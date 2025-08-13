JRS. “Kava uz hrvatski” spaja jezik, kulturu i ljude

Tijekom ljetnih mjeseci u Zagrebu, program "Kava uz hrvatski" nastavlja okupljati izbjeglice i lokalnu zajednicu kroz razgovore, kulturne sadržaje i učenje jezika u opuštenom ozračju. Kroz različite susrete – od književnih tema do kreativnih radionica – sudionici imaju priliku vježbati jezik, razmjenjivati iskustva i graditi međusobno povjerenje. Program tako ostaje prostor susreta, podrške i integracije, u duhu poslanja Isusovačke službe za izbjeglice

Isusovačka služba za izbjeglice - JRS

Tijekom ljetnih mjeseci, kada tempo života uspori i mnogi su na godišnjim odmorima, u Zagrebu se i dalje događaju susreti koji povezuju, potiču dijalog i otvaraju prostor za učenje. Program “Kava uz hrvatski”, koji provodi Isusovačka služba za izbjeglice (JRS), nastavlja povezivati izbjeglice i lokalnu zajednicu kroz neformalne razgovore i kulturne sadržaje – sve to uz šalicu kave i u srdačnom ozračju.

Susreti se održavaju u prostorijama JRS-a u Zagrebu (Maksimirska cesta 286) i u Knjižnici Augusta Cesarca (Šubićeva 40/2), a ljetni raspored prilagođen je dostupnosti sudionika i ljetnom radnom vremenu knjižnice. Ideja iza susreta jednostavna je, ali snažna – omogućiti onima koji su već završili tečajeve hrvatskog jezika dodatnu priliku za vježbanje jezika u stvarnim situacijama, u društvu izvornog govornika, uz teme koje potiču razmjenu i međusobno upoznavanje.

Tijekom ljeta obrađene su raznovrsne teme, poput umjetne inteligencije, gdje je domaćin bio korisnik iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Hrvatskoj, a publiku su činili i Hrvati i Ukrajinci. Na drugom susretu razgovaralo se o Jadranskom moru u književnosti, uz gostovanje knjižničarke, kulturne medijatorice te volonterke Zdenke Đerdž, voditeljice kazališta lutaka koja s izbjeglicama treće životne dobi radi na učenju jezika. Susret je uključivao zajedničko čitanje književnih tekstova i razmjenu dojmova, uz poseban naglasak na važnost upoznavanja hrvatskih autora kao put do dubljeg razumijevanja jezika i kulture.

Na jednom od susreta naglasak je stavljen na priču i kreativno izražavanje. Sudionici su, nakon zajedničkog čitanja, nastavili razgovor kroz osobne priče, a potom su kroz crtanje i izradu likovnih radova u opuštenoj atmosferi dodatno razvijali jezične vještine. Aktivnost je bila prilika za povezivanje kroz razgovor, ali i za praktično učenje jezika putem kreativnog rada.

Posebna gošća bila je Yulija iz Ukrajine, studentica solo pjevanja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, koja je podijelila svoju životnu priču – kako je stigla u Hrvatsku, svoju ljubav prema glazbi i planove za budućnost. Susret je bio i prilika za razgovor o životnim putovima mnogih Ukrajinaca koji u teškim okolnostima traže sigurnost i novi početak.

"Kava uz hrvatski" pokazuje kako jezik nije samo sredstvo komunikacije već prilika za susret, prihvaćanje i gradnju povjerenja. U takvim jednostavnim, svakodnevnim trenucima, Isusovačka služba za izbjeglice nastavlja svoje poslanje služenja, praćenja i zagovaranja najranjivijih.