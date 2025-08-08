Vijesti iz života Katoličke Crkve u Bosni i Hercegovini

Župa sv. Franje Asiškog u Žeravcu bila je domaćin 23. susreta duhovnih zvanja Derventskog i Doborskog dekanata, na kojem se okupilo tridesetak svećenika, redovnika i redovnica iz BiH, Hrvatske, Slovenije i Srbije

Mons. Ivo Tomašević - Sarajevo

Apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini nadbiskup Francis Assisi Chullikatt u zajedništvu s apostolskim vizitatorom s posebnom ulogom za župu Međugorje nadbiskupom Aldom Cavallijem te uz koncelebraciju više od 500 misnika, 4. kolovoza u Međugorju predvodio je svečano euharistijsko slavlje kojim je započeo 36. međunarodni molitveni susret mladih „Mladifest“ uz sudjelovanje brojnih mladih iz sedamdesetak zemalja svijeta. Nakon pozdrava župnika fra Zvonimira Pavičića, nadbiskup Cavalli pročitao je poruku pape Lava XIV. „Postoji jezik jači od bilo koje prepreke – jezik vjere, hranjen Božjom ljubavlju. Vi ste udovi njegova Tijela – Crkve. Upoznajte jedni druge, razmjenjujte iskustva i zajedno gradite put prema Gospodnjem domu“, poručio je Sveti Otac. U prigodnoj propovijedi nuncij Chullikatt potaknuo je mlade da u jubilejskoj godini budu hodočasnici nade i da budu živo kamenje Crkve i domovi nade u svojim obiteljima, školama i zajednicama. „Vi, mladi hodočasnici u Međugorju, jeste živo lice te nade. Bog vas je tražio, pozvao i očekivao, kao što je pozvao i Mariju“, kazao je apostolski nuncij. Drugoga dana misno slavlje predvodio je provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Jozo Grbeš, a trećega dana župnik Pavičić.

Nadbiskup metropolit vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tomo Vukšić, 7. kolovoza 2025. primio je prvog zamjenika visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i supervizora za Brčko Distrikt Louisa Crishocka. U srdačnom razgovoru sugovornici su razmijenili mišljenja o nekim aktualnim pitanjima koja se tiču stanja Katoličke Crkve u Bosni i Hercegovini te djelovanja Međureligijskog vijeća. Složili su se da su očuvanje mira, poštivanje pojedinačnih i kolektivnih prava te pravedni zakoni ključni za prosperitet zemlje.

U naselje Krnjeuša na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine u općini Bosanski Petrovac, biskup banjolučki mons. Željko Majić slavit će svetu misu 9. kolovoza u povodu 84. godišnjice ubojstva krnjeuškog župnika vlč. Krešimira Barišića i više od 300 Hrvata katolika. Svetu misu slavit će na oltaru spomen-obilježja na katoličkom groblju „Kod križa“ u Krnjeuši koji je blagoslovljen prije osam godina. Od 2015. godine tu se redovito slavi sveta misa na obljetnicu stradanja župnika Barišića i njegovih župljana u kolovozu 1941. godine.

Nadbiskup vrhbosanski u miru kardinal Vinko Puljić, na spomendan Gospe od Anđela 2. kolovoza, slavio je svetu misu u mjestu Vesela Straža u župi Bugojnu u novoj crkvi koju je dao izgraditi poduzetnik Husein Smajić pokraj temelja srednjovjekovne crkve pronađenih na njegovoj zemlji koju je darovao Crkvi. Koncelebrirali su: bugojanski župnik i župni vikar fra Jure Šekerija i fra Drago Blažević, zatim župni vikar iz Uskoplja fra Zvonimir Batista, župnik Skopaljske Gračanice vlč. Tadija Ivoš, mladomisnik Bugojanac fra Tomislav Vidović i vlč. Hrvoje Kolak. „Gospa od anđela neka nam izmoli milost obraćenja i života po vjeri da se prepozna da smo katolici i vjernici, vjerni Bogu, vjerni Crkvi, svom rodu, svom narodu i svojoj grudi. Ne smijemo zaboraviti svoje korijenje“, poručio je kardinal Puljić u svojoj propovijedi.

U selu Hardomilje u župi Humac u Ljubuškom je 3. kolovoza svečano proslavljena svetkovina Našašća sv. Stjepana misnim slavljem koje je predvodio župni vikar na Širokom Brijegu fra Valentin Vukoja. Od 31. srpnja do 3. kolovoza upriličen je i bogat kulturni program. Tijekom trodnevne priprave svete mise predvodili su don Pavao Prusina, don Luka Klarica i don Kruno Boras, podrijetlom s Hardomilja.

Župa Preobraženja Gospodinova Borovica pokraj Vareša, šezdesetak kilometara sjeverno od Sarajeva, svečano je proslavila 6. kolovoza svoga nebeskoga zaštitnika euharistijskim slavljem koje je predvodio je provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić uz koncelebraciju dvadesetak misnika, bilo da su rođeni u ovoj župi ili su tu bili župnici, odnosno pripadaju sutješkom dekanatu na čelu s dekanom preč. Perom Brkićem. Riječi dobrodošlice svima uputio je borovički župnik vlč. Anto Stjepanović. U ovoj župi, teško stradaloj tijekom nedavnoga rata, okupio se i veći broj časnih sestara te nekoliko stotina vjernika koji ne zaboravljaju svoj rodni kraj. Liturgijsko pjevanje animirala je s. Klara Pavlović.

Župa sv. Stjepana prvomučenika u Gabela na jugu BiH blizu Metkovića svečano je proslavila 3. kolovoza svoga nebeskog zaštitnika misnim slavljem koje predvodio generalni vikar iz Mostara don Nikola Menalo, uz suslavlje župnika don Vinka Raguža, susjednog župnika iz Gabele Polja don Bernarda Marijanovića te dugogodišnjeg bivšeg župnika don Ante Đereka. Župna zajednica pripremala se na proslavu prigodnom trodnevnicom tijekom koje su svete mise slavili: fra Valentin Vukoja, duhovnik iz mostarske bolnice fra Svetozar Kraljević i vicepostulator postupka mučeništva „fra Leo Petrović i 65 subraće“ fra Miljenko Mića Stojić.

Pomoćni biskup vrhbosanski u miru mons. Pero Sudar slavio je 2. kolovoza svetu misu i blagoslovio kapelicu u opustjelom selu Budišnja Ravan u župi Vrhbosanske nadbiskupije Podhum-Žitače pokraj Konjica. Za ovu prigodu okupio se veći broj bivših mještana međi kojima i časna sestra Meri Gotovac iz reda Milosrdnih sestara sv. Križa iz Đakova. Uz mjesnog županik fra Ivicu Karatovića koncelebrirali su domaći sinovi vlč. Mirko Ćavar iz njemačke biskupije Augsburg te isusovac na službi u Sarajevu p. Pero Mijić Barišić te jedan talijanski svećenik. Biskup Sudar, kojemu je ovo bio prvi posjet Budišnjoj Ravni, u propovijedi je pohvalio trud i napore nekadašnjih mještana koji ne dopuštaju da se maleni plamen nade u povratak života u ovaj kraj ugasi.

Blagdan Gospe od anđela svečano je proslavljen u župi Barlovci pokraj Banje Luke, koja je desetljećima hodočasničko i prošteničko mjesto za vjernike banjolučkog kraja, ali i mjesto evangelizacije, produbljivanja vjere i mjesto susreta. Tako je i ove godine 2. kolovoza došlo puno vjernika iz drugih župa kao i raseljenih župljana iz inozemstva proslaviti ovaj blagdan i dobiti potpuni tzv. porcijunkulski oprost. Koncelebrirano misno slavlje predvodio je fra Tomislav Svetinović, upravitelj župe Sanski Most i župni vikar na Petrićevcu u zajedništvu s domaćim župnikom fra Ivom Orlovcem i još petoricom svećenika.

Župa sv. Franje Asiškog u Žeravcu pokraj Dervente u Bosanskoj Posavini je 2. kolovoza bila domaćin 23. susreta duhovnih zvanja derventskog i doborskog dekanata, na kojem se okupilo tridesetak svećenika, redovnika i redovnica iz BiH, Hrvatske, Slovenije i Srbije. Sve su pozdravili župnik fra Mirko Filipović i koordinator vlč. Ivan Ravlić. Saslušali su prigodno izlaganje kanonika vrhbosanskog preč. Marka Zubka. „Rodni kraj je miris djetinjstva, zvuk zore i blizine majke. Očuvanje naše baštine i naš povratak u nju pitanje je vjere i našega povjerenja u Boga. Pogotovo je grijeh reći da ovdje nema života, trebamo raditi, posebno mi duhovna zvanja, da se i ovdje ponovno rodi život. Nadu nikada ne smijemo izgubiti jer ona posljednja umire“, kazao je kanonik Marko.

Svećenik Franjevačke kustodije sv. Jeronima sa sjedištem u Zadru fra Ivan Gavran proslavio je svoju zlatnu misu – 50 godina svećeništva – u nedjelju 3. kolovoza u rodnoj župi sv. Franje Asiškog u Žeravcu u Bosanskoj Posavini. Misno slavlje predvodio je slavljenik u zajedništvu s domaćim župnikom fra Mirkom Filipovićem i dvadesetak svećenika, među kojima su bili i zlatomisnici Bosne Srebrene fra Ivan Marić, župnik u Koraću, i fra Ilija Jerković, župni vikar na Plehanu i ravnatelj ustanove za rehabilitaciju djece „Zlatni cekin“ u Slavonskom Brodu. Homiliju je izrekao domaći sin preč. Jozo Duspara, svećenik Srijemske biskupije.

Svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije don Pero Marić, koji je vjerno i revno služio Bogu kroz pet desetljeća svećeništva, proslavio je 3. kolovoza svoj zlatomisnički jubilej – 50 godina misništva u mjestu Vrdi u župi Drežnica pokraj Mostara. Sve okupljene pozdravio je župni upravitelj don Drago Ćurković koji je u svojoj propovijedi izrazio duboku zahvalnost Bogu za dar života i svećeničkog poslanja don Pere, koji je zaređen 1975. godine u Rimu, po rukama svetoga pape Pavla VI. Na Svetoj misi sudjelovalo je i pet sestara karmelićanki na čelu s provincijalnom glavaricom Hrvatske provincije karmelićanki Božanskog Srca Isusova, s. M. Matijom Jurković među kojima i slavljenikove rođene sestre s. Ladislava i s. Leticija.