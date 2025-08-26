Blaženi Adolf Kolping i Kolpinško djelo od 1849. do danas. Adolf Kolping u Zagrebu

Kolpinško djelo katolička je udruga obrazovanja i akcije za razvoj pojedinca u društvu koje uvijek iznova treba duhovnu obnovu. Utemeljio ga je svećenik Adolf Kolping kao izrazito obiteljski orijentiranu zajednicu. Kolpinško djelo osjeća se pozvano sudjelovati u oblikovanju svijeta dostojnog čovjeka u okviru katoličkog socijalnog nauka. Utorkom predstavljamo Kolpinško djelo i njegova utemeljitelja. Tekst je za Vatikanski radio pripremio Miroslav Salopek iz Kolpinške obitelji sv. Josipa u Zagrebu

Miroslav Salopek

U razdoblju od 14. travnja do 14. lipnja 1856. Adolf Kolping poduzeo je svoje veliko putovanje po Europi. Na tom je putu posjetio i Zagreb.

Bilo je to vrlo zanimljivo putovanje koje ga je od Kölna preko Dresdena, Beča, Graza, Ljubljane, Trsta i Venecije dovelo u Zagreb, odakle je nastavio putovanje u Beč. Kolping je iz Trsta 14. svibnja 1856. preko Ljubljane krenuo u Zagreb. Putovao je željeznicom od Ljubljane do Zidanog Mosta, a od Zidanog Mosta do Zagreba poštanskom kočijom. Iz Zidanog je Mosta krenuo u tri sata poslijepodne i, putujući dolinom Save, stigao u Zagreb ujutro 15. svibnja. Čini se da je Adolf Kolping bio pod snažnim dojmom tadašnjega europskoga javnog mnijenja da je Hrvatska, nalazeći se na granici s Turskom, vrlo nesigurna zemlja. Takav je dojam pojačao i njegov kočijaš koji je, naoružan, pričao Adolfu Kolpingu svoje doživljaje s hrvatsko-turske granice. U Kolpingovu izvještaju s putovanja kroz Hrvatsku osjećaju se i posljedice revolucionarne 1848. godine u kojoj su aktivno sudjelovali i Hrvati. Zanimljiv je njegov opis Zagreba i njegovih stanovnika, te općega kulturnog i gospodarskog stanja. Došavši u Zagreb, Kolping je djetićima održao predavanja. O tome kratko izvještava „Katolički list“. Navečer istoga dana 15. svibnja 1856. Adolf Kolping je poštanskom kočijom napustio Zagreb i nastavio putovanje prema Zidanom Mostu, odakle je željeznicom otputovao prema Beču. Usput je u Mariboru posjetio Djetićko društvo. Na putu prema Zidanom Mostu, u kočiji je s Adolfom Kolpingom putovao i neki hrvatski zemljoposjednik s kojim je razgovarao o političkim, gospodarskim i nacionalnim pitanjima vezanima uz tadašnji trenutak Hrvatske.

Putovanje Adolfa Kolpinga po Europi pratio je i katolički tisak kod nas. Tako dopisnik „Katoličkog lista“ 28. travnja 1856. javlja da u Beču boravi poznati osnivatelj „djetićkih ili kalfinskih“ društava Adolf Kolping kojemu je u nedjelju, u dvorani Djetićkoga društva u Beču u nazočnosti mnogobrojnih članova i uglednih osoba crkvenoga te svjetovnog života bio priređen srdačan doček, na kojem je, uz ostale velikodostojnike, sudjelovao i zagrebački nadbiskup. Dopisnik iz Beča na kraju članka priopćio je čitateljima da je Adolf Kolping obećao da će iz Trsta, kamo upravo odlazi, svratiti i u Zagreb da vidi kako kod nas društvo napreduje.

Donosimo dijelove originalnih opisa putovanja Adolfa Kolpinga u Zagreb.

„Kada su svi za našu stvar potrebni poslovi bili završeni u Trstu, krenuli smo na put natrag, i to preko Ljubljane u Štajersku. Ovaj put sam prošao bolje, nisam se mogao tužiti što se tiče suputničkog društva, bila je noć, a k tomu osjetljivo hladno na planini, tako da smo veselo pozdravili željeznicu u Ljubljani. Ipak, vlakovi su ugodan ʼnamještajʼ u zemaljskom pokućstvu svijeta. To se zamijeti tek kada vam manjka na putovanju. Ali veselje nije dugo trajalo. U roku od dva sata stigli smo u Zidani Most, a tako smo opet stigli na Savu, gdje smo se morali zaustaviti. Moj je put opet bio neobičan, ovaj put u Hrvatsku kako bih tamo pogledao naše djetiće i kako bih se malo upoznao s hrvatskom zemljom. Dakle, prijavio sam se kod pošte u Zidanom Mostu, te sam se pobrinuo za svoje tjelesne potrebe. Bilo je upravo podne. Tek u tri sata poslijepodne stigla je poštanska kočija. Utovarili su u nju svu moguću poštansku prtljagu, a za kočijaša i mene samo je ostalo malo mjesta u kabrioletu. Time sam bio zadovoljan jer sam tako mirno mogao promatrati za mene novu zemlju. Moj mi se pratilac dosta dopao. Nije bio od jučer, a i vidio je dosta svijeta, a k tomu je bio i vesela i vedra planinska narav, koja se znala prilagoditi svemu.

(...)

Pao je zatim suton. Još uvijek je cesta vodila uz Savu, još uvijek smo imali desno i lijevo nastanjena mjesta, a mojem suputniku nije nedostajalo humora. Odjednom je iskopao nešto iz sjedala poštanskog pomoćnika koji je slučajno hodao uz konje, te je iz zamotuljka izvadio veći broj dobro nabijenih pištolja, koje je stavio ispred nas.

ʼŠto želite s tim ubojitim alatom?ʼ upitao sam ga iznenađeno.

ʼTo je radi sigurnostiʼ, uzvratila je ova sivobradata ʼpticaʼ uz jedva uzdržan smijeh.

ʼJe li ovdje toliko opasno?ʼ pitao sam dalje.

ʼDa, kada bude opasno, te će nam stvari nešto pomoći. Sve prema propisuʼ, uzvratio je moj suputnik.

(...)

Razgovarali smo još neko vrijeme, a onda smo konačno ušli u šumu. Nesvjesno sam se naslonio u kut kola, zaboravio razbojnike i pištolje, Dadića i pustolovnu Hrvatsku te duboko i tvrdo zaspao. Bila je to duga noć u kočiji i moje umorno tijelo tražilo je mir.

Kada sam se probudio, počela se pojavljivati zora. Moj je kočijaš ležao sa sklopljenim rukama na sjedalu i molio svoju jutarnju molitvu za dolazeći dan želeći upozoriti na to da se slijedi njegov primjer. Pogledao sam naokolo. Nedaleko ispred nas uspinjao se duguljasti brežuljak na čijem se južnom obronku uočava grad osrednje veličine.

ʼZagrebʼ – rekao je kočijaš jednolično.

Od očekivane razbojničke priče nije bilo ništa, dragi čitatelju. Nalazio sam se neozlijeđen daleko u unutrašnjosti Hrvatske, blizu glavnoga grada ne znajući kako. Ali, da sam se nalazio u stranoj zemlji, vidio sam odmah po seljacima, koji su po cesti išli na posao na polje ili u grad na tržnicu. To su bili Hrvati, po izrazu, po hodu, a pogotovo po nošnji. U hrvatskom je narodu prilično jako izražen slavenski tip, a njihova je odjeća još posve narodna. Muškarci sa svojim širokim lanenim hlačama, sličnima pregači, uskim prslukom, okruglim širokoobodnim šeširima i čizmama sličnima posebnim cipelama, koje ne trebaju pariške stručnjake, s priličnim dodatkom kožnog džona u obliku stopala i na nogama učvršćenima, s malim pronicavim očima, s kovrčavom ili dugom visećom kosom i uobičajenim brkovima, rijetko bez patuljaste torbe koja skakuće kao ptica, tako Hrvati hodaju.

(...)

Ženski svijet u sličnim cipelama ili čizmma i u čarapama svijetlih boja i ne predugim pregačama od bijele vune u uskim, na rubovima vezenim prslučićima i ogrtačem, vrlo sličnima onima muškima ili ukrašenima crvenosvijetlim prugama i figurama, djeluju prilično slikovito.

(...)

Sunce se nije dugo pojavljivalo na nebu, kada smo prešli Savu i ušli u Zagreb, koji mi je više nalikovao na skroman ruralni gradić nego na glavni grad zemlje. Ipak, gledan s visine, grad djeluje prilično svečano i vrlo je lijep. U sukobu je s dvama elementima, koje će s vremenom trebati izmijeniti. Naime, u običaj zemlje i narodne nošnje ugurala se naša moderna kultura, koju pokazuje jedan dio naroda a da je nije obradio iznutra, a još ju je manje prevladao. Kakva je prirodna posljedica toga, možete zamisliti. Pri tome samo pravi Hrvati drže do svoje nacionalnosti poput Čeha i Mađara, mrze jako Nijemce, a ne mogu se obraniti od njih niti mogu biti bez njih.

(...)

Kada sam došao navečer u Djetićko društvo, primijetio sam da ide vrlo teško, ali ipak ide naprijed. Kao da je ʼŠvabaʼ igrao glavnu ulogu – tako nazivaju Hrvati Nijemce – ali smo se razišli vrlo prijateljski. U Zagrebu se nalazi prekrasna gotička katedrala s predivnim slikama na staklu, a na koru s raskošnim orguljama. Općenito je obnova te lijepe crkve jedna od posebnih briga zagrebačkog kardinala (Jurja Haulika) koji djeluje ohrabrujuće i unosi napredak na sve strane svojom širkogrudnom liberalnošću. Da u Zagrebu postoji Djetićko društvo, također je njegovo djelo.“



Bilo je to nekoliko odlomaka iz putopisa Adolfa Kolpinga.

O posjetu Adolfa Kolpinga Zagrebu 15. svibnja 1856. i tamošnjem KDD-u, izvještava „Katolički list“ sa svim pojedinostima u rubrici „Crkvene vijesti“. Adolf Kolping dočekan je u Zagrebu u prostorijama KDD-a koje su bile ukrašene zelenim lišćem i cvijećem. Osim članova Društva, dočeku su bile nazočne mnoge osobe svjetovnog i duhovnog staleža, kao i više zagrebačkih majstora. Nakon što su djetići otpjevali nekoliko pjesama, riječ je uzeo Adolf Kolping, koji je „jedrim govorom, živim bojama i iz vlastita iskustva, jer je sam deset godina bio kalfa, opisao stostruke pogibelji, žalosnu sudbinu i zapušteno stanje djetićkog života, kojemu za vrijeme izvan radionice nije preostajalo drugo nego da se ili povlači po ulicama ili čami u krčmama“. Želeći spriječiti to zlo, Kolping je došao na misao da djetićima pruži mjesto gdje bi mogli provoditi vrijeme izvan radionice i pribaviti svojem zanatu potrebno znanje. Tako je nastalo prvo djetićko društvo u Kölnu koje se brzo raširilo Njemačkom i Austrijskom Carevinom i tako doprlo sve do Zagreba. Opisujući zatim ustroj djetičkih društava, Kolping je naglasio da im osnovni temelj treba biti vjera i ništa drugo.

Međutim, posve je pogrešno mišljenje da je svrha Društva, budući da mu se na čelu nalaze svećenici, da od djetića načini „samo besposlene bogomoljce“. Upoznajući svoje članove s vjerom, Društvo želi potaknuti članove na vršenje kršćansko-katoličkih dužnosti i javno ispovijedanje vjere, a budućim majstorima pružiti priliku da steknu potrebna znanja u svojem zanatu. Otvorenjem željeznice u Hrvatskoj pojavit će se konkurencija iz inozemstva koju će bez dostatnoga znanja biti teško zaustaviti. Zbog toga je Adolf Kolping upozorio djetiće na odgovornost koja je pred njima i zamolio nazočne da potpomognu djelo koje nastoji vratiti zanatlijski stalež na ono mjesto u društvu koje mu pripada. Izvjestitelj hvali srdačnost Adolfa Kolpinga nadajući se da će njegove važne poruke ostati duboko usađene u srcima ganutih slušatelja, a ujedno izražava nezadovoljstvo time što predavanju nije bilo nazočno više majstora. Skup je završio pjevanjem hrvatskih i njemačkih pjesama.

Člankopisac svoj izvještaj završava viješću da će Adolf Kolping te večeri otputovati u Maribor i Graz, gdje će posjetiti slična društva, a zatim će se preko Beča vratiti u Köln.