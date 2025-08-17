Spomendan svete Jelene Križarice, 18. kolovoza

Kao što joj je sin Konstantin vidio na nebu znak križa koji mu je donio pobjedu, a kršćanstvu slobodu, tako je sveta Jelena Križarica na osobit način posvetila mjesto Kristove Kalvarije, gdje je Krist svojom smrću na križu otvorio slobodan put u nebo svima koji uzvjeruju u njegovo bogosinovstvo, odnosno istobitnost s Ocem po kojoj Isus Krist jest Spasitelj i Otkupitelj svega svijeta

Marito Mihovil Letica

Kada tkogod nedovoljno upućen čuje ime “Jelena Križarica”, može pomisliti na neku hrabru i ratovanju vičnu ženu koja je išla u križarske ratove naoružana mačem ili lukom sa strijelama i slično. Ali to bi bila pogrješna asocijacija. Naša Jelena Križarica jest kršćanska svetica koju nije vodio vojskovođa, nego je ona u posve određenome smislu vodila stanovitoga vojskovođu i cara čija je pobjeda – koja je izvojevana s pouzdanjem u kršćanskoga Boga i znak križa – promijenila povijest kršćanske vjere, a time i zapadne civilizacije te posljedično cijeloga svijeta.

Jelena je majka cara Konstantina I. Velikoga. Nakon što se oslobodio drugih pretendenata na carsko prijestolje Rima, odnio je pobjedu nad znatno brojnijom Maksencijevom vojskom godine 312. kraj Mulvijskoga (ili Milvijskoga) mosta nadomak Rima. Kako bilježe brojni izvori, prije presudne bitke ukazao se Konstantinu na nebu križ i iznad njega riječi “in hoc signo vinces” (u ovome ćeš znaku pobijediti).

Na Konstantinov je poticaj objavljen 313. godine u Milanu edikt kojim je kršćanstvo proglašeno ravnopravnom religijom. Godine 325. sazvao je u Niceji prvi opći koncil Crkve, na kojemu je prihvaćeno “Nicejsko vjerovanje” gdje se uz ostalo ustvrđuje da je Isus Krist pravi Bog, istobitan s Ocem. Važno je reći i to da je car Konstantin odabrao stari grad Bizantij za novu prijestolnicu, koja je 330. njemu u čast preimenovana u Konstantinopol, odnosno Carigrad.

Ovdje se prisjećamo, kako je već nagoviješteno, Konstantinove majke. Sveta Jelena Križarica rođena je oko 250. godine u gradu Drepanonu, koji će poslije biti po njoj nazvan Helenopol, u tadašnjoj pokrajini Bitiniji u Maloj Aziji. Jelena je potekla iz siromašne obitelji te je radila kao služavka. Tako ju je upoznao i uzeo za ženu ugledni vojskovođa Konstancije. Ali ju je, kada je izabran za cara, morao napustiti jer je zakon nalagao da carica ima biti plemenitaškoga roda.

Kada je Jelenin i Konstancijev sin Konstantin postao carem, pozvao je majku na dvor, dodijelio joj naslov “Augusta” i sve časti te joj tako omogućio da bude caricom u punome smislu. Sveta Jelena ostala je, unatoč svemu tomu, skromnom i poniznom kršćanskom vjernicom, razabirući da je bogatstvo u duhovnim, a ne u materijalnim dobrima. Pomagala je siromasima, darujući im novac, odjeću i hranu, svesrdno se zauzimala i za mnoge druge nepravedno progonjene, osuđene, za slabe i bolesne. Takve je često dovodila na dvor te ih ondje sama dvorila. Jelenino odlučno odbacivanje poganskoga rimskog mnogoboštva te zdušno prihvaćanje Isusa Krista jedinim Bogom, potaknulo je njezina sina Konstantina da kršćanima dodijeli slobodu.

Jelena je vlastitu pobožnost htjela to većma učvrstiti pa je godine 326. pošla na hodočašće u Svetu zemlju gdje je, prema nekim podatcima, zapovjedila da se u potrazi za Kristovim križem prekopa Kalvarija. Zbog toga je dobila ime “Križarica”. U doba Konstantinove vladavine ondje je podignuta bazilika Svetoga Groba.

Predaja nam kaže da je sveta Jelena Križarica umrla 18. kolovoza 330. godine, a mjesto smrti nije sigurno utvrđeno: Konstantinopol ili Nikomedija. Svetičino je tijelo poslije preneseno u Rim, a danas se njezini zemni ostatci čuvaju u jednom od vatikanskih muzeja.

Kao što joj je sin Konstantin vidio na nebu znak križa koji mu je donio pobjedu, a kršćanstvu slobodu, tako je sveta Jelena Križarica na osobit način posvetila mjesto Kristove Kalvarije, gdje je Krist svojom smrću na križu otvorio slobodan put u nebo svima koji uzvjeruju u njegovo bogosinovstvo, odnosno istobitnost s Ocem po kojoj Isus Krist jest Spasitelj i Otkupitelj svega svijeta.