Tečaj hrvatskog jezika: most prijateljstva i integracije za obitelji iz Južne Amerike
U organizaciji Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, u Zagrebu je krajem srpnja uspješno zaključen tečaj hrvatskoga jezika namijenjen osobama iz Južne Amerike, održan u sklopu projekta „Podrška pri integraciji doseljenika“. Projekt je sufinanciran sredstvima Hrvatskog Caritasa iz Poziva za raspodjelu imovinskih dobara za 2024. i 2025. godinu, temeljem Ugovora o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj. Prostor za održavanje tečaja ustupila je Isusovačka služba za izbjeglice.
Tijekom 52 nastavna sata, dvadesetak obitelji imalo je priliku ne samo učiti hrvatski jezik, već i međusobno se povezivati, upoznavati hrvatsku kulturu i stvarati nova prijateljstva.
„Cilj nije bio samo učenje jezika, već stvaranje osjećaja pripadnosti i samopouzdanja u svakodnevnim situacijama“, pojasnila je socijalna radnica Mejrema Lujinović prilikom podjele diploma 31. srpnja. „Polaznici su s velikim zanimanjem pratili nastavu, postavljali pitanja, a ono što je najvažnije – iz sata u sat jačali su svoju motivaciju.“
Voditeljica tečaja Tomislava osvrnula se na radnu atmosferu i međusobnu bliskost koja se razvila među polaznicima: „Uživala sam u svakom satu. Uz učenje, bilo je mjesta za šalu, druženje, i razmjenu iskustava. Posebno sam poticala rad u paru i grupama – kako bi se međusobno pomagali, najčešće kombinirajući hrvatski i španjolski. U nastavu sam uključila i kulturne teme, jer poznavanje jezika uvijek ide ruku pod ruku s razumijevanjem društva u koje dolazimo“.
Snagu i važnost ovakvih inicijativa najbolje oslikavaju riječi samih polaznika. Julieth iz Kolumbije istaknula je kako je tečaj znatno olakšao svakodnevni život njezine obitelji:
„Za moju djecu i mene ovo nije bilo samo učenje jezika. To je bila podrška, pažnja, sigurnost i osjećaj pripadnosti. Zahvaljujući ovom tečaju, lakše se snalazimo u školi, kod liječnika, i u svakodnevnim razgovorima. Osjećamo se prihvaćenima i osnaženima“.
John iz Perua, koji ima hrvatske korijene, uputio je toplu i dirljivu poruku zahvale:
„Vaš trud i nesebična pomoć vratili su mi nadu. Osim jezika, pomogli ste mi i u konkretnim stvarima – poput kupnje hrane i plaćanja stanarine. Vaša podrška daje snagu u ovom razdoblju velikih promjena. Rado ću se odazvati ako ikada mogu pomoći – kroz psihološku podršku, glazbu, kuharstvo ili na bilo koji drugi način“.
Ovaj projekt još je jedan u nizu konkretnih koraka Caritasa Zagrebačke nadbiskupije i Isusovačke službe za izbjeglice u pružanju podrške novopridošlim osobama – ne samo u jezičnom i kulturnom smislu, već i u izgradnji mostova povjerenja i zajedništva, temeljnih za istinsku integraciju.