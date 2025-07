Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

Upravo su djedovi i bake i danas čuvari one opuštajuće magme iz koje izviru daroviti unuci, rekla je u intervjuu za Glas Koncila književnica kršćanskoga nadahnuća Nevenka Nekić, upozorivši da sve blago treće dobi danas mahom ostaje neiskorišteno

Neno Kužina – Zagreb

U Boričevcu je 27. srpnja, u organizaciji Zajednice žrtvoslovnih udruga Republike Hrvatske, obilježena 84. obljetnica stradanja mještana Boričevca i okolnih sela. Misu je u župnoj crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije predvodio župnik Igor Lulić, nakon čega je uslijedio pohod zajedničkoj grobnici ekshumiranih žrtava i komemorativni dio kod spomen‑obilježja „Dabin vrh“. Prema dostupnim podatcima, 27. srpnja 1941. tijekom komunističkog ustanka došlo je do ubojstava i progona civilnog, pretežito hrvatskog, katoličkog stanovništva, paljenja katoličkih crkava i sela te progona zbog vjerske i nacionalne pripadnosti. Do sada su ekshumirane 24 žrtve iz Dabine jame, među njima i maloljetne osobe, od 3 do 15 godina. Organizatori ističu potrebu daljnjeg dokumentiranja žrtava, očuvanja mjesta stradanja i utvrđivanja činjenica. Boričevac je naselje u Ličko‑senjskoj županiji, u Općini Donji Lapac, u blizini granice s Bosnom i Hercegovinom. Nakon Drugoga svjetskog rata povratak hrvatskih obitelji nije bio omogućen, a potomci Boričevljana danas nastoje obnoviti mjesto i ostvariti povrat oduzetih imanja.

Na misnim slavljima 17. nedjelje kroz godinu diljem Hrvatske proslavljen je Svjetski dan djedova, baka i starijih osoba. „Obitelji bez bake i djeda uvijek nešto nedostaje“. „I naši su životi ukorijenjeni u baštini provincije i seljaka; iz anonimnoga puka niču naša imena i prezimena znamenitih umjetnika i znanstvenika. Upravo su djedovi i bake i danas čuvari one opuštajuće magme iz koje izviru daroviti unuci“, rekla je u intervjuu za Glas Koncila književnica kršćanskoga nadahnuća Nevenka Nekić, upozorivši da „sve blago treće dobi danas mahom ostaje neiskorišteno“. “Starije danas posve isključujemo iz rada, što u materijalističkom svijetu znači da ih isključujemo i iz obitelji”, dodala je. Dok su djedovi i bake i danas riznice povijesti, oni sami najviše uče od unuka, istaknula je književnica. „Beskrajno povjerenje mojih troje unuka očitovalo mi je svu čistoću i plemenitost duše prema kojoj su najmanja ružnoća, grubost i laž ravni zločinu (…) Kod djece nema površnosti ni hladnoće koja se u nas starije često uvuče. Ona nas podsjećaju na Božji svijet”, istaknula je. No i bolest nosi svoje poduke. „Izmaglica strašne boli čovjeka odvaja od stvarnosti, postavlja ga u prostor koji nije prostor, u vrijeme koje nije vrijeme, na prag novoga svijeta. Tek tada čovjek uviđa da sva tumačenja toga misterija – od fizioloških i psiholoških do transcendentnih i mističnih – ne mogu dohvatiti ono što postoji onkraj njegove spoznaje”, opisala je, među ostalim, Nevenka Nekić za Glas Koncila.

Vjernici grada Opatije 25. srpnja proslavili su svetkovinu nebeskog zaštitnika, svetog Jakova apostola. Svečano misno slavlje u župnoj crkvi posvećenoj tom svecu predvodio je o. Stanko Perica, u zajedništvu sa subraćom Družbe Isusove. U homiliji, govoreći o suvremenom društvu preplavljenom informacijama, ali siromašnom stvarnim znanjem, upozorio je na gubitak sposobnosti da čovjeka nešto istinski dotakne i promijeni. „Danas mnogi više ne žele čuti drugačije mišljenje, a kamoli dopustiti da ih ono promijeni. No, Bog nas i dalje pohodi, kao što je pohodio Jakova i Ivana. Ključno je biti otvoren tom ganuću. U Isusovačkoj službi za izbjeglice često svjedočim kako susret s ljudima koji su sve izgubili, potrese volontere i promijeni njihov pogled na život“, poručio je propovjednik. Podsjetio je i na aktualne tragedije koje pozivaju na suosjećanje, spomenuvši potresne slike iz Gaze, posebno izgladnjele djece.

Šibenik je svetkovinu svetog Jakova, naslovnika šibenske katedrale, proslavio svečanim misnim slavljem koje je na devetu obljetnicu svoje biskupske službe predvodio šibenski biskup Tomislav Rogić. Suslavili su brojni svećenici, među kojima generalni vikar Tomislav Subotičanec te katedralni župnik Krešimir Mateša.

Misno slavlje na svetkovinu sv. Jakova u šibenskoj katedrali (©Bernard Čović/G)

U homiliji biskup je potaknuo na aktivno otkrivanje novih znakova nade, ne samo iskustvom vjere i zajedništva oko oltara, već i u svakodnevnom životu: u poslu, nevoljama, zajedničkim pothvatima i bratskom druženju. „Tada zapravo postajemo znakovi nade onima koji Boga traže, koji smisao traže, koji ljepotu života traže. To je zadaća kršćanina, pružiti drugima razlog nade koji nas nosi kroz život“. Biskup Rogić je nastavio da svetkovina sv. Jakova progovara vjernicima na više načina. „Govori nam Božja riječ, govori nam ova velebna katedrala koja plijeni svojom ljepotom i izaziva divljenje. Govori nam tradicija vjere u koju smo uronjeni, koju smo od svojih predaka primili ondje gdje nas je Gospod htio i na život pozvao. Govori nam i vlastito srce koje traži Gospodina, susret s njim i uvijek novu, obnovljenu životnu snagu za vedriji i radosniji korak naprijed, ono Božje znanje i razboritost da nas vodi kroz kušnje našega vremena“. Homiliju je biskup zaključio molitvom sv. Jakovu za sve vjernike Šibenske biskupije. „Preporučam se u vaše molitve i molitvom uzvraćam svakog dana“, prenijela je IKA.

Uoči svetkovine svetog Jakova, 24. srpnja Mješoviti katedralni zbor održao je u šibenskoj katedrali svečani koncert kojim je obilježio 100 godina neprekinutog djelovanja. Voditeljica zbora, Jelena Mikulandra, naglasila je zahtjevnost uloge crkvenog pjevača, istaknuvši kako članovi katedralnog zbora sudjeluju na devedesetak bogoslužja godišnje te da je biti crkveni pjevač “veliki dar” koji podrazumijeva darivanje sebe Bogu i istovremeno primanje milosti. Posebno priznanje dobila je Nataša Vuletin, koja u zboru neprekidno pjeva šezdeset i tri godine.