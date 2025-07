Vijesti iz života Katoličke Crkve u Hrvatskoj

Možemo biti dogmatski ispravni, ali stvarno licemjerni. Ovim susretima želimo promišljati o ulozi teologije koja ne odustaje od istine vjere, ali traži dijalog i razumijevanje u pluralnom svijetu, istaknuo je, na otvorenju 4. teoloških mediteranskih susreta u Rijeci, nadbiskup Mate Uzinić

Diljem Hrvatske proslavljen je blagdan Gospe Karmelske. U srijedu 16. srpnja slavljena je 300. obljetnica posvete župne crkve u Kuterevu, posvećene Gospi Karmelskoj. Središnje misno slavlje predvodio je gospićko-senjski biskup Marko Medo koji je u homiliji podsjetio na duboku simboliku naslova „Gospa Karmelska“, koji je usko povezan s prorokom Ilijom i njegovim traženjem istinskog Boga na gori Karmelu.

„Tri stoljeća, koliko je samo života prošlo, molitava izgovoreno, suza proliveno i pogleda prema Mariji usmjereno… dok su režimi i ideologije dolazili i odlazili, vjernost ovom puku svojoj nebeskoj Majci – Gospi Karmelskoj – ostala je postojana.“ Poseban poziv gospićko-senjski biskup je uputio obiteljima da ustraju u molitvi, osobito molitvi krunice, naglasivši kako će samo tako Kuterovo i dalje ostati „mjesto vjere“, a Gospa Karmelska i dalje štititi njegov narod, prenijela je IKA.

U župnom svetištu Majke Božje na brdu Okit ponad Vodica na Gospu od Karmela središnje misno slavlje predvodio je šibenski biskup Tomislav Rogić, izvijestila je Šibenska biskupija.

U propovijedi je biskup Rogić naglasio da je Okit stoljećima „svjedok molitava, zavjeta i pobožnosti Gospi Karmelskoj, ostajući trajno mjesto molitve i susreta s Bogom, gdje se traži utjeha Majke i pomoć s Visina“. Istaknuo je da je to „snažno svjedočanstvo kako se vjerom svladavaju nevolje i kako se čuvaju pobožne tradicije koje su duboko ukorijenjene u hrvatskom narodu“. Govoreći o poruci Jubilejske godine, biskup je istaknuo kako se ona može iščitati iz poruke Okita. „Kršćanski temelji, oni iz obitelji, iz župne zajednice, iz svoga kraja, biskupije, svog naroda i domovine. Temelji – na tome se gradi vjera i odnosi, određuje životni pravac i cilj – kamo želim stići“? „Iskustvom vjere i zajedništva otkrivamo nove znakove nade. Zapravo postajemo znakovi nade onima koji Boga traže, koji smisao traže, koji ljepotu života traže“, rekao je šibenski biskup.

Međunarodni susret dominikanki Istočne i Srednje Europe s temom „Kako odgajati za mir“ počeo je 14. srpnja u franjevačkom samostanu na otoku Badiji pokraj Korčule, objavljeno je na stranici dominikanki Kongregacije sv. Anđela Čuvara. Sudjeluje 56 sestara iz osam različitih Kongregacija i šest različitih zemalja, uključujući domaćina, Kongregaciju sv. Anđela Čuvara iz Hrvatske. Susret je ispunjen predavanjima, radionicama, druženjima, molitvenim zajedništvom i međusobnim upoznavanjem i promišljanjem kako pridonijeti miru, ponajviše na društvenoj razini, u apostolatu, kao dominikanke.

Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša primio je 14. srpnja u svome uredu na zagrebačkom Kaptolu veleposlanika Republike Austrije u Republici Hrvatskoj dr. Josefa Markusa Wuketicha, izvijestio je Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Bio je to oproštajni susret veleposlanika i nadbiskupa Kutleše jer dr. Wuketichu ističe mandat, stoga mu je nadbiskup zahvalio na obnašanju odgovorne službe u Hrvatskoj poželjevši obilje Božjeg blagoslova njemu i njegovoj obitelji.

U Domu pastoralnih susreta Domus Laurana u Lovranu 14. srpnja otvoreni su 4. mediteranski teološki susreti o temi „Od dogme do dijaloga: teologija pred suvremenim izazovima“, objavljeno je na stranici Riječke nadbiskupije. Pozdravnim govorom susrete je otvorio riječki nadbiskup Mate Uzinić, istaknuvši važnost dijaloga i teološkog promišljanja u suvremenom kontekstu. Spomenuo je da se ovogodišnji susreti odvijaju u godini kada Riječka nadbiskupija obilježava stotu obljetnicu osnutka. „Na prvi pogled sto godina može izgledati malo u odnosu na starije biskupije, ali naš specifičan povijesni i geografski kontekst – ratovi, društvene promjene, etničke napetosti – čine ovu obljetnicu obvezom i povodom za znanstveno-historijsko, humanističko i teološko promišljanje“, istaknuo je mons. Uzinić, dodajući kako pridjev „mediteranski“ u nazivu susreta govori o Rijeci kao sjecištu Mediterana i Srednje Europe – prostoru gdje su kroz povijest nastajala i sudarala se društva i identiteti, često kroz bolne procese migracija, progona i etničkih podjela.

Nadbiskup Uzinić je podsjetio na povijesni put od Nicejskog koncila 325. godine do Drugog vatikanskog koncila, koji je otvorio vrata dijalogu Crkve sa suvremenim svijetom. „Možemo biti dogmatski ispravni, ali stvarno licemjerni. Ovim susretima želimo promišljati o ulozi teologije koja ne odustaje od istine vjere, ali traži dijalog i razumijevanje u pluralnom svijetu“. Uz naglasak na kršćanski dijalog, nadbiskup je istaknuo važnost međureligijskog razgovora, osobito s muslimanskim i židovskim sugovornicima.

Skupina mladih korisnika zagrebačkog Caritasa iz Kuće sv. Franje sudjelovala je od 28. lipnja do 12. srpnja u Republici Češkoj na dvotjednom međunarodnom taborovanju korisnika pet dječjih domova iz tri europske zemlje, u organizaciji udruge Viteški red sv. Vaclava, izvijestio je Caritas Zagrebačke nadbiskupije. U kampu među četrdeset i šestero djece i mladih Hrvatsku je predstavljala šesteročlana ekipa iz Caritasa Zagrebačke nadbiskupije – pet dječaka i jedna djevojka, u dobi od 11 do 16 godina, u pratnji dvoje Caritasovih zaposlenika. Hrvatska je predstavljena kratkim filmom koji su snimila djeca iz Kuće sv. Franje o životu u domu. Vugrovčani su u nastavku izveli scenski prikaz o povijesti Hrvatske u pet činova – od dolaska Hrvata do Domovinskog rata.