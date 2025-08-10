Apel biskupa u Koreji: Neka Sjever i Jug žive zajedno u zajedničkom domu

Povodom Dana molitve za mir i ponovno ujedinjenje Korejskog poluotoka, koji je proglasilo Ekumensko vijeće Crkava povodom 80. obljetnice podjele, biskupi pozivaju na oslobođenje od podjele koja i dalje izaziva bol

Živjeti zajedno u zajedničkom domu i osloboditi se podjele koja i danas nastavlja izazivati bol. To je nada korejskih biskupa koji 80 godina nakon podjele Korejskog poluotoka, izražavaju želju za slobodom, ističući spremnost da podrže i aktivno sudjeluju u razmjenama sa Sjevernom Korejom utemeljenima na suradnji i uzajamnosti.

U poruci pripremljenoj povodom Dana molitve za mir i ponovno ujedinjenje Korejskog poluotoka, koji se održava danas, 10. kolovoza, a koji je proglasilo Ekumensko vijeće Crkava, Posebna komisija za nacionalno pomirenje Korejske biskupske konferencije poziva na ujedinjenje snaga za zajednički rad s onima koji žele da sjever i jug Korejskog poluotoka žive zajedno u zajedničkom domu, te potiče vjernike na molitvu da Božja milost izliječi bol podjele – izvijestila je agencija Fides.

Nakon 35 godina patnje tijekom japanske kolonijalne vlasti naša je nacija konačno postigla oslobođenje zahvaljujući Božjoj providnosti i zaštiti Blažene Djevice Marije. Nažalost, radost oslobođenja nije dugo trajala, a podjela koja je uslijedila i danas nastavlja izazivati bol – stoji u dokumentu.

Biskupi ističu da je Crkva pozvana djelovati kako bi prenijela vladavinu mira budućim generacijama, mira koji ne bi više proizlazio iz podređivanja drugoga oružjem i vojnom silom, u ozračju nepovjerenja i mržnje.

(Vatican News - gg; md)