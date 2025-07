Četrnaesta nedjelja kroz godinu. Riječ Božju tumači p. Ivan Raljušić

Počinut će na njemu mir vaš. (Lk 10, 1-12. 17-20)

p. Ivan Raljušić

Pridružit ću se Isusovim učenicima i zajedno s njima slušati Gospodina. Bit ću kreativan da si što bliže dočaram mjesto i ovaj milosni trenutak zajedništva s Gospodinom. Isus ne želi da ga samo slušam, već mi želi nešto povjeriti. U njegovom govoru primjećujem koliko mu je stalo do ljudi, do svakog čovjeka i žarko čezne da se širi Radosna vijest spasenja.

Primjećujem li u svome srcu strah zbog zadatka na koji me Isus šalje? Osjećam li se nesposobno? Jesam li opterećen teretom grijeha pa se zbog toga osjećam nedostojno Isusova poziva?

Prije svega važno je biti svjestan da Isus poznaje moju krhkost i ljudsku ograničenost i da mu ništa nije strano. On mene krhkog šalje drugim krhkim ljudima. Mogu li to prihvatiti ili se opirem? Možda želim biti jak i ne prihvaćam svoju slabost. Kada promatram druge učenike onda primjećujem da su i oni krhki ljudi, ali unatoč tome Isus računa na njih. Isus ne traži moju bezgrešnost i savršenost, već otvoreno srce koje će biti natopljeno njegovom Riječju koja želi donijeti obilje ploda.

Moguće da se i trudim oko evangelizacije, ali ne primjećujem rezultat. Moguće je da drugima puno govorim o Isusu, a da moje srce nije prožeto Evanđeljem. Drugima dijelim savjete kojih se ni sam ne držim. Ili im govorim o Isusu misleći da ga dovoljno poznajem pa mi svakodnevno razmatranje nije niti potrebno. Evangelizacija uvijek prvo započinje od mog osobnog prijateljstva s Isusom kroz upijanje njegove Riječi. Ja sȃm, svaki dan iznova, potreban sam da me Duh Sveti evangelizira, tek tada postajem osposobljen ići u svijet, a da ljude ne uvjeravam ili se prepirem s njima. Duh Sveti sam djeluje kroz mene i dotiče druge onako kako on to želi.

Često neću morati ni spomenuti Isusa, a drugi će nešto doživjeti, nekakvu malenu gestu ljubavi koja će ih otvoriti za Božju ljubav. U tišini svog srca zamolit ću Gospodina da mi ispuni srce ljubavlju prema ljudima koje mi stavlja na životni put, da budem svjestan kako smo svi dragocjeni u njegovim očima te kako je svatko od nas potreban njegove ljubavi u svom životu.