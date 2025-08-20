Volonteri – srce i ruke Isusovačke službe za izbjeglice

Volonteri su ključni nositelji misije Isusovačke službe za izbjeglice, pružajući podršku izbjeglicama kroz obrazovne, socijalne i interkulturalne aktivnosti. Njihov angažman, koji je u 2025. godini obuhvatio više od 2000 volonterskih sati, ne donosi samo konkretnu pomoć, već i osjećaj prihvaćenosti i sigurnosti osobama koje započinju novi život u Hrvatskoj. Volonteri tako postaju mostovi koji povezuju ljude, kulture i jezike

Isusovačka služba za izbjeglice - JRS

Volonteri su oduvijek bili temeljni stup u radu Isusovačke službe za izbjeglice (JRS), a njihova uloga u ispunjavanju misije služenja, praćenja i zagovaranja prava izbjeglica ostaje neizmjerno važna i danas. Kroz brojne aktivnosti, volonteri iz dana u dan svjedoče evanđeosku ljubav u djelima konkretne solidarnosti.

U prvoj polovici 2025. godine, Isusovačka služba za izbjeglice bilježi 35 aktivnih volontera, među njima 26 žena i 9 muškaraca, koji su zajedno ostvarili više od 2000 volonterskih sati. Njihovo sudjelovanje proteže se kroz različita područja podrške, kako bi se olakšala integracija osoba u novo društvo i pružila konkretna pomoć u svakodnevnom životu.

Volonterski angažman uključuje brojne konkretne aktivnosti kao što su pomoć u učenju kroz projekt SOL (individualne i grupne poduke, radionice za djecu), sudjelovanje u art terapiji, neformalne konverzacijske grupe „Kava uz hrvatski“ te grupno učenje s odraslima. Osim obrazovne podrške, volonteri sudjeluju i u interkulturalnim susretima poput izleta, Dana žena, tjedna izbjeglica i susreta mladih, stvarajući mostove razumijevanja i prijateljstva.

Kroz socijalno mentorstvo, asistenciju i savjetovanje, volonteri pomažu korisnicima da se snađu u novoj sredini – od pomoći u svakodnevnim obvezama i organizaciji života, do razumijevanja administrativnih postupaka. Njihovo prisustvo ne donosi samo praktičnu pomoć, već i osjećaj sigurnosti i prihvaćenosti onima koji su prisiljeni početi ispočetka.

Isusovačka služba za izbjeglice još jednom potvrđuje da volonteri nisu samo pomoć, oni su srce zajednice koja gradi mostove – između kultura, jezika, i, prije svega, među ljudima.