Haiti, Crkva u Port-au-Princeu: Dosta je krvoprolića, nekažnjivosti i straha

Nakon što je proteklih dana oteto devet osoba, nadbiskupija tog glavnog grada oštro osuđuje događaj te poraz države i društva koje gubi smisao za život. Također potiče narod da podigne glas, da se ujedini u molitvi i poduzme mjere kako bi se odbacilo to ozračje neljudskosti

Otmica devet osoba, među kojima su jedna irska misionarka i dijete s invaliditetom, predstavlja novi čin barbarstva, sramotan čin, izraz moralnog kolapsa koji pogađa cijelo društvo na Haitiju. Te je snažne riječi u jednom priopćenju uputila nadbiskupija glavnog grada Port-au-Princea, osuđujući otmicu do koje je došlo u sirotištu Sainte-Hélène de Kenscoff na jugoistoku grada, u nedjelju 3. kolovoza. Tamošnja Crkva uputila je apel vjernicima pozivajući ih na molitvu i konkretno djelovanje, ali i institucijama koje su pozvane zajamčiti red, sigurnost i pravednost.

Nasilje – napad na samo društvo

Nadbiskupija je opisala otmicu kao napad na najplemenitije aspekte društva: nesebičnu brigu za bližnjega, zaštitu nevinosti djece i vjeru koja se utjelovljuje u djelima milosrđa. Lokalna Crkva je istaknula da nasilje ne pogađa samo neposredne žrtve, nego potkopava same temelje građanskog suživota i ljudskog dostojanstva tog grada. Također, u priopćenju je izrazila duboku tugu i veliko ogorčenje, te istaknula kako ti zločini otkrivaju poraz države i društva koje gubi smisao za život. Taj glas Crkve je alarm u sve izraženijem ozračju nekažnjivosti, u kojem nezamislivo postaje navika, a mjesta posvećena pomaganju, obrazovanju, pružanju utočišta i nade postaju mete nasilja.

Apel biskupa na odgovornost

Crkva na Haitiju se nije ograničila samo na osuđivanje ozbiljnosti situacije, nego je uputila i konkretan poziv cijeloj zajednici, potičući sve vjernike, sve ljude dobre volje da dignu glas, da se ujedine u molitvi i poduzmu mjere kako bi odbacili to ozračje neljudskosti. Također, pozivaju civilne i vojne vlasti te policiju da preuzmu svoju odgovornost, zajamče sigurnost i omoguće trenutno oslobađanje otetih osoba. Ne može se graditi budućnost Haitija na krvoproliću, nekažnjivosti i strahu jer je došao trenutak da zajedno kažemo „dosta“ i djelujemo – stoji u priopćenju.

Ravnodušnost i humanitarna kriza

Na kraju, Crkva poziva na razmišljanje o važnosti da ne upadnemo u ravnodušnost i unutarnje sukobe, kako ne bismo postali neosjetljivi na patnje žrtava, a time suodgovorni za to sporo, ali sigurno uništavanje zemlje. Prema izvještaju koje je objavio Integrirani ured Ujedinjenih naroda na Haitiju, između travnja i lipnja zabilježeno je najmanje 185 otmica. U tekstu se situacija ljudskih prava opisuje kao iznimno zabrinjavajuća u toj zemlji, uronjenoj u dugotrajnu društveno-političku krizu koja je do sada uzrokovala tisuće mrtvih i milijune raseljenih osoba.

(Vatican News - sc; md)