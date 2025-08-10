Spomendan svete Edith Stein

"Ponijela je svoj križ kao Židovka i umrla mučenički kao kršćanka." Marito Mihovil Letica govori o svetoj Edith Stein, čiji spomendan Katolička Crkva slavi 9. kolovoza

Marito Mihovil Letica

“Radost bez kraja, sreća bez sjene, ljubav bez granica, intenzivan život bez umora, djelovanje ispunjeno energijom, koje je istodobno savršen mir i opuštenost bez ikakve napetosti – to je vječno blaženstvo; to je bitak za kojim čovjek teži u svojemu postojanju.”

Tako je govorila sveta Edith Stein, čiji spomendan Katolička Crkva slavi 9. kolovoza.

Edith Stein rodila se u gradu Breslauu, odnosno Wrocławu u današnjoj Poljskoj, 12. listopada 1891., na Jom Kipur, židovski vjerski blagdan kada narod obredno obavlja pomirenje s Bogom i očišćenje od grijeha. Edith je bila najmlađe od jedanaestero djece u obitelji ortodoksnih Židova. Nakon što je djetinjstvo i ranu mladost proživjela u okrilju Staroga zavjeta i židovskoga pravovjerja, u dobi od 15 godina izgubila je vjeru.

Bila je vrlo bistra i nadarena djevojka pa je 1911. u Breslauu započela studij pedagogije, ali ju je privlačila filozofija te je 1913. prešla na Sveučilište u Göttingenu kako bi slušala predavanja Edmunda Husserla, jednoga od najznačajnijih mislilaca 20. stoljeća, začetnika filozofskoga smjera fenomenologije. Husserl je također bio Židov, ali obraćen na protestantizam. Kod Husserla je Edith Stein doktorirala filozofiju 1916. te poslije bila njegovom asistenticom na Sveučilištu u Freiburgu, kamo su iz Göttingena zajedno prešli.

U to je vrijeme bjesnio Prvi svjetski rat i uzimao milijunske žrtve, a među njima i njezina prijatelja Adolfa Reinacha, koji ju je i bio upoznao s Husserlom. Kada je Edith otputovala do Reinachove udovice, bio je to njezin prvi susret s križem. O tome je zapisala: “Prvi sam put ugledala Crkvu otkupljenih kršćana u njezinoj pobjedi nad poraznom smrću. Bijaše to početak pada moje nevjere, židovstvo je izblijedjelo, a kršćanstvo zasjalo: Krist u otajstvu križa!”

Nakon što joj je 1921. dospjela u ruke knjiga “Život svete Terezije Avilske”, bila je očarana sadržajem te si je nakon čitanja rekla: “To je istina!” Odlučila je prijeći na katoličku vjeru i primila je sakrament krštenja 1. siječnja 1922., u 31. godini života. Uzela je ime Tereza-Hedviga.

Kada je došla u Breslau da priopći majci svoj prijelaz na katoličanstvo, kleknula je i rekla: “Majko, ja sam katolkinja.” Nakon što je gospođa Stein shvatila da su svi prigovori i odvraćanja uzaludni, prekrila je lice rukama i zaplakala. S njome je plakala i Edith. Tješila je majku govoreći da joj nije htjela nanijeti bol.

Zatim je postala učiteljicom u dominikanskome samostanu u Speyeru. Od 1932. predavala je u Institutu za znanstvenu pedagogiju u Münsteru, ali je nakon dolaska nacista na vlast 1933. prisiljena napustiti Institut. Godine 1934. pristupila je redu bosonogih karmelićanki u Kölnu i uzela redovničko ime Terezija Benedikta od Križa. Prve je redovničke zavjete položila 21. travnja 1935., a svečane zavjete na Veliki petak 1938. Pred nacistima se te godine sklonila u samostan Echt u Nizozemskoj, odakle je 1942. deportirana u Auschwitz gdje je ubijena 9. kolovoza iste te 1942. godine. Ponijela je svoj križ kao Židovka i umrla mučenički kao kršćanka.

K tomu je potrebno spomenuti da je njezino glavno filozofsko djelo “Konačni i vječni bitak”, u kojemu objašnjava da je ljudski bitak neprestani prijelaz iz potencijalnosti u aktualnost, odnosno iz mogućnosti u zbiljnost. U svojim teološkim djelima spajala je tomizam, tj. filozofiju svetoga Tome Akvinskoga, i Husserlovu fenomenologiju.

Papa Ivan Pavao II. godine 1987. proglasio je Edith Stein blaženom , a 1998. godine proglasio ju je svetom.