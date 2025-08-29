Vijesti iz života Katoličke Crkve u Bosni i Hercegovini

Na blagdan Blažene Djevice Marije Kraljice mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić predvodio je obred posvete nove župne crkve Uznesenja BDM u Posušju

Mons. Ivo Tomašević – Sarajevo

Uz sudjelovanje velikog broja vjernika, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić slavio je 22. kolovoza svetu misu i posvetio novu župnu crkvu Uznesenja BDM u Posušju. Koncelebrirali su provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Jozo Grbeš, župnik posuške župe fra Jozo Hrkać te brojni svećenici. Sam obred započeo je procesijom i svečanim ulaskom, tijekom kojega su se nosile moći bl. Alojzija Stepinca, koje su ugrađene u oltar nove crkve. U svojoj homiliji biskup Palić je istaknuo duboko značenje posvete crkve, ali još više poziv na osobnu i zajedničku duhovnu obnovu.

Nadbiskup Tomo Vukšić je 25. kolovoza primio talijansku obitelj Fabrini koja se već više od 10 godina nalazi u misijskom poslanju na Neokatekumenskom putu u glavnom gradu BiH. Uz supružnike Raffaela i Mariju Rojo, na susretu je sudjelovalo njihovih osmero djece. Nadbiskup i obitelj Fabrini razgovarali su o nastavku njihova misijskog djelovanja u Sarajevu. Nadbiskup Tomo uručio je obitelji Fabrini potpisane izjave o njihovom misijskom djelovanju u Vogošći. Obitelj Fabrini djeluje u Sarajevu uz župnika vlč. Michelea Capassa od 1. veljače 2014. kada su na generalnoj audijenciji pape Franje poslani u BiH kao misionarska obitelj.

Provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Jozo Grbeš je 23. kolovoza na „Groblju mira“ na platou Bile pokraj Mostara prevodio euharistijsko slavlje tijekom kojeg se posebno molilo za sve žrtve Drugoga svjetskog rata i poraća u okviru Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarizama i 80. obljetnice stradanja hrvatskog naroda na križnim putovima. Na završetku misnog slavlja okupljenima se obratio fra Miljenko Stojić, povjerenik Komisije HBK i BK BiH za hrvatski žrtvoslov u hercegovačkim biskupijama. Prije misnog slavlja odana je počast žrtvama svečanom komemoracijom uz polaganje vijenaca i paljenje svijeća.

Svećenik Franjevačke provincije Bosne Srebrene Fra Ivan Marić, župnik župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Koraću u Bosanskoj Posavini i derventski dekan, 23. kolovoza proslavio je u svojoj župi zlatnu misu - 50 godina svećeništva uz geslo „Majko dobrog savjeta, budi nam utjeha i nada!“. Na svetoj misi uz zlatomisnika Ivana suslavilo 25 svećenika. Život i djelo zlatomisnika ocrtao je plehanski gvardijan i župnik fra Ivan Nujić. Prigodnu homiliju uputio je svećenik Gospićko-senjske biskupije mons. Stipo Zeba, domaći sin, koji je istaknuo da je jubilej veliki događaj do kojeg je trebalo doći mukom i trpljenjem.

Deseti susret sestara odgojiteljica i Prvi susret sestara aktivnih u apostolatu zvanja Družbe Školskih sestara franjevki održan je u Asizu od 16. do 24. kolovoza na temu „Radost Gospodnja moja je jakost“ (usp. Neh 8,10). Sudjelovale su 24 Školske sestre franjevke, predstavnice iz svih provincija i Misije u DR Kongu, zajedno s Vrhovnom upravom. Skup je otvorila vrhovna predstojnica Školskih sestara franjevki s. Veronika Verbič. Sestre su slušale izlaganja, produbljivale i konkretizirale teme u radu po skupinama, na temelju čega je proizišla poruka koja će se dostaviti svim sestrama.

Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu objavio je drugi prijavni rok za upis u prvu godinu integriranog filozofsko-teološkog studija u akademskoj 2025./2026. godini. Studij traje pet godina (300 ECTS), a završetkom se stječe akademski naziv magistra teologije. Program je namijenjen pripravnicima za svećeništvo, članovima ustanova posvećenog života, članovima družbi apostolskog života i vjernicima laicima.

Nadbiskupsko sjemenište „Petar Barbarić“ u Travniku je od 21. do 24. kolovoza bilo domaćin duhovne obnove za obitelji održane u organizaciji Ureda za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije, te u suradnji s Centrom za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije i zajednicom „Molitva i Riječ“. Program i sadržaj ovog susreta slijedi model pokojnog vlč. Tomislava Ivančića, utemeljitelja zajednice „Molitva i Riječ“ i hagioterapije. Na ovoj duhovnoj obnovi sudjelovalo je ukupno stotinjak osoba.

Spomendan blaženog Miroslava Bulešića proslavljen je u nedjelju 24. kolovoza u Glavičicama, župa Prisoje pokraj Tomislavgrada, u kapelici Srca Isusova u kojoj su od 2019. pohranjene relikvije ovog istarskog svećenika i mučenika. Svetu misu predvodio je generalni tajnik Biskupske konferencije BiH vlč. Bojan Ivešić u koncelebraciji s umirovljenim svećenikom don Antom Kutlešom i domaćim župnikom don Ivanom Aničićem.

Župa sv. Ante Padovanskog u Busovači bila je domaćin „Dječjeg ljeta“ koje je upriličeno od 18. do 20. kolovoza uz sudjelovanje stotinjak djece predškolskog i školskog uzrasta koje su animirali busovački framaši pod geslom „Neka se ne umori tvoja ruka činiti dobro“ (Izr 3,27). Susret je započeo svetom misom koju je slavio župni vikar fra Emanuel Radić.

Zajedno s dosadašnjim ravnateljem Katoličkog školskog centra u Zenici vlč. Vlatkom Rosićem i njegovim nasljednikom na toj službi vlč. Markom Majstorovićem, generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije mons. Slađan Ćosić pohodio je 26. kolovoza ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojske županije Mirzu Mušiju te ga u upoznao s djelovanjem Sustava katoličkih škola za Europu. Ministar Mušija istaknuo je važnost Katoličkih školskih centara na području odgoja, te izrazio spremnost na nastavak suradnje s Centrom i Vrhbosanskom nadbiskupijom kao njegovim osnivačem. Vlč. Rosić osobno je zahvalio na korektnoj i konstruktivnoj suradnji.

U nakladi Medijskog centra Vrhbosanske nadbiskupije krajem kolovoza iz tiska je izišla knjiga biskupa u miru mons. Ratka Perića pod naslovom „Stadlerov trnoviti put do oltara“ koju je uredio postulator Stadlerove kauze mons. Pavo Jurišić. Knjiga je zbirka raznih članaka o nadbiskupu Josipu Stadleru od 1987. koji su objavljivani u časopisima i zbornicima kao što su Crkva u svijetu, Crkva na kamenu, Vrhbosna, Vrhbosnensia te zbornik Josip Stadler. Na kraju je donijeta i bogata bibliografija koja je korištena pri izradi ove zbirke.

Članovi župnog zbora župe sv. Ilije proroka iz Novog Šehera pokraj Žepča su 24. kolovoza pohodili drevno Gospino svetište u Olovu gdje ih je kavom dobrodošlice i doručkom dočekao je upravitelj svetišta fra Ilija Božić sa svojim suradnicima. Nakon okrjepe članovi zbora su s domaćim vjernicima i hodočasnicima sudjelovali na svetoj misi te posjetili nekropolu stećaka i ostatke crkve sv. Roka na Bakićima.

U Župi Mučeništva svetoga Ivana Krstitelja – Gradina kod Čitluka, na inicijativu maestra don Dragana Filipovića, 24. kolovoza održan je koncert ženskih i muških klapa povodom desete godišnjice postojanja klape „Bura“ i patrona župe. Koncertu je prethodilo misno slavlje. Nastupilo je šest klapa koje svojim skladnim pjevanjem osim čuvanja baštine često daju prinos i mnogim liturgijskim slavljima, a to su: domaća ženska klapa „Bura“, ženska klapa „Arija“ iz Opuzena, muška klapa „Ero“ i ženska klapa „Lakrima“ iz Mostara, muška klapa „Providenca“ iz župe Čerin, Međugorje i Gradina te muška klapa „Trebižat“ iz istoimenog mjesta. Sve je pozdravio domaći župnik i dekan don Đuro Bender.

Portal Katoličkog tjednika Nedjelja podsjetio je da 29. kolovoza pada obljetnica povelje bosanskog bana Kulina Dubrovačkoj Republici izdana 29. kolovoza 1189. koja predstavlja jedan od najznačajnijih dokumenata te vrste, ne samo u Bosni i Hercegovini nego i svijetu. Radi se o izvanredno značajnom pisanom spomeniku za bosansku povijest jer je Kulinova povelja najstariji sačuvani bosanski državni dokument uopće. Njen dio pisan bosančicom (drugi dio pisan je latinicom) ujedno je najstariji sačuvani dokument takve vrste u povijesti. Bosanski ban Kulin vladao je krajem 12. i na početku 13. stoljeća. U povelji je obećao Dubrovčanima na cijelom teritoriju pod svojom vlasti slobodno kretanje i trgovanje bez ikakvih nadoknada.

U četvrtak 28. kolovoza u 79. godini života i 61. godini redovništva u bolnici u Orašju preminula je s. Bernardina (Mara) Brajinović, članica Školskih sestara franjevki Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije. Njezini smrtni ostaci čekat će uskrsnuće mrtvih na groblju Okruglić u Gornjoj Tramošnici u Bosanskoj Posavini. Mara, s. Bernardina, Brajinović rođena 1947. godine u Gornjoj Dubici, općina Odžak. Doživotne zavjete položila je 1971. godine u župi Ulice kraj Brčkog. Djelovala je: u Visokom, Münchenu, Remagenu, Berlinu, Donjoj Tramošnici, Donjem Svilaju, Gornjoj Dubici, Foči, Sivši, Čukliću, Monopoliju, Ovčarevu, Podhumu, Tolisi, Sivši, Novom Šeheru i Gornjoj Tramošnici. Počivala u miru Božjemu.