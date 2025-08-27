Tečaj hrvatskog jezika: most prijateljstva i integracije za obitelji iz Južne Amerike

U Zagrebu je krajem srpnja uspješno završen tečaj hrvatskoga jezika za osobe iz Južne Amerike, koji je Caritas Zagrebačke nadbiskupije organizirao u sklopu projekta integracije doseljenika. Tijekom 52 sata nastave, dvadesetak obitelji učilo je jezik, upoznavalo hrvatsku kulturu i međusobno se povezivalo. Polaznici su istaknuli zahvalnost za toplu podršku, predanost predavača i konkretne oblike pomoći koji su im dali novu snagu za život u Hrvatskoj

U organizaciji Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, u Zagrebu je krajem srpnja uspješno zaključen tečaj hrvatskoga jezika namijenjen osobama iz Južne Amerike, održan u sklopu projekta „Podrška pri integraciji doseljenika“. Projekt je sufinanciran sredstvima Hrvatskog Caritasa iz Poziva za raspodjelu imovinskih dobara za 2024. i 2025. godinu, temeljem Ugovora o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj. Prostor za održavanje tečaja ustupila je Isusovačka služba za izbjeglice.

Tijekom 52 nastavna sata, dvadesetak obitelji imalo je priliku ne samo učiti hrvatski jezik, već i međusobno se povezivati, upoznavati hrvatsku kulturu i stvarati nova prijateljstva.

„Cilj nije bio samo učenje jezika, već stvaranje osjećaja pripadnosti i samopouzdanja u svakodnevnim situacijama“, pojasnila je socijalna radnica Mejrema Lujinović prilikom podjele diploma 31. srpnja. „Polaznici su s velikim zanimanjem pratili nastavu, postavljali pitanja, a ono što je najvažnije – iz sata u sat jačali su svoju motivaciju.“

Voditeljica tečaja Tomislava osvrnula se na radnu atmosferu i međusobnu bliskost koja se razvila među polaznicima: „Uživala sam u svakom satu. Uz učenje, bilo je mjesta za šalu, druženje, i razmjenu iskustava. Posebno sam poticala rad u paru i grupama – kako bi se međusobno pomagali, najčešće kombinirajući hrvatski i španjolski. U nastavu sam uključila i kulturne teme, jer poznavanje jezika uvijek ide ruku pod ruku s razumijevanjem društva u koje dolazimo“.

Snagu i važnost ovakvih inicijativa najbolje oslikavaju riječi samih polaznika. Julieth iz Kolumbije istaknula je kako je tečaj znatno olakšao svakodnevni život njezine obitelji:

„Za moju djecu i mene ovo nije bilo samo učenje jezika. To je bila podrška, pažnja, sigurnost i osjećaj pripadnosti. Zahvaljujući ovom tečaju, lakše se snalazimo u školi, kod liječnika, i u svakodnevnim razgovorima. Osjećamo se prihvaćenima i osnaženima“.

John iz Perua, koji ima hrvatske korijene, uputio je toplu i dirljivu poruku zahvale:

„Vaš trud i nesebična pomoć vratili su mi nadu. Osim jezika, pomogli ste mi i u konkretnim stvarima – poput kupnje hrane i plaćanja stanarine. Vaša podrška daje snagu u ovom razdoblju velikih promjena. Rado ću se odazvati ako ikada mogu pomoći – kroz psihološku podršku, glazbu, kuharstvo ili na bilo koji drugi način“.

Ovaj projekt još je jedan u nizu konkretnih koraka Caritasa Zagrebačke nadbiskupije i Isusovačke službe za izbjeglice u pružanju podrške novopridošlim osobama – ne samo u jezičnom i kulturnom smislu, već i u izgradnji mostova povjerenja i zajedništva, temeljnih za istinsku integraciju.