice te nade. (...) Budite živo kamenje Crkve, domovi nade u svojim obiteljima, u školama, na radnim mjestima, među prijateljima i onima koji čekaju znak ljubavi. Međugorje nije samo jedna postaja: to je početak obnovljenog puta. Pođite, dakle, kao učenici i misionari, noseći sa sobom radost onih koji su pronašli dom u Božjem srcu", istaknuo je apostolski nuncij u BiH na misi otvaranja 36. Mladifesta u Međugorju

Velimir Begić

U Međugorju je danas, 8. kolovoza, u 5 sati svetom misom zahvalnicom na brdu Križevac završio 36. Međunarodni molitveni susret mladih. Mladifest je započeo u ponedjeljak 4. kolovoza predstavljanjem mladih koji su na ovaj festival pristigli iz 71 zemlje svijeta. Svima njima dobrodošlicu je na početku Mladifesta poželio domaćin, međugorski župnik fra Zvonimir Pavičić. Dobrodošlicu je zaželio i nadbiskupu Francisu Assisiju Chullikattu, apostolskom nunciju u Bosni i Hercegovini, koji je predslavio svetu misu prve večeri Mladifesta, a prije svete mise poruku pape Lava XIV., koju je poslao svim sudionicima ovogodišnjeg Mladifesta, pročitao je apostolski vizitator s posebnom ulogom za župu Međugorje nadbiskup Aldo Cavalli. Papa je u poruci između ostaloga istaknuo: „U svakodnevnim susretima, zajedno kročimo na našem hodočašću prema domu Gospodnjem. U tom smislu, dragi prijatelji, dobro znate da živimo u sve digitalnijem svijetu, gdje nam umjetna inteligencija i tehnologija nude bezbroj prilika. Zapamtite: nijedan algoritam ne može zamijeniti zagrljaj, pogled, istinski susret, kako s Bogom, tako i s našim prijateljima i našom obitelji“. Pismo je zaključio riječima: „Dragi mladi, dok povjeravam svakoga od vas Blaženoj Djevici Mariji, Majci Kristovoj i našoj Majci, pratim vas mojom molitvom. Presveta Djevica neka vas hrabri i vodi na životnom putu, kako biste postali navjestitelji mira i nade.“

36. Mladifest u Međugorju (© Digital Foto Video Studio ĐANI)

Drugi dan Mladifesta započeo je ujutro u 6 sati molitvom krunice na Brdu ukazanja koju je predvodio župnik fra Zvonimir Pavičić, koji je istaknuo da je ideja Mladifesta da on počinje na Brdu ukazanja, a završava na Križevcu.

Program Mladifesta sastojao se od prijepodnevnog programa koji je započinjao jutarnjom molitvom, zatim su slijedile kateheze. U prijepodnevnom i popodnevnom dijelu programa mladi su mogli slušati svjedočanstava ljudi koji su u Međugorju doživjeli obraćenje i kojima je Međugorje promijenilo život.

Na Mladifestu su sudjelovali brojni mladi iz Hrvatske i BiH. O svom iskustvu sudjelovanja na Mladifestu posvjedočila je Klara iz Rijeke: „Ovaj Mladifest mene je promijenio po svim mogućim pitanjima i sad ću nastojati biti puno bolja osoba“.

Euharistijsko klanjanje na Mladifestu (© Digital Foto Video Studio ĐANI)

Posljednja večer Mladifesta završila je poslanjem, odnosno darivanjem krunice predstavnicima mladih iz 71 zemlje kao znak da su pozvani u svoje zemlje, u svoje obitelji i župne zajednice darivati ono što su primili u Međugorju. Svetu misu zadnjega dana predvodio je biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj Trebinjsko-mrkanske biskupije mons. Petar Palić. U propovijedi je između ostaloga kazao: „Ovo mjesto, Međugorje, mnogima je postalo poput Horeba, gdje je voda potekla iz stijene. Koliko je mladih ovdje našlo izvor žive vode! Koliko ih je ovdje doživjelo Petrovo otkriće, prepoznajući tko je Isus!“

Sudionici Mladifesta stigli iz 71 zemlje svijeta (© Digital Foto Video Studio ĐANI)

Program Mladifesta, kako je najavljeno na tiskovnoj konferenciji prevodio se na čak devetnaest jezika. Prijenos uživo mogao se pratiti na kanalima Media Mir Medjugorje kao i u programu Radiopostaje Mir Međugorje i još 15 medijskih kuća iz cijeloga svijeta. 37. po redu Mladifest iduće godine ponovno se vraća na svoj uobičajeni termin, od 1. do 6. kolovoza, pod geslom „Ad fontem! Na izvor!''.