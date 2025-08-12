Kolumbijski biskupi: Potrebno je ostati ujedinjeni i odbaciti svaki oblik nasilja

Kolumbijska biskupska konferencija izrazila je duboku sućut zbog smrti senatora Miguela Uribea Turbaya, koji je preminuo jučer - dva mjeseca nakon teškog atentata tijekom predizbornog skupa u Bogoti

Duboka sućut i poziv na nastavak zalaganja u traženju istine kako ubojstvo ne bi ostalo nekažnjeno te poticaj na očuvanje jedinstva u zemlji odbacivanjem svakog oblika nasilja. Tu je poruku Kolumbijska biskupska konferencija objavila jučer, 11. kolovoza, odmah nakon jučerašnje smrti konzervativnog senatora i kandidata za predsjedničke izbore 2026. godine, Miguela Uribea Turbaya, dva mjeseca nakon što je ranjen u teškom atentatu koji se dogodio 7. lipnja tijekom predizbornog skupa u glavnom gradu Bogoti. Biskupi su obitelji tog političara izrazili svoju blizinu te istovremeno pozvali sve građane da se ne prestanu nadati te da na miran način brane svoje nacionalne vrijednosti. Stoga su pozvali na slobodu cjelovitog ljudskog razvoja, poštivanje različitosti bez nasilja i zaštitu života u svim njegovim oblicima, kao i na pravedni poredak koji jamči društveno sudjelovanje, sklad i poštivanje građanskih prava.

Nasilje ne donosi ni život ni napredak

Osobito je nadbiskup Bogote, kardinal Luis José Rueda Aparicio, podsjetio svoje sugrađane da to nije vrijeme podjele, nego jedinstva. Biskupi su također istaknuli da nasilje ne donosi ni život ni napredak, osvrćući se na izazov izgradnje jednakosti, pravednosti, pomirenja i mira.

(Vatican News - ga; md)