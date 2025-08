Isusovačka služba za izbjeglice i Društvo sportske rekreacije “Superkid” udružili snage za inkluziju kroz sport

Sudionici Erasmus+ projekta Sport for Unity (foto: Isusovačka služba za izbjeglice - JRS)

Isusovačka služba za izbjeglice (JRS) i Društvo sportske rekreacije Superkid započeli su suradnju u okviru Erasmus+ projekta Sport for Unity s ciljem uključivanja djece izbjeglica u sportske i edukativne aktivnosti. U lipnju su provedene prve aktivnosti, koje su djeci pružile priliku za učenje, igru i nova prijateljstva. Kroz zajednički rad, ove dvije organizacije promiču inkluziju, međusobno prihvaćanje i pružaju djeci prostor za rast, igru i pripadnost

Isusovačka služba za izbjeglice - JRS

Isusovačka služba za izbjeglice i Društvo sportske rekreacije “Superkid” iz Zagreba započeli su suradnju u okviru Erasmus+ projekta Sport for Unity – Building Bridges by Learning, Understanding, and Accepting. Cilj suradnje je omogućiti djeci i mladima korisnicima programa Isusovačke službe za izbjeglice sudjelovanje u sportskim i edukativnim aktivnostima koje organizira DSR Superkid, uključujući školu plivanja, klizanja, skijanja, rolanja te ljetne kampove.

Prva takva aktivnost već je uspješno provedena u lipnju 2025. – besplatna škola plivanja za djecu vrtićke i školske dobi. Održana je na bazenima Svetice i Dom sportova u Zagrebu, u jutarnjim i popodnevnim terminima. Velik broj djece sudjelovao je uz organizirani prijevoz, a kroz igru i učenje, djeca su razvijala nove vještine, ali i stvarala nova prijateljstva u ozračju međusobnog prihvaćanja i zajedništva. Sport je univerzalan jezik koji gradi mostove, briše granice i povezuje ljude. Ova suradnja ne samo da promiče zdrav način života, već i otvara vrata stvarnoj inkluziji i prihvaćanju. Uz školu plivanja, djeca su imala priliku sudjelovati i u ljetnom kampu ispunjenom uzbudljivim sadržajem, koji je uključivao kupanje, jahanje konja, timske igre, edukativne radionice koje potiču maštu te nezaboravne izlete na atraktivne lokacije.

Ova inicijativa još je jedan primjer konkretne evanđeoske prakse solidarnosti i skrbi za bližnje, osobito one koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove. U duhu papinskog poziva na "kulturu susreta", Isusovačka služba za izbjeglice i DSR Superkid zajedno stvaraju prostore gdje se djeca osjećaju prihvaćeno, sigurno i radosno – jer svako dijete ima pravo na igru, učenje i pripadnost.