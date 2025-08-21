Kardinal Pizzaballa: I u Svetoj zemlji srca se mogu promijeniti

Latinski jeruzalemski patrijarh izrazio je nadu uoči dana posta i molitve u petak 22. kolovoza, na koji je potaknuo Papa: snaga molitve je u tome da otvori ljude povjerenju, želji za izgrađuju dobro, također na mjestu gdje je u ovom trenutku priznavanje drugoga gotovo nemoguće

Zahvalnost za stalnu Papinu pažnju i nada da se srca ljudi mogu promijeniti. Latinski jeruzalemski patrijarh kardinal Pierbattista Pizzaballa izrazio je te svoje osjećaje uoči dana posta i molitve koji je odredio papa Lav XIV. za 22. kolovoza, blagdan Blažene Djevice Marije Kraljice. Papa je taj poziv vjernicima uputio na kraju opće audijencije u srijedu 20. kolovoza, kako bi molili Gospodina da podari mir i pravednost onima koji pate zbog posljedica oružanih sukoba, s pogledom usmjerenim posebno prema Svetoj zemlji i Ukrajini.

Moliti, postiti i usmjeriti pogled na Boga

Zahvalni smo na toj pozornosti prema temi mira, kojoj se Papa tako često, gotovo uvijek, vraća – rekao je kardinal za vatikanske medije – To je vrlo osjetljiva tema koju duboko osjećamo. To nije prvi put da se obvezujemo na dane molitve i posta; činili smo to i u prošlosti i to je jedino što možemo učiniti u ovom trenutku: moliti i postiti, kako bismo svoju pažnju usmjerili na Boga; to je jedino što možemo učiniti u ovom trenutku kako bi se promijenila srca ljudi.

Molitva nije čarobna formula

Međutim, na molitvu se ne treba oslanjati kao da je "čarobna formula koja rješava probleme" – primijetio je kardinal Pizzaballa – Molitva služi za promjenu srdaca; približavanje molitvi na bilo koji drugi način na kraju bi stvorilo samo frustraciju. Molitva služi da se otvore srca u kontekstu mržnje i odbacivanja drugih, poput ovoga koji je trenutno prouzročio rat i nedostatak mira – objasnio je patrijarh. Srce, naprotiv – dodao je – treba uvijek ostati otvoreno za povjerenje, za želju da se čini dobro, da se gradi dobro. To je snaga molitve, posebno u Svetoj zemlji, gdje je priznavanje drugoga u ovom trenutku gotovo nemoguće.

Pročitajte također 20/08/2025 Papa Lav XIV. potaknuo da 22. kolovoza bude dan molitve i posta za mir Na kraju opće audijencije u srijedu 20. kolovoza, održane u Dvorani Pavla VI., Papa je posebno potaknuo na molitvu Blaženoj Djevici Mariji u petak 22. kolovoza, kada ju štujemo kao ...

Ljudsko se srce može promijeniti

Molitva i post dat će stoga snagu i onima koji žive na mjestu razorenom smrću i nasiljem, gdje više nema prostora za riječ mir. Ne pronalazi mjesto u institucijama – napomenuo je kardinal – ne pronalazi mjesto u velikim organizacijama, bile one političke ili, nažalost, čak i vjerske, ali pronalazi mjesto među mnogim ljudima, pokretima, skupinama, udrugama i pojedincima koji ne prihvaćaju ovakav razvoj događaja. Molitva služi također za stvaranje ove veze s osobama svih vjera koje, unatoč svemu, još uvijek žele vjerovati da se ljudsko srce, čak i u Svetoj zemlji, može promijeniti.

Snaga molitve

Sutrašnji će dan potvrditi da Krist nije odsutan iz Gaze, kako je sâm kardinal Pizzaballa rekao tijekom konferencije za novinare s pravoslavnim jeruzalemskim patrijarhom Teofilom III. 22. srpnja, po povratku s posjeta kršćanskoj zajednici u Gazi nakon bombardiranja katoličke crkve svete Obitelji.

Poznajući zajednicu – kazao je – mogu reći da njihova snaga dolazi upravo iz molitve, iz snage da se odupru u toj strašnoj situaciji. Nalazimo se pred tko zna čime, ne znamo što će se dogoditi s ovom okupacijom koja je započela, što će se dogoditi s nama, s našim susjedima, sa svima. Ali njihova snaga u odupiranju, u nastojanju da pomognu svima unatoč svemu, u donošenju hrane, u distribuciji lijekova, ta snaga dolazi upravo iz molitve i iz njihovog zajedništva koje samo molitva može pružiti.

Sutra će se moliti u Svetoj zemlji; vjernici će moliti za sebe i svoje bližnje, da prevlada mir, da se smiri zabrinutost koja nikoga nikada ne napušta, jer ne možemo ne biti zabrinuti zbog onoga što se može dogoditi u Gazi – napomenuo je kardinal te dodao – Informacije koje primamo s teritorija zbunjujuće su. Nije bilo izravne naredbe za evakuaciju, ali borbe su sve bliže našem području. Obližnja su područja evakuirana, pa stoga čekamo kako bismo shvatili što učiniti – rekao je na kraju kardinal Pizzaballa.

(Vatican News - fs; aa)