Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

Nakon smrti svete Marine i nakon što su ljudi uvidjeli da su pogriješili i oklevetali je, počeli su je častiti kao sveticu. Priča iz davnih vremena i danas nam može poslati puno poruka, a jedna je da pazimo što govorimo jedni drugima, da ne osuđujemo druge olako, bez obzira na to što se ne uklapaju u naše okvire i naše načine razmišljanja, rekao ju u propovijedi u Mošćeničkoj Dragi riječki nadbiskup Mate Uzinić

Neno Kužina – Zagreb

I Hrvatska gospodarska komora pridružila se humanitarnom projektu Hrvatskog Caritasa „Spasi kunu od propasti, daruj je za 1000 radosti!“, kojem je cilj prikupljanje preostalih kovanica kuna radi pomoći najugroženijima u društvu, izvijestio je 23. srpnja Hrvatski Caritas. Iz Hrvatskog Caritasa pozivaju i druge institucije, tvrtke, župe i pojedince da se uključe u ovu vrijednu akciju.

Na blagdan sv. Marije Magdalene, kada se slavi i Dan Grada Gospića te obljetnica posvete gospićke stolnice, proslavljeni su 22. srpnja u katedrali Navještenja Blažene Djevice Marije, izvijestila je Biskupijska kancelarija Gospić. Svečano misno slavlje je predvodio gospićko-senjski biskup Marko Medo koji je u propovijedi istaknuo duboko duhovno značenje trostrukog slavlja i potrebu da vjernici ne zaborave ono temeljno – Isusa Krista kao srce i središte vjere.

Trostruko slavlje u katedrali Navještenja BDM u Gospiću ((Foto: GS biskupija))

Osvrnuvši se na simboliku Evanđelja koje govori o vrtu i praznom grobu, biskup je rekao: „Za nas, koji vjerujemo, u nama se događa jedan prijelaz: iz groba koji govori o smrti, porazu i izgubljenosti – u vrt koji govori o životu, radosti i punini.“ Obratio se i civilnim vlastima, citirajući svetog papu Ivana Pavla II. i svetog Thomasa Mora kao uzor političarima: „Političko djelovanje s pravom se definira kao ‘najuzvišeniji oblik ljubavi…služenje koje se obavlja u korist društva i općeg dobra’. Vjera u Boga u životu pojedinca i zajednice izvor je velikog dobra i istine“, riječi su gospićko-senjskog biskupa.

Na 18. redovitom provincijskom Kapitulu splitske provincije sv. Josipa Družbe sestara Služavki Maloga Isusa, koji se održava u samostanu u Duhovnom centru „Kuća Djeteta Isusa“ u Livnu, 22. srpnja izabrano je novo vodstvo Provincije. Provincijska glavarica je s. M. Marija Banić, a provincijske savjetnice: s. M. Sandra Midenjak, s. M. Marinela Delonga s. M. Petra Šakić i s. M. Martina Grmoja.

Riječki nadbiskup Mate Uzinić predvodio je 20. srpnja u Mošćeničkoj Dragi svečanu misu povodom blagdana svete Marine, zaštitnice tog drevnog ribarskog mjesta.

Riječki nadbiskup Mate Uzinić na misnom slavlju ispred crkvice sv. Marine u Mošćeničkoj Dragi ((Foto: Riječka nadbiskupija))

Vjernike je nadbiskup upoznao sa životopisom sv. Marine. Nakon njene smrti i nakon što su ljudi uvidjeli da su pogriješili i oklevetali je, počeli su je častiti kao sveticu. Priča iz davnih vremena i danas nam može poslati puno poruka, a jedna je da pazimo što govorimo jedni drugima, da ne osuđujemo druge olako, bez obzira na to što se ne uklapaju u naše okvire i naše načine razmišljanja. Mons. Uzinić govorio je o mjestu i ulozi žene u Crkvi. „Često odnos prema ženama u Crkvi, nekada i danas, nije na onoj razini na kojoj bi trebao biti. Polazeći od toga koliko je važno mjesto i uloga oca u obitelji u kršćanskom smislu, neki smatraju da je najvažnije probuditi muškarca. Na tom tragu je takozvana muška krunica na kojoj se, između ostalih nakana, moli za muškarce da postanu duhovni autoriteti u obitelji koji će hrabro svjedočiti i prenositi katoličku vjeru, a kada se tome doda nakana za život u predbračnoj čistoći te čednost u odijevanju (gdje se najčešće misli na žene) i ponašanju i obnovu katoličkih brakova, može se stvoriti zaključak da taj pokret u sebi ima intenciju da se ženama i muškarcima u Crkvi i društvu dadu tradicionalne uloge koje su imali i prije. To su uloge – da žena bude oko stola, a muškarac za stolom. Ako se to razumije tako, a može se razumjeti, jer postoje određeni elementi, onda se razumije i zašto se u javnosti stvara dosta veliki otpor na takva nastojanja jer se to smatra nešto čime se želi ugroziti sekularnost i pluralnost društva i zapravo mogu se ugroziti neka ženska prava i postignuća koja su dostignuta u našem vremenu, rekao je nadbiskup Uzinić.

Štovatelji sv. Marine na misi u Mošćeničkoj Dragi ((Foto: Riječka nadbiskupija))

Kao pozitivan primjer naveo je pomake koje je napravio papa Franjo uključujući žene u službe koje su povezane uz odlučivanje. „Ono što je sporno u današnjoj Crkvi, ali i u našim obiteljima u kojima su žene još uvijek često ‘oko stola’, a nažalost su često i žrtve različitih oblika nasilja, je doista ono mjesto koje žena treba imati.“ Nadbiskup je podsjetio na brojne važne žene kroz povijest Crkve, kazavši da je karakteristika svih tih žena da su sve najprije znale izabrati „bolji dio“, da su znale najprije kontemplirati Isusa, da su znale učiti od Isusa, da su najprije bile Isusove učenice. Navodeći kao primjer Majku Terezu, istaknuo je da je ona svoje sestre najprije uputila na molitvu klanjanja pred Presvetim, kako bi mogle služiti potrebitima, prenijela je IKA.

Kršćanska sadašnjost objavila je knjigu „Lav XIV. – Tko je on. Kako razmišlja. Što čeka njega i nas“ autora vatikanskog novinara Stefana von Kempisa. Von Kempis u knjizi ne donosi samo biografske činjenice, nego otkriva osobnost, duhovnost i razmišljanja Lava XIV., kao i izazove koji su pred njim. Analizira i značenje njegovog papinskog imena, koje priziva simboliku snage, kontinuiteta i možda novog smjera u vođenju Crkve.

U subotu 26. srpnja u Slavonskom Brodu bit će pokopan svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije Josip Kalmar koji je preminuo u 61. godini života, izvijestio je Tiskovni ured Đakovačko-osječke nadbiskupije.